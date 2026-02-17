DJ Exotic habló de Marcela Reyes, sus infidelidades y su acompañamiento luego de los seis disparos que recibió

DJ Exotic dio una reveladora entrevista en la que recordó el atentado que casi le cuesta la vida, su recuperación y su relación con Marcela Reyes - crédito @marcelareyes y @exoticmusicsas_/Instagram

Sobrevivir a seis disparos en una balacera en Cali marcó un antes y un después en la vida de Daniel Alejandro Salinas, conocido como Dj Exotic. Durante un set en un motel de Cali, el 3 de noviembre de 2024, recibió seis impactos de bala que lo tuvieron entre la vida y la muerte.

Tras despertar de un coma que duró poco más de un mes y un complejo proceso de rehabilitación, el DJ y expareja de Marcela Reyes reapareció en diálogo con el pódcast Más Allá Del Silencio, conducido por Rafael Poveda, para relatar lo sucedido el día del atentado, su recuperación, y su historia con la “reina de la guaracha”.

La noche del 3 de noviembre, Exotic llegó a hacer su set con normalidad, pese a que fue testigo de un ambiente particularmente tenso. Pese a ello, no se intimidó.

“La gente no estaba para nada parchada, cada uno en su esquina. En Cali la gente se caracteriza porque es muy alegre, muy de bailar, de, mejor dicho, recochar. Y ese día todo estaba como que cada quien en su esquina, la energía un poco pesada, todo el mundo con fusiles, pistolas, como si algo hubiera pasado. Yo decía en mi cabeza, ‘yo no le estoy haciendo nada malo a nadie, no le debo nada a nadie, yo voy para lo mío, trabajo y me voy’, como lo he hecho durante ocho o nueve años. Empecé a hacer lo mío y cuando menos pensé, ya estaba con los impactos, pues, en el cuerpo”, recordó.

Recibió seis balazos, cuatro en el estómago y dos en la pierna. El agresor fue abatido de inmediato por otras personas presentes en el lugar.

En medio del caos, permaneció unos minutos tendido en el suelo, observando a la multitud escapar. Fue rescatado por dos personas que arriesgaron su vida para sacarlo y llevarlo a una clínica. Allí, los médicos lucharon durante 25 minutos para reanimarlo, pese a que los protocolos suelen limitarse a ocho minutos. “El doctor sentía la necesidad de no soltarme y de seguirme reanimando, que algo le decía que me tenía que salvar, que yo era una persona importante”, afirmó Exotic.

El DJ detalló el proceso médico que hizo falta para salvarle la vida: intubación, transfusiones, reconstrucción de la pared intestinal, del fémur y de la tibia, y la extracción de todas las balas. Al despertar del coma, el DJ aseguró experimentar una experiencia extracorporal.

“Yo veía a las personas, hablaba con mis seres queridos y eso se sentía muy real, no era que era un sueño. Yo sentía como podía tocar, incluso consolar a mi tía que estaba ahí, a mi mamá, hablar con mis hermanas”, manifestó.

DJ Exotic habló de Marcela Reyes, sus infidelidades, el video viral de la puerta, y su acercamiento tras el atentado

El pasado sentimental del caleño está igualmente marcado por su noviazgo con la “reina de la guaracha”, con la que tuvieron a su hijo Valentino, de ocho años. La relación terminó tras episodios de infidelidad, en una sucesión de hechos que alcanzaron notoriedad mediática e incluyeron el recordado video viral de la paisa pateando una puerta de hotel.

Exotic explicó que durante su relación con Marcela Reyes protagonizó dos infidelidades, una en Cali y otra en Medellín, donde se produjo el citado episodio de la puerta.

“La de Cali fue una amiga que nos presentaron. Igual, nos hicimos muy amigos los tres. Empezamos a salir mucho, ella a dormir en la casa cada ocho días con ella, y empezamos a crear mucho vínculo y nos enamoramos”, contó Exotic, confirmando que esa mujer era Lina Arroyave.

El DJ explicó que fue descubierto cuando lo captaron con Lina en Bogotá. “Ahí me fui como que a tomarnos tragos con ella, nos tomaron una foto, le llevaron las fotos a Marcela y, pues, eso fue viral, pero tanto como la patada”, relató, añadiendo que después de ese episodio decidió terminar con Arroyave y recuperar su hogar con Marcela y Valentino.

Sin embargo, Exotic volvió a protagonizar una infidelidad posteriormente, ahora con Valeria Gutiérrez, otra amiga de Marcela Reyes. Nuevamente fueron captados en un video íntimo, propiciando la ruptura definitiva y dio paso al citado episodio de Marcela golpeando una puerta.

“Cuando yo llego a Medellín, recibo mis cuatro camiseticas y mis dos pares de zapatos, me los llevo pa donde Valeria y a los 20, 15 días, Marcela llega a ese apartamento a hacer la famosa patada a la puerta”, recordó.

La ruptura llevó a que ambos mantuvieran una relación distante durante años, limitada a preguntas concretas relacionadas con su hijo Valentino. Sin embargo, tras el atentado la situación dio un vuelco importante, pues Exotic reveló que Marcela lo visitaba todo el tiempo en el hospital, y que inclusive estuvo presente allí al otro día del atentado.

“[Estuvo] casi todo el proceso. Tenía muchos shows, pero iba y entre semana sacaba el tiempo de estar ahí presente dándome fuerza y estar con mi mamá. En su momento, la verdad, me dio mucha alegría. Yo lloraba, no podía hablar, pero le hacía gestos de que la amaba de por vida, de que gracias por estar ahí. Me dio demasiada nostalgia de que estuviera ahí, porque no me lo imaginé. Uno en ese momento tiene tan baja la autoestima que uno dice: ‘Aquí solo va a estar es mi mamá, de resto...’. Pero ella estuvo ahí dándome fuerza, limpiándome, porque, pues, dormía uno botado. Mejor dicho, estuvo muy presente, me limpiaba el cuerpo... Estuvo bastante presente, sí”, destacó.