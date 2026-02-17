En junio, el metro de Bogotá realizará pruebas con trenes sobre viaductos: ciudadanos podrán observar los primeros recorridos

El avance del metro de Bogotá alcanza el 72,13% en la construcción de la Línea 1, consolidando el proyecto de infraestructura más relevante del país - crédito Alcaldía de Bogotá

El metro de Bogotá avanza hacia una de sus etapas más visibles y esperadas. A partir de mitad de año, los ciudadanos podrán ver por primera vez los trenes de la Línea 1 circulando en pruebas sobre los viaductos de la ciudad.

Así lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán durante una entrevista realizada en la Luciérnaga de Caracol Radio, en la que además resaltó el momento como un hito para la movilidad capitalina y una muestra del progreso alcanzado en el proyecto de infraestructura más relevante del país.

Con corte al 31 de enero de 2026, la Línea 1 del metro registra un avance del 72,13% en su construcción. El 12 de febrero arribó a la capital el sexto tren de la flota, sumándose a las unidades que ya se encuentran en el patio taller de Bosa. Allí, equipos técnicos del concesionario y la interventoría realizan el alistamiento de los vagones, que incluye el enganche mecánico y eléctrico, la conexión de pasillos de intercirculación, y una limpieza general de cada composición.

El Metro de Bogotá incorporó seis trenes hasta febrero de 2026, que actualmente pasan por procesos de alistamiento técnico y pruebas previas a la operación - crédito Empresa Metro de Bogotá

El proceso continúa con una serie de pruebas estáticas en las que se inspeccionan todos los sistemas y subsistemas del tren, como frenos, tracción, mando y control, así como los sistemas de información para pasajeros, iluminación y ventilación.

De acuerdo con la Empresa Metro, estas verificaciones aseguran la correcta operatividad de cada componente antes de pasar a la fase de pruebas dinámicas, donde los trenes circulan de manera autónoma sobre una pista de 905 metros especialmente acondicionada. En esta etapa se simulan tanto condiciones normales como posibles fallas, para observar el rendimiento y la respuesta del vehículo bajo diferentes escenarios.

A finales de 2025 se completaron las primeras pruebas estáticas y dinámicas. Desde entonces, el protocolo se aplica progresivamente a cada uno de los 30 trenes que conformarán la flota total del sistema, los cuales seguirán llegando a Bogotá hasta octubre de este año.

Cada tren del Metro de Bogotá debe completar 2.500 kilómetros de recorrido en viaducto, de acuerdo a estándares internacionales para certificación de proyectos ferroviarios - crédito Empresa Metro de Bogotá

Una vez superadas estas etapas y obtenida la certificación correspondiente, los trenes comenzarán a circular en pruebas sobre un tramo de cerca de 6 kilómetros del viaducto, desde el patio taller hasta la estación 4, a la altura de Compensar de Kennedy. Esto permitirá que, a partir de junio, y como lo indicó el alcalde, los habitantes de la ciudad puedan observar trenes circulando sin pasajeros, como parte del proceso técnico previo al inicio de la operación comercial.

Por otra parte, la Empresa Metro reportó que, al 11 de febrero de 2026, ya se han construido 11.000 metros de viaducto, de los cuales ocho kilómetros corresponden a un tramo continuo y sin interrupciones, condición indispensable para el inicio de las pruebas ferroviarias en viaducto. La infraestructura se extiende desde el patio taller hasta la estación 6 – Avenida Boyacá, en la localidad de Kennedy, y representa un avance crucial para la integración de los sistemas ferroviario, eléctrico y de señalización.

Actualmente, el concesionario Metro Línea 1 trabaja intensamente en la instalación de la vía férrea, el tercer riel, canaletas, cableado, equipos de señalización y control, así como los sistemas de alimentación eléctrica y comunicaciones. También se avanza en la adecuación de las estaciones, donde se requieren cuartos técnicos, pasarelas de vía férrea, vigas metálicas y puentes para garantizar la seguridad y funcionalidad del sistema.

Hasta la fecha, se han construido 11.000 metros de viaducto del Metro de Bogotá, incluyendo un tramo continuo de ocho kilómetros, clave para pruebas ferroviarias - crédito Empresa Metro de Bogotá

Datos clave sobre las pruebas de los trenes de la Primera Línea del Metro de Bogotá

Las pruebas de los trenes comprenden varias etapas esenciales: primero, las pruebas estáticas y dinámicas en el patio taller, para certificar los sistemas básicos; luego, pruebas de integración entre el tren y el sistema de señalización y control, paso necesario para obtener la autorización de circulación en viaducto.

Una vez superadas estas fases, cada tren debe acumular 2.500 kilómetros de recorrido sin pasajeros sobre el viaducto, según los estándares internacionales para proyectos metro ferroviarios. Este recorrido se divide en 500 kilómetros en modo manual y 2.000 kilómetros en modo automático, bajo el sistema CBTC (Communication-Based Train Control), que permite la comunicación en tiempo real entre los trenes y la infraestructura, optimizando la operación y la seguridad.

La llegada de los trenes y el avance sostenido en las obras representan no solo un logro en materia de infraestructura, sino una señal concreta del cambio que vive la ciudad en materia de movilidad.

A partir de junio de 2026, los ciudadanos podrán observar las primeras pruebas dinámicas de los trenes del Metro de Bogotá sobre los viaductos - crédito Empresa Metro de Bogotá

Para el distrito, el proyecto del metro avanza hacia su fase definitiva, y en pocos meses, Bogotá será testigo de uno de los momentos más esperados: los trenes rodando sobre los viaductos, transformando el paisaje urbano y acercando a la ciudad a una nueva era de transporte público.