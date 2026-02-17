Colombia

En junio, el metro de Bogotá realizará pruebas con trenes sobre viaductos: ciudadanos podrán observar los primeros recorridos

Las maniobras técnicas contemplan recorridos sin pasajeros entre el patio taller y la estación cuatro, cumpliendo protocolos internacionales y garantizando la seguridad en la integración ferroviaria

Guardar
El avance del metro de
El avance del metro de Bogotá alcanza el 72,13% en la construcción de la Línea 1, consolidando el proyecto de infraestructura más relevante del país - crédito Alcaldía de Bogotá

El metro de Bogotá avanza hacia una de sus etapas más visibles y esperadas. A partir de mitad de año, los ciudadanos podrán ver por primera vez los trenes de la Línea 1 circulando en pruebas sobre los viaductos de la ciudad.

Así lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán durante una entrevista realizada en la Luciérnaga de Caracol Radio, en la que además resaltó el momento como un hito para la movilidad capitalina y una muestra del progreso alcanzado en el proyecto de infraestructura más relevante del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con corte al 31 de enero de 2026, la Línea 1 del metro registra un avance del 72,13% en su construcción. El 12 de febrero arribó a la capital el sexto tren de la flota, sumándose a las unidades que ya se encuentran en el patio taller de Bosa. Allí, equipos técnicos del concesionario y la interventoría realizan el alistamiento de los vagones, que incluye el enganche mecánico y eléctrico, la conexión de pasillos de intercirculación, y una limpieza general de cada composición.

El Metro de Bogotá incorporó
El Metro de Bogotá incorporó seis trenes hasta febrero de 2026, que actualmente pasan por procesos de alistamiento técnico y pruebas previas a la operación - crédito Empresa Metro de Bogotá

El proceso continúa con una serie de pruebas estáticas en las que se inspeccionan todos los sistemas y subsistemas del tren, como frenos, tracción, mando y control, así como los sistemas de información para pasajeros, iluminación y ventilación.

De acuerdo con la Empresa Metro, estas verificaciones aseguran la correcta operatividad de cada componente antes de pasar a la fase de pruebas dinámicas, donde los trenes circulan de manera autónoma sobre una pista de 905 metros especialmente acondicionada. En esta etapa se simulan tanto condiciones normales como posibles fallas, para observar el rendimiento y la respuesta del vehículo bajo diferentes escenarios.

A finales de 2025 se completaron las primeras pruebas estáticas y dinámicas. Desde entonces, el protocolo se aplica progresivamente a cada uno de los 30 trenes que conformarán la flota total del sistema, los cuales seguirán llegando a Bogotá hasta octubre de este año.

Cada tren del Metro de
Cada tren del Metro de Bogotá debe completar 2.500 kilómetros de recorrido en viaducto, de acuerdo a estándares internacionales para certificación de proyectos ferroviarios - crédito Empresa Metro de Bogotá

Una vez superadas estas etapas y obtenida la certificación correspondiente, los trenes comenzarán a circular en pruebas sobre un tramo de cerca de 6 kilómetros del viaducto, desde el patio taller hasta la estación 4, a la altura de Compensar de Kennedy. Esto permitirá que, a partir de junio, y como lo indicó el alcalde, los habitantes de la ciudad puedan observar trenes circulando sin pasajeros, como parte del proceso técnico previo al inicio de la operación comercial.

Por otra parte, la Empresa Metro reportó que, al 11 de febrero de 2026, ya se han construido 11.000 metros de viaducto, de los cuales ocho kilómetros corresponden a un tramo continuo y sin interrupciones, condición indispensable para el inicio de las pruebas ferroviarias en viaducto. La infraestructura se extiende desde el patio taller hasta la estación 6 – Avenida Boyacá, en la localidad de Kennedy, y representa un avance crucial para la integración de los sistemas ferroviario, eléctrico y de señalización.

Actualmente, el concesionario Metro Línea 1 trabaja intensamente en la instalación de la vía férrea, el tercer riel, canaletas, cableado, equipos de señalización y control, así como los sistemas de alimentación eléctrica y comunicaciones. También se avanza en la adecuación de las estaciones, donde se requieren cuartos técnicos, pasarelas de vía férrea, vigas metálicas y puentes para garantizar la seguridad y funcionalidad del sistema.

