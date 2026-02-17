Karola Alcendra tuvo fuerte enfrentamiento con Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos′: “Yo sí hablo es claro”

Alexa Torrex y Karola Alcendra se enfrentaron en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía RCN

Karola Alcendra, una de las incorporaciones recientes a La casa de los famosos Colombia 2026, desató tensión al enfrentar directamente a Alexa Torres luego de sorprenderla conversando a sus espaldas.

Este episodio, que ocurrió poco después de la gala del lunes 16 de febrero, dejó en evidencia la creciente desconfianza que existe en el cuarto Tormenta y anticipó nuevos roces en la convivencia.

Al ingresar al cuarto justo mientras Alexa y Alejandro Estrada estabana intercambiando opiniones sobre ella, Karola notó el abrupto silencio de sus compañeros y sin dudarlo, expresó con ironía su incomodidad por las conversaciones a puerta cerrada, pues de inmediato interpretó que estarían opinando sobre ella, pero que no querían decirle de frente las situaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me encanta que hablen a mi espalda y se queden callados cuando llego”, dijo Karola, mientras caminaba hacia su cama, generando la respuesta inmediata de Alexa, que se comprometió a no quedarse callada como los demás y a hablar sin rodeos frente a ella.

Karola Alcendra enfrentó a Alexa Torrex por hablar a sus espaldas - crédito @karolalcendra_/ Instagram

La interacción derivó en una discusión verbal, en la que Karola reclamó respeto y sostuvo que sus compañeros prefieren callar a la hora de enfrentarla.

Alexa, por su parte, negó sentir temor y aclaró que hablaría las veces que creyera conveniente: “Hablaré cuando se me dé la gana”, replicó, desafiada por Karola a mantener esa franqueza cara a cara.

Alejandro Estrada: Entonces ella habla con mucha seguridad y se gana a cualquiera.

Alexa Torrex: Pero me gusta. Me gusta porque estoy viendo ya lo que es de una vez.

Karola Alcendra: A mí me encanta que hablen cuando yo no estoy y que se callen cuando yo llego. Me fascina.

Alexa Torrex: ¿Es obligación?

Karola Alcendra: No, pero es que si vas a hablar de mí, mejor háblame claro, ¿me entiendes? Porque yo sí hablo claro, tú te la tiras de muy, muy, y delante de mí no eres capaz de hablar. Habla.

Alexa Torrex: Te hablo cuando se me dé la gana.

Karola Alcendra: ¿Quién dijo miedo, mi linda? ¿Cuál es el problema?

Alexa Torrex: Cuando se me dé la gana.

Karol Alcendra: Ah, cuando se te dé la gana. ¿O es qué me tienes miedecito porque apenas pasé la puerta, te callaste?

Alexa Torrex: Te aviso cuando se me dé la gana.

Karola Alcendra: ¿Te dio miedo? ¿Una mujer tan hijueputa como tú?, no creo. No creo que te dé miedo conmigo. Si tú te crees la mondá, párate duro, pues.

Alexa Torrex: Miedo le tengo a Dios, ¿a ti? No.

Karola Alcendra: Por eso, si tú eres la mondá párate duro y habla cuando yo llegue... Porque yo sí hablo es claro, por eso es que no me le quedo a callar, porque aquí ¿sabes cuál es el problema tuyo? Que tú crees que la gente se te va a quedar a callar porque tú supuestamente tienes autoridad. La requetrecontracatre hijueputa mondá, soy yo.

Karola frente a Alexa Torrex en la habitación Tormenta - crédito cortesía RCN

La discusión no pasó a mayores, pero el ambiente en el cuarto Tormenta quedó marcado por la desconfianza y con la tensión a flor de piel, lo que podría acentuar futuros conflictos internos, según comentaron varios internautas.

La percepción de los participantes acerca de Karola, especialmente en cuanto a su capacidad de ganarse la simpatía del grupo, genera opiniones divididas en la competencia y reacciones cautelosas.

El arribo de Karola Alcendra no solo alteró la relación con Alexa, también ocasionó otros enfrentamientos recientes. Su llegada removió viejas disputas, incluyendo un duro cara a cara con Valentino Lázaro, quien le respondió con la misma firmeza. Poco después, Karola tuvo un desencuentro con Mariana Zapata, situación que obligó a varios miembros de la casa a intervenir para calmar los ánimos.