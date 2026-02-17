Colombia

Criminóloga colombiana relató cómo los muertos “se comunican” con ella: “Las personas que fallecen buscan puentes”

La especialista explora el impacto de la energía, las experiencias infantiles y dilemas éticos que redefinieron su vínculo profesional y espiritual

Guardar
En una entrevista recientemente emitida,
En una entrevista recientemente emitida, una especialista en técnicas forenses relató experiencias en las que afirma percibir presencias ajenas a lo visible, las cuales han influido tanto en su vida personal como profesional - crédito captura de pantalla Historias Paranormales con Esteban Cruz / Youtube

Paula Andrea Cano, técnica en criminalística colombiana, sostiene que los fallecidos buscan comunicarse a través de ciertas personas. Desde su infancia, asegura percibir entidades más allá de lo visible.

En un episodio reciente del pódcast Historias Paranormales con el antropólogo y periodista Esteban Cruz, relató cómo estas experiencias han acompañado tanto su vida personal como su labor en el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial (CTI) en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para Cano, los vivos actúan como “puentes” entre el plano terrenal y el espiritual. Está convencida de que quienes mueren siempre encuentran una forma de transmitir mensajes pendientes.

“Las personas que fallecen buscan puentes. Todos nosotros somos puentes para el plano espiritual”, afirma.

En la entrevista, detalla tareas propias de la criminalística, como la recolección de huellas y pruebas en escenas de homicidio o accidentes, bajo la coordinación del CTI. Explica: “El técnico judicial está ligado con el estudio de criminalista. Es como la especialización que uno hace. Es más papeleo que de campo, pero me gusta más la parte de campo”.

Más allá de los procedimientos formales, revela que la interacción con los fallecidos suele superar lo físico. “A mí me pasa que llego y siento lo que esa persona sintió en ese momento”, afirma.

Las voces a favor y
Las voces a favor y en contra se intensifican luego de que el funcionario anunciara su dimisión definitiva, mientras persiste el debate sobre la gestión administrativa y sobre los procedimientos de investigación ante los hechos denunciados - crédito captura de pantalla Historias Paranormales con Esteban Cruz

Desde la niñez, en el barrio La Perseverancia, Cano experimentó situaciones para las que no hallaba explicación lógica. “Mis primeras experiencias fueron en la casa familiar. Vengo de un barrio que se ha caracterizado por ser violento. La casa familiar era inmensa y muy antigua. El primer fallecido allí fue mi bisabuelo. Él no era buena persona, falleció en esa casa y no se quería ir”, relata. Según su testimonio, percibía presencias y sonidos extraños. Aprendió de un espiritista cercano a la familia que esas sensaciones no eran imaginarias: “Toda la gente puede ver muertos. No existen los amigos imaginarios. Los niños, cuando dicen que tienen un amigo imaginario, están hablando con un espíritu”.

Durante su práctica profesional, describe episodios en los que la comunicación con los fallecidos resulta inevitable. Recuerda un levantamiento de cuerpo en un accidente de tránsito: “Me causó curiosidad el área tan extensa de acordonamiento. Cuando me bajé del carro, vi a un señor que no se le veía la cara. Me di cuenta que estaba fallecido. Vi pedazos de carne esparcidos y él me hacía seguir la mirada”. Aclara que los espíritus pueden presentarse de diversas formas: “Veo espíritus de tres maneras: translúcidos, sombras o tan nítidos como una persona viva”.

Cano sostiene que los fallecidos pueden quedarse atados al sitio de su muerte, especialmente si la muerte fue violenta o autoprovocada. “Las que más se quedan estancadas son las personas que se desviven”, señala respecto a los suicidios. Explica que, en su experiencia, quienes no aceptan su muerte suelen repetir los mismos actos y rutinas tras fallecer. “Cuando una persona deja el mundo terrenal, siempre va a encontrar a alguien que lo va a guiar a donde tiene que ir. No todos vamos al mismo sitio, no todos trascendemos de la misma forma”, concluye.

Sobre su capacidad de canalización, menciona un caso ocurrido en Chile relacionado con la desaparición de un niño: “Me contactaron para saber del paradero de un menor. Pedí solo una foto y logré canalizar al niño. Dije el lugar donde estaba y, aunque insistieron en que ahí ya habían buscado, al final lo encontraron. Les di el nombre, el día exacto que desapareció, cómo estaba vestido y quién era el responsable”. Este tipo de experiencias forman parte de lo que denomina su colaboración a distancia en casos complejos.

No todas las entidades con las que interactúa, advierte Cano, son inofensivas. “Existen los demonios. Todo demonio fue una persona en su momento, pero ellos eligen para atormentar, asustar, verse de otra forma diferente”. Precisa que los supuestos fantasmas de niños, frecuentemente reportados, serían en realidad entidades del bajo astral. “Los niños no penan. Si ves un niño, no es un niño, es un ente del bajo astral”.

Cano relata también episodios en los que familiares fallecidos “vienen a llevarse a quienes aman”, como le ocurrió después de sobrevivir a un infarto. “Vi a mi abuelo extendiéndome la mano y entendí que, si la tomaba, moriría yo también”, sostiene sobre esa experiencia onírica vinculada al tránsito entre planos.

En su carrera, Cano afirma que las condiciones en morgues y funerarias pueden endurecer a muchos colegas. Ella, sin embargo, desarrolló una actitud distinta hacia los cuerpos, convencida de que merecen respeto. “Les hablaba para que el cuerpo se soltara. Les decía a los compañeros: ‘Piensen que es un familiar, trátelo como si fuera un familiar suyo’”.

Afirma que su paso por la criminalística estuvo marcado por dilemas éticos y denuncias de prácticas indebidas. “No quise seguir ejerciendo ni en medicina legal ni en el CTI porque mi moral no me lo permitió”, afirma. “En medicina legal hay prácticas indebidas: tráfico de órganos, venta de partes del cuerpo para trabajos de brujería. A un niño que llega a medicina legal es la peor carnicería que le hacen”, denuncia.

Al reflexionar sobre el destino de las almas, sostiene que existe un tránsito condicionado por las acciones en vida y la vibración energética. “No hay infierno, pero sí tienes que trascender. El trascender es como subir escalones. Nosotros somos energía, todo lo que nos rodea son energías. Hay energías que vibran alto y otras muy bajo”.

El recuerdo de la muerte de su abuelo, marcada por indicios de intervención sobrenatural, fue un punto de inflexión. A partir de esa pérdida, Cano dice haber cambiado su relación con el mundo espiritual, y dejó atrás el tormento para dedicarse a observar de manera atenta lo que, según asegura, ocurre entre el plano de los vivos y el de los muertos.

Temas Relacionados

Paula Andrea CanoBogotáCuerpo Técnico de InvestigaciónMedicina LegalCanalización EspiritualFantasmasMundo espiritualColombia-Noticias

Más Noticias

Director deportivo de Millonarios le envió recado a James Rodríguez tras su fallido fichaje: “El que quiera estar, está”

Ariel Michaloