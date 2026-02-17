Colombia

Fuertes reacciones tras declaraciones de Petro y el ministro de Salud sobre la muerte de Kevin Acosta, niño con hemofilia que murió por falta de medicamentos

El menor de 7 años sufrió una caída mientras montaba bicicleta y fue trasladado al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, en Huila. Posteriormente, lo remitieron al Hospital La Misericordia, en Bogotá, donde falleció el 13 de febrero en la unidad de cuidados intensivos

Guardar
Gustavo Petro y el ministro
Gustavo Petro y el ministro de salud, Guillermo Jaramillo - crédito Presidencia de la República

La reacción del presidente Gustavo Petro frente al fallecimiento de Kevin Acosta, un menor colombiano con hemofilia que esperaba medicación, reabrió el debate sobre la responsabilidad estatal y familiar ante las enfermedades crónicas en la infancia.

El mandatario, en el Consejo de Ministros en la noche del 16 de febrero de 2026, sugirió que la familia del niño debía haber prevenido riesgos y agregó que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”, lo que generó numerosas reacciones en redes sociales y entre organizaciones de pacientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta y fue trasladado al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, en Huila. Posteriormente, fue remitido al Hospital la Misericordia, en Bogotá, donde falleció el 13 de febrero en cuidados intensivos.

Su madre, Katherine Pico, denunció retrasos en la autorización del traslado por parte de Nueva EPS y la falta de suministro de Emicizumab, un medicamento esencial que debía aplicarse cada 28 días, pero Kevin no lo recibía desde el 12 de diciembre.

Jaramillo resaltó que en pacientes
Jaramillo resaltó que en pacientes con hemofilia ciertas actividades deben limitarse - crédito Ministerio de Salud

Durante el mismo encuentro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, abordó el caso y describió el accidente: “Kevin llegó a un hospital público en Huila después de un accidente desafortunado porque montó en bicicleta”.

Jaramillo resaltó que en pacientes con hemofilia ciertas actividades deben limitarse: “A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”, explicó. El ministro insistió en que es comprensible restringir actividades que puedan causar traumas violentos o hemorragias graves.

Reacciones de gremios y políticos

Las declaraciones anteriores generaron conmoción en gremios y diferentes grupos de la sociedad, que no dudaron en expresar su inconformidad en la forma en la que aboradaron el caso del menor, la ausencia de respuesta de las entidades prestadoras de salud y la presutna responsabilidad de los familaires del menor.

Desde Médicos de Colombia, negaron las afirmaciones del jefe de Estado y el jefe de cartera: “Por los Kevin Arley de Colombia: No @GA_Jaramillo, no @petrogustavo, la culpa no es de la madre del niño como ustedes sugieren. Un paciente hemofilico puede llevar una vida normal si recibe OPORTUNAMENTE su medicación. No hay disculpa posible, no hay enfoques alternativos. No hay prevención que valga si el sistema de salud está arruinado”.

Candidatos presidenciales

La polémica generó una ola de críticas de dirigentes de la oposición, quienes cuestionaron de manera directa la postura del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud.

El candidato presidencial, David Luna, fue especialmente contundente al señalar: "A Kevin lo asesinó la ideología, lo mató la arrogancia de este gobierno, perdón pero esto se tiene que decir con claridad“. En ese mismo mensaje, manifestó que sentía “algo de pudor decir estas cosas porque estamos en campaña política”, aunque según aclaró, hablaba “como papá, como ciudadano”, e hizo un llamado para que “esta sociedad debe movilizarse y exigir responsabilidades”.

Para el político, las declaraciones oficiales sobre la responsabilidad familiar en el fallecimiento de Kevin fueron “infames, inhumanos salir con el cuento de que Kevin murió porque le faltó a su familia tener cuidado”. El exministro finalizó su intervención expresando su “solidaridad y sentido pésame con la familia de Kevin”.

David Luna sobre muerte de
David Luna sobre muerte de Kevin Acosta - crédito @lunadavid/X

La senadora Paloma Valencia dirigió su crítica al mandatario, exigiendo: "Presidente, tenga humanidad. Kevin era un niño. Los niños juegan y montan bicicleta. La pregunta no es por qué se cayó, sino por qué no recibió su medicamento a tiempo. Culpar a su madre no es justicia. No más mezquindad!“.

Paloma Valencia sobre declaraciones de
Paloma Valencia sobre declaraciones de Petro referentes a la muerte de Kevin Acosta por falta de medicamentos - crédito @PalomaValenciaL/X

Temas Relacionados

ReaccionesKevin AcostaMuerte de niño con hemofilíaGustavo PetroMinsitro de SaludGuillermo JaramilloColombia-Noticias

Más Noticias

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este martes 17 de febrero 2026

La restricción vehicular cambia constantemente, por lo que es fundamental mantenerse informado

Pilas: Así rotará el Pico

Pico y Placa en Villavicencio este martes 17 de febrero de 2026

Cuáles son los automóviles que que no pueden transitar hoy, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Villavicencio

Accidente de estudiantes del Liceo Antioqueño: dos familias de las víctimas solicitan investigación penal contra Precoltur

Las personas afectadas exigen que la responsabilidad por el siniestro supere el ámbito administrativo, proponiendo incorporar hallazgos de la Superintendencia de Transporte para profundizar las pesquisas sobre directivos y técnicos

Accidente de estudiantes del Liceo

Estos serían los mensajes de WhatsApp que la Corte Suprema analiza tras denuncia contra Berenice Bedoya por supuestas exigencias económicas

El alto tribunal estudia una denuncia basada en supuestas solicitudes irregulares de dinero destinadas a allegados de la congresista, las cuales habrían sido respaldadas con mensajes, fotografías y registros bancarios según los documentos del caso

Estos serían los mensajes de

Diomedes Dionisio continúa hospitalizado: el cantante, hijo de Diomedes Díaz, está bajo observación y su equipo dio detalles del estado de salud

El hijo del reconocido ‘cacique de La Junta’ sigue internado en la clínica Reina Catalina, donde recibe atención especializada y permanece a la espera de nuevos exámenes médicos

Diomedes Dionisio continúa hospitalizado: el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Diomedes Dionisio continúa hospitalizado: el

Diomedes Dionisio continúa hospitalizado: el cantante, hijo de Diomedes Díaz, está bajo observación y su equipo dio detalles del estado de salud

Yina Calderón desató polémica en México antes de ingresar a La casa de los famosos: “Sigo siendo participante”

Aida Victoria Merlano respondió a seguidor que la criticó por dejarse deslumbrar por los hombres: “Estamos rotas”

Lokillo Flórez reveló el nombre de la mujer que le gusta: “Ese día la vi muy sexy”

Gesto de Shakira ante una foto de Gerard Piqué se volvió viral: conquistó a usuarios en redes sociales

Deportes

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-20 tras la derrota de Colombia ante Ecuador

James Rodríguez se hace viral en Minnesota tras aceptar corte de cabello con barbero local

Colombia debutó con derrota ante Ecuador en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Femenino

Jhon Arias sorprende en Palmeiras: su debut sería antes de lo previsto