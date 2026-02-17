Colombia

Karola Alcendra tuvo fuerte enfrentamiento con Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos′: “Yo sí hablo es claro”

La creadora de contenido tuvo tensa discusión con Torrex tras darse cuenta de que estaba hablando mal a sus espaldas y desató opiniones divididas sobre su actitud directa

Guardar
Alexa Torrex y Karola Alcendra
Alexa Torrex y Karola Alcendra se enfrentaron en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía RCN

Karola Alcendra, una de las incorporaciones recientes a La casa de los famosos Colombia 2026, desató tensión al enfrentar directamente a Alexa Torres luego de sorprenderla conversando a sus espaldas.

Este episodio, que ocurrió poco después de la gala del lunes 16 de febrero, dejó en evidencia la creciente desconfianza que existe en el cuarto Tormenta y anticipó nuevos roces en la convivencia.

Al ingresar al cuarto justo mientras Alexa y Alejandro Estrada estabana intercambiando opiniones sobre ella, Karola notó el abrupto silencio de sus compañeros y sin dudarlo, expresó con ironía su incomodidad por las conversaciones a puerta cerrada, pues de inmediato interpretó que estarían opinando sobre ella, pero que no querían decirle de frente las situaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me encanta que hablen a mi espalda y se queden callados cuando llego”, dijo Karola, mientras caminaba hacia su cama, generando la respuesta inmediata de Alexa, que se comprometió a no quedarse callada como los demás y a hablar sin rodeos frente a ella.

Karola Alcendra enfrentó a Alexa
Karola Alcendra enfrentó a Alexa Torrex por hablar a sus espaldas - crédito @karolalcendra_/ Instagram

La interacción derivó en una discusión verbal, en la que Karola reclamó respeto y sostuvo que sus compañeros prefieren callar a la hora de enfrentarla.

Alexa, por su parte, negó sentir temor y aclaró que hablaría las veces que creyera conveniente: “Hablaré cuando se me dé la gana”, replicó, desafiada por Karola a mantener esa franqueza cara a cara.

  • Alejandro Estrada: Entonces ella habla con mucha seguridad y se gana a cualquiera.
  • Alexa Torrex: Pero me gusta. Me gusta porque estoy viendo ya lo que es de una vez.
  • Karola Alcendra: A mí me encanta que hablen cuando yo no estoy y que se callen cuando yo llego. Me fascina.
  • Alexa Torrex: ¿Es obligación?
  • Karola Alcendra: No, pero es que si vas a hablar de mí, mejor háblame claro, ¿me entiendes? Porque yo sí hablo claro, tú te la tiras de muy, muy, y delante de mí no eres capaz de hablar. Habla.
  • Alexa Torrex: Te hablo cuando se me dé la gana.
  • Karola Alcendra: ¿Quién dijo miedo, mi linda? ¿Cuál es el problema?
  • Alexa Torrex: Cuando se me dé la gana.
  • Karol Alcendra: Ah, cuando se te dé la gana. ¿O es qué me tienes miedecito porque apenas pasé la puerta, te callaste?
  • Alexa Torrex: Te aviso cuando se me dé la gana.
  • Karola Alcendra: ¿Te dio miedo? ¿Una mujer tan hijueputa como tú?, no creo. No creo que te dé miedo conmigo. Si tú te crees la mondá, párate duro, pues.
  • Alexa Torrex: Miedo le tengo a Dios, ¿a ti? No.
  • Karola Alcendra: Por eso, si tú eres la mondá párate duro y habla cuando yo llegue... Porque yo sí hablo es claro, por eso es que no me le quedo a callar, porque aquí ¿sabes cuál es el problema tuyo? Que tú crees que la gente se te va a quedar a callar porque tú supuestamente tienes autoridad. La requetrecontracatre hijueputa mondá, soy yo.
Karola frente a Alexa Torrex
Karola frente a Alexa Torrex en la habitación Tormenta - crédito cortesía RCN

La discusión no pasó a mayores, pero el ambiente en el cuarto Tormenta quedó marcado por la desconfianza y con la tensión a flor de piel, lo que podría acentuar futuros conflictos internos, según comentaron varios internautas.

La percepción de los participantes acerca de Karola, especialmente en cuanto a su capacidad de ganarse la simpatía del grupo, genera opiniones divididas en la competencia y reacciones cautelosas.

El arribo de Karola Alcendra no solo alteró la relación con Alexa, también ocasionó otros enfrentamientos recientes. Su llegada removió viejas disputas, incluyendo un duro cara a cara con Valentino Lázaro, quien le respondió con la misma firmeza. Poco después, Karola tuvo un desencuentro con Mariana Zapata, situación que obligó a varios miembros de la casa a intervenir para calmar los ánimos.

Temas Relacionados

KarolaKarola AlcendraAlexa TorrexLa casa de los famosos Colombia 3La casa de los famosos ColombiaAlejandro EstradaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Davinson Sánchez convirtió golazo en la histórica victoria de Galatasaray sobre Juventus en Champions League

El defensa anotó en la victoria del cuadro turco por 5-2 en la ida de los playoffs. Juan David Cabal fue expulsado en el conjunto bianconeri

Davinson Sánchez convirtió golazo en

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

El cuadro antioqueño buscará salir de la mala racha de resultados que lo acompaña hasta este partido en Montevideo

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Estos son los estrenos de cine más esperados en Colombia según Google

Según los datos de Google Trends, ‘Pecadores’ se posiciona como la película más buscada en el país, generando un alto nivel de expectativa entre los cinéfilos

Estos son los estrenos de

Empresas colombianas pusieron condiciones al Gobierno Petro para que el aumento del salario mínimo no vuelva a ser suspendido

El Consejo Gremial Nacional manifestó su respaldo a la decisión judicial del Consejo de Estado y llamó al Ejecutivo a acatar la orden de justificar los parámetros técnicos exigidos por ley

Empresas colombianas pusieron condiciones al

Luis Díaz reveló detalles de su llegada al Bayern Múnich y abrió herida en Liverpool: “Fue la decisión correcta”

En medio de la polémica en el cuadro inglés por la salida del atacante colombiano, éste habló sobre el momento en que le llegó la oferta del conjunto alemán en 2025

Luis Díaz reveló detalles de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Lady Noriega ‘les tira’ a

Lady Noriega ‘les tira’ a los participantes en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ y opina sobre qué les hace falta

Yeferson Cossio se unió a las ayudas humanitarias para los afectados en Córdoba y ‘le tiró’ a otros influenciadores: “Nunca me meto en la vida de nadie”

Jay Torres puso en duda el romance entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Muy estratega”

Prometido de Alexa Torrex defendió a la influenciadora tras la polémica con Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Siempre dijo la verdad”

Westcol y Luisa Castro confirmaron su relación y aumentaron especulaciones sobre una posible boda

Deportes

Davinson Sánchez convirtió golazo en

Davinson Sánchez convirtió golazo en la histórica victoria de Galatasaray sobre Juventus en Champions League

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Luis Díaz reveló detalles de su llegada al Bayern Múnich y abrió herida en Liverpool: “Fue la decisión correcta”

El debut de James Rodríguez en la MLS podría correr peligro: esta es la razón

Por qué ‘Willy el Tiburón’, la mascota del Junior de Barranquilla, está en la lista de las peores mascotas del fútbol mundial