Fuertes reacciones tras declaraciones de Petro y el ministro de Salud sobre la muerte de Kevin Acosta, niño con hemofilia que murió por falta de medicamentos

Gustavo Petro y el ministro de salud, Guillermo Jaramillo - crédito Presidencia de la República

La reacción del presidente Gustavo Petro frente al fallecimiento de Kevin Acosta, un menor colombiano con hemofilia que esperaba medicación, reabrió el debate sobre la responsabilidad estatal y familiar ante las enfermedades crónicas en la infancia.

El mandatario, en el Consejo de Ministros en la noche del 16 de febrero de 2026, sugirió que la familia del niño debía haber prevenido riesgos y agregó que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”, lo que generó numerosas reacciones en redes sociales y entre organizaciones de pacientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta y fue trasladado al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, en Huila. Posteriormente, fue remitido al Hospital la Misericordia, en Bogotá, donde falleció el 13 de febrero en cuidados intensivos.

Su madre, Katherine Pico, denunció retrasos en la autorización del traslado por parte de Nueva EPS y la falta de suministro de Emicizumab, un medicamento esencial que debía aplicarse cada 28 días, pero Kevin no lo recibía desde el 12 de diciembre.

Jaramillo resaltó que en pacientes con hemofilia ciertas actividades deben limitarse - crédito Ministerio de Salud

Durante el mismo encuentro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, abordó el caso y describió el accidente: “Kevin llegó a un hospital público en Huila después de un accidente desafortunado porque montó en bicicleta”.

Jaramillo resaltó que en pacientes con hemofilia ciertas actividades deben limitarse: “A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”, explicó. El ministro insistió en que es comprensible restringir actividades que puedan causar traumas violentos o hemorragias graves.

Reacciones de gremios y políticos

Las declaraciones anteriores generaron conmoción en gremios y diferentes grupos de la sociedad, que no dudaron en expresar su inconformidad en la forma en la que aboradaron el caso del menor, la ausencia de respuesta de las entidades prestadoras de salud y la presutna responsabilidad de los familaires del menor.

Desde Médicos de Colombia, negaron las afirmaciones del jefe de Estado y el jefe de cartera: “Por los Kevin Arley de Colombia: No @GA_Jaramillo, no @petrogustavo, la culpa no es de la madre del niño como ustedes sugieren. Un paciente hemofilico puede llevar una vida normal si recibe OPORTUNAMENTE su medicación. No hay disculpa posible, no hay enfoques alternativos. No hay prevención que valga si el sistema de salud está arruinado”.

Candidatos presidenciales

La polémica generó una ola de críticas de dirigentes de la oposición, quienes cuestionaron de manera directa la postura del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud.

El candidato presidencial, David Luna, fue especialmente contundente al señalar: "A Kevin lo asesinó la ideología, lo mató la arrogancia de este gobierno, perdón pero esto se tiene que decir con claridad“. En ese mismo mensaje, manifestó que sentía “algo de pudor decir estas cosas porque estamos en campaña política”, aunque según aclaró, hablaba “como papá, como ciudadano”, e hizo un llamado para que “esta sociedad debe movilizarse y exigir responsabilidades”.

Para el político, las declaraciones oficiales sobre la responsabilidad familiar en el fallecimiento de Kevin fueron “infames, inhumanos salir con el cuento de que Kevin murió porque le faltó a su familia tener cuidado”. El exministro finalizó su intervención expresando su “solidaridad y sentido pésame con la familia de Kevin”.

David Luna sobre muerte de Kevin Acosta - crédito @lunadavid/X

La senadora Paloma Valencia dirigió su crítica al mandatario, exigiendo: "Presidente, tenga humanidad. Kevin era un niño. Los niños juegan y montan bicicleta. La pregunta no es por qué se cayó, sino por qué no recibió su medicamento a tiempo. Culpar a su madre no es justicia. No más mezquindad!“.

Paloma Valencia sobre declaraciones de Petro referentes a la muerte de Kevin Acosta por falta de medicamentos - crédito @PalomaValenciaL/X