Hasta la fecha, se han
Hasta la fecha, se han construido 11.000 metros de viaducto del Metro de Bogotá, incluyendo un tramo continuo de ocho kilómetros, clave para pruebas ferroviarias - crédito Empresa Metro de Bogotá

Datos clave sobre las pruebas de los trenes de la Primera Línea del Metro de Bogotá

Las pruebas de los trenes comprenden varias etapas esenciales: primero, las pruebas estáticas y dinámicas en el patio taller, para certificar los sistemas básicos; luego, pruebas de integración entre el tren y el sistema de señalización y control, paso necesario para obtener la autorización de circulación en viaducto.

Una vez superadas estas fases, cada tren debe acumular 2.500 kilómetros de recorrido sin pasajeros sobre el viaducto, según los estándares internacionales para proyectos metro ferroviarios. Este recorrido se divide en 500 kilómetros en modo manual y 2.000 kilómetros en modo automático, bajo el sistema CBTC (Communication-Based Train Control), que permite la comunicación en tiempo real entre los trenes y la infraestructura, optimizando la operación y la seguridad.

La llegada de los trenes y el avance sostenido en las obras representan no solo un logro en materia de infraestructura, sino una señal concreta del cambio que vive la ciudad en materia de movilidad.

A partir de junio de
A partir de junio de 2026, los ciudadanos podrán observar las primeras pruebas dinámicas de los trenes del Metro de Bogotá sobre los viaductos - crédito Empresa Metro de Bogotá

Para el distrito, el proyecto del metro avanza hacia su fase definitiva, y en pocos meses, Bogotá será testigo de uno de los momentos más esperados: los trenes rodando sobre los viaductos, transformando el paisaje urbano y acercando a la ciudad a una nueva era de transporte público.

Temas Relacionados

Metro de BogotáPruebas DinámicasCarlos Fernando GalánInfraestructura FerroviariaTrenes Metro de BogotáPrimera Línea MetroColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor femenina juvenil inicia la última fase del campeonato que se juega en Paragay como favorita al título y a quedarse con uno de los cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se jugará en Polonia, luego de ser líderes del grupo A

Colombia vs. Ecuador - EN

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata y Zambrano lo dejarán todo en la pista junto a sus duplas

El capítulo de cierre dejará grandes emociones al recordar los mejores momentos de los últimos desafiantes

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

Gobierno Petro adelantó cuáles serán las medidas con las que ayudarán a las empresas a sobrellevar el aumento del salario mínimo

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que se alistan mecanismos para facilitar la adaptación empresarial y ampliar líneas de apoyo a sectores vulnerables

Gobierno Petro adelantó cuáles serán

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

El Gobierno anunció recompensas por información que conduzca a la captura de alias Mordisco y Antonio García, entre otros criminales que delinquen en la zona

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Viuda de Miguel Uribe Turbay habló de su distanciamiento de la política: “Cuando no sabes para dónde ir...”

A pesar de las presiones para seguir los pasos de su esposo, María Claudia Tarazona confesó la razón por la que en este momento de su vida prefiere enfocarse en otras cosas

Viuda de Miguel Uribe Turbay
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata y Zambrano lo dejarán todo en la pista junto a sus duplas

La Segura sorprendió a sus fans con un video en el que aclaró rumores sobre su segundo embarazo

Isabella Ladera confesó el inesperado problema que atraviesa en su segundo embarazo

Quiénes serán los ganadores del ‘Desafío del Siglo XXI’: estos fueron los nombres que se filtraron

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre los chats con el artista: “Lo publicó para hacerme daño”

Deportes

Colombia vs. Ecuador - EN

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Fabián Bustos llegó a Millonarios con un reto claro: “No sirve otra cosa que ser campeón”

Colombia está lista para el Panamericano de Pista en Chile: estos son sus seleccionados y objetivos

VIDEO | Hugo Rodallega sigue siendo leyenda en el fútbol de Inglaterra: “Lo extrañamos en el equipo”

Carlos Antonio Vélez cuestionó el presente de Falcao García: “No sé si esté para seguir en esta aventura”