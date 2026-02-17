Colombia

DJ Exotic habló de Marcela Reyes, sus infidelidades y su acompañamiento luego de los seis disparos que recibió

El caleño recordó lo que vivió en el atentado que sufrió en un motel del Cali, y relató su historia con la “reina de la guaracha”

Guardar
DJ Exotic dio una reveladora
DJ Exotic dio una reveladora entrevista en la que recordó el atentado que casi le cuesta la vida, su recuperación y su relación con Marcela Reyes - crédito @marcelareyes y @exoticmusicsas_/Instagram

Sobrevivir a seis disparos en una balacera en Cali marcó un antes y un después en la vida de Daniel Alejandro Salinas, conocido como Dj Exotic. Durante un set en un motel de Cali, el 3 de noviembre de 2024, recibió seis impactos de bala que lo tuvieron entre la vida y la muerte.

Tras despertar de un coma que duró poco más de un mes y un complejo proceso de rehabilitación, el DJ y expareja de Marcela Reyes reapareció en diálogo con el pódcast Más Allá Del Silencio, conducido por Rafael Poveda, para relatar lo sucedido el día del atentado, su recuperación, y su historia con la “reina de la guaracha”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noche del 3 de noviembre, Exotic llegó a hacer su set con normalidad, pese a que fue testigo de un ambiente particularmente tenso. Pese a ello, no se intimidó.

La gente no estaba para nada parchada, cada uno en su esquina. En Cali la gente se caracteriza porque es muy alegre, muy de bailar, de, mejor dicho, recochar. Y ese día todo estaba como que cada quien en su esquina, la energía un poco pesada, todo el mundo con fusiles, pistolas, como si algo hubiera pasado. Yo decía en mi cabeza, ‘yo no le estoy haciendo nada malo a nadie, no le debo nada a nadie, yo voy para lo mío, trabajo y me voy’, como lo he hecho durante ocho o nueve años. Empecé a hacer lo mío y cuando menos pensé, ya estaba con los impactos, pues, en el cuerpo”, recordó.

Recibió seis balazos, cuatro en el estómago y dos en la pierna. El agresor fue abatido de inmediato por otras personas presentes en el lugar.

Daniel Salinas, conocido como DJ
Daniel Salinas, conocido como DJ Exotic, no dudó en remarcar que su recuperación fue percibida por los doctores que lo atendieron como un "milagro" - crédito @exoticdj/Instagram

En medio del caos, permaneció unos minutos tendido en el suelo, observando a la multitud escapar. Fue rescatado por dos personas que arriesgaron su vida para sacarlo y llevarlo a una clínica. Allí, los médicos lucharon durante 25 minutos para reanimarlo, pese a que los protocolos suelen limitarse a ocho minutos. “El doctor sentía la necesidad de no soltarme y de seguirme reanimando, que algo le decía que me tenía que salvar, que yo era una persona importante”, afirmó Exotic.

El DJ detalló el proceso médico que hizo falta para salvarle la vida: intubación, transfusiones, reconstrucción de la pared intestinal, del fémur y de la tibia, y la extracción de todas las balas. Al despertar del coma, el DJ aseguró experimentar una experiencia extracorporal.

“Yo veía a las personas, hablaba con mis seres queridos y eso se sentía muy real, no era que era un sueño. Yo sentía como podía tocar, incluso consolar a mi tía que estaba ahí, a mi mamá, hablar con mis hermanas”, manifestó.

DJ Exotic habló de Marcela Reyes, sus infidelidades, el video viral de la puerta, y su acercamiento tras el atentado

La relación entre Marcela Reyes
La relación entre Marcela Reyes y DJ Exotic vuelve al centro de la conversación tras compartir transmisión en vivo y planes personales - crédito rechismes / Instagram

El pasado sentimental del caleño está igualmente marcado por su noviazgo con la “reina de la guaracha”, con la que tuvieron a su hijo Valentino, de ocho años. La relación terminó tras episodios de infidelidad, en una sucesión de hechos que alcanzaron notoriedad mediática e incluyeron el recordado video viral de la paisa pateando una puerta de hotel.

Exotic explicó que durante su relación con Marcela Reyes protagonizó dos infidelidades, una en Cali y otra en Medellín, donde se produjo el citado episodio de la puerta.

La de Cali fue una amiga que nos presentaron. Igual, nos hicimos muy amigos los tres. Empezamos a salir mucho, ella a dormir en la casa cada ocho días con ella, y empezamos a crear mucho vínculo y nos enamoramos”, contó Exotic, confirmando que esa mujer era Lina Arroyave.

El DJ explicó que fue descubierto cuando lo captaron con Lina en Bogotá. “Ahí me fui como que a tomarnos tragos con ella, nos tomaron una foto, le llevaron las fotos a Marcela y, pues, eso fue viral, pero tanto como la patada”, relató, añadiendo que después de ese episodio decidió terminar con Arroyave y recuperar su hogar con Marcela y Valentino.

