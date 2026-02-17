El colombiano que se dedica a la ‘rusa’ en España contó que no le va nada mal: “Gano unos 60 euros diarios en la construcción”

El caso del colombiano da cuenta de una realidad que viven cientos de colombianos en el país ibérico - crédito archivo Colprensa | Pexels

La migración hacia España por parte de ciudadanos colombianos continúa sumando historias personales marcadas por la búsqueda de estabilidad y mejores condiciones de vida.

Una de ellas es la de Martín, un trabajador colombiano que reside en Camarena (Toledo) y se desplaza a diario a Madrid para desempeñarse en el sector de la construcción.

A los obreros en Colombia se les dice de forma popular como ‘rusos’, y para referirse al sector de la construcción se utiliza la expresión ‘la rusa’, y los sueldos no suelen ser muy elevados. Por tal motivo, el colombiano contó detalles de cuánto se gana a diario en esta labor, dejando a la vista que no le va para nada mal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Martín aseguró que se gana “unos 60 euros diarios en la construcción”, con los que destaca que le “alcanza”, es decir más de 250.000 pesos colombianos, destacó El Español.

El connacional tomó la decisión de dejar su país natal e instalarse en la provincia de Toledo, motivado por la posibilidad de acceder a un trabajo que le permitiera sostener a su familia.

“El tema del trabajo aquí es relativo, puede haber como que no. Vamos dándole”, relató en el canal de YouTube La Blue Kombi.

Este testimonio resume una sensación común entre quienes, como él y miles de colombianos, han optado por la migración laboral: la incertidumbre ante la estabilidad de los empleos, y sobre todo en sectores como la construcción, en los que la demanda puede variar según la coyuntura económica.

Colombianos, entre las nacionalidades extranjeras que más habitan en España - crédito Pexels

El testimonio de Martín recalcó las condiciones laborales que enfrentan muchos migrantes en España.

La modalidad de pago diario resulta habitual en la construcción, un sector que históricamente ha absorbido gran parte de la mano de obra extranjera y requiere flexibilidad, tanto de empleadores como de trabajadores.

Los desafíos para los migrantes colombianos en España: volver a empezar de cero

Sobre cómo obtuvo su trabajo, Martín destacó que fue un amigo que le facilitó el primer empleo en una obra.

La experiencia de Martín no se limita al ámbito laboral. La vida en Camarena presenta contrastes respecto a la capital española.

“La vida aquí es muy tranquila”, describió el colombiano.

Aunque debe desplazarse a Madrid para trabajar, prefiere mantener su residencia en el entorno rural, de las que rescató el ambiente y la convivencia en el municipio toledano.

“Es más tranquila la vida. La gente es muy amable y sociable. Para mis niñas es mucho más tranquilo, pueden salir a caminar a la plaza”, compartió en sus declaraciones el compatriota.

Las obras de construcción representa una opción viable para los colombianos recién llegados a España por la flexibilidad que puede haber de horarios - crédito Pexels

Este aspecto familiar y comunitario es uno de los factores que influyen en la decisión de permanencia en localidades más pequeñas, a pesar de las exigencias de desplazamiento diario, además del costo de vida, menor frente a una ciudad.

Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que cerca de 7,2 millones de personas tienen nacionalidad extranjera en España, y representan el 14,6% de la población total.

El costo de vida en poblaciones cercanas a capitales: en qué parte viven los colombianos en España

Durante el último trimestre de 2025, el número de residentes extranjeros aumentó en 56.431 personas, alcanzando los 7.243.561 habitantes con nacionalidad extranjera, sobre una población total de 49.570.725 al inicio de 2026, el máximo histórico para el país.

Dentro de ese universo, la nacionalidad colombiana figura entre las más numerosas, con 36.600 personas censadas en el cuarto trimestre de 2025, de acuerdo con los datos oficiales.

Los colombianos en España optan por vivir en poblaciones cercanas a las ciudades principales para reducir costos por el nivel de vida - crédito archivo Colprensa / Luis González

A esta cifra se suman ciudadanos de nacionalidades venezolana, marroquí, peruana, italiana, ucraniana, brasileña y hondureña, conformando un mosaico diverso de orígenes y trayectorias migratorias.

La vivienda constituye otro de los desafíos para quienes llegan a Madrid y otras grandes ciudades.

Los precios en la capital continúan en niveles récord, lo que ha llevado a personas como Martín a valorar alternativas en municipios cercanos, donde la calidad de vida y la convivencia comunitaria ofrecen ventajas frente a la presión inmobiliaria y la densidad urbana.