Sin embargo, Exotic volvió a protagonizar una infidelidad posteriormente, ahora con Valeria Gutiérrez, otra amiga de Marcela Reyes. Nuevamente fueron captados en un video íntimo, propiciando la ruptura definitiva y dio paso al citado episodio de Marcela golpeando una puerta.

La DJ se hizo viral en 2019 por el escándalo que produjo por una supuesta infidelidad de su entonces pareja. Años después, Exotic aseguró que todo fue un montaje y que se habían separado antes de ese episodio - crédito Wilbe Notas/YouTube

“Cuando yo llego a Medellín, recibo mis cuatro camiseticas y mis dos pares de zapatos, me los llevo pa donde Valeria y a los 20, 15 días, Marcela llega a ese apartamento a hacer la famosa patada a la puerta”, recordó.

La ruptura llevó a que ambos mantuvieran una relación distante durante años, limitada a preguntas concretas relacionadas con su hijo Valentino. Sin embargo, tras el atentado la situación dio un vuelco importante, pues Exotic reveló que Marcela lo visitaba todo el tiempo en el hospital, y que inclusive estuvo presente allí al otro día del atentado.

Marcela Reyes y DJ Exotic
Marcela Reyes y DJ Exotic se limitaron a relacionarse por aspectos relacionados a su hijo Valentino - crédito @valentinosalinasreyes/Instagram

[Estuvo] casi todo el proceso. Tenía muchos shows, pero iba y entre semana sacaba el tiempo de estar ahí presente dándome fuerza y estar con mi mamá. En su momento, la verdad, me dio mucha alegría. Yo lloraba, no podía hablar, pero le hacía gestos de que la amaba de por vida, de que gracias por estar ahí. Me dio demasiada nostalgia de que estuviera ahí, porque no me lo imaginé. Uno en ese momento tiene tan baja la autoestima que uno dice: ‘Aquí solo va a estar es mi mamá, de resto...’. Pero ella estuvo ahí dándome fuerza, limpiándome, porque, pues, dormía uno botado. Mejor dicho, estuvo muy presente, me limpiaba el cuerpo... Estuvo bastante presente, sí”, destacó.

Temas Relacionados

Dj ExoticMarcela ReyesAtentado CaliDJ atentadoExpareja de Marcela ReyesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Madre de universitario hallado muerto en zona rural de Gachancipá, Cundinamarca, denunció extorsiones: gobernador se pronunció

El uso de dispositivos electrónicos permitió a los allegados rastrear la última ubicación de Cristian Martín, universitario de 16 años, cuyo fallecimiento fue confirmado luego de una intensa búsqueda

Madre de universitario hallado muerto

El Dorado rompe récords de pasajeros mientras sindicatos ralentizan los controles, este es el panorama

Con más de 6,2 millones de movimientos migratorios en 2025 y una ampliación del área de inmigración que ya va en 76%, el principal aeropuerto del país enfrenta congestión por el “plan tortuga” de Migración Colombia

El Dorado rompe récords de

Ataque armado dejó una adolescente muerta y otros dos jóvenes heridos en Ibagué

Las autoridades investigan los hechos ocurridos en uno de los sectores populares de la ciudad

Ataque armado dejó una adolescente

Ministro de Salud encendió una vez más las redes por sus polémicas declaraciones: muerte de Kevin Acosta sería el caso que ‘rebosó la copa’

Guillermo Alfonso Jaramillo, uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, en un gabinete al que llegó en mayo de 2023, volvió a ser blanco de duras críticas por sus controversiales afirmaciones, en esta ocasión sobre las presuntas responsabilidades en el deceso del menor, que sufría de hemofilia y no recibió su medicamento

Ministro de Salud encendió una

Exmagistrado de la Corte Constitucional explicó por qué el salario mínimo no puede reducirse: “Atentaría contra los derechos de los trabajadores”

La suspensión provisional del decreto que determinó el incremento anual mantiene vigente el monto actual mientras el Gobierno expide un nuevo acto administrativo

Exmagistrado de la Corte Constitucional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Tina arremetió contra Zambrano por

Tina arremetió contra Zambrano por su desempeño en la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Vestida de rojo, Shakira encendió las redes sociales con un fluido chino para celebrar el Año Nuevo Chino: “¡Nos vemos pronto!"

Lady Noriega ‘les tira’ a los participantes en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ y opina sobre qué les hace falta

Karola Alcendra tuvo fuerte enfrentamiento con Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos′: “Yo sí hablo es claro”

Yeferson Cossio se unió a las ayudas humanitarias para los afectados en Córdoba y ‘le tiró’ a otros influenciadores: “Nunca me meto en la vida de nadie”

Deportes

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Las bajas que tendrá Independiente Medellín en su debut de Copa Libertadores ante Liverpool

Davinson Sánchez convirtió un golazo en la histórica victoria de Galatasaray sobre Juventus en Champions League

Luis Díaz reveló detalles de su llegada al Bayern Múnich y abrió herida en Liverpool: “Fue la decisión correcta”

El debut de James Rodríguez en la MLS podría correr peligro: esta es la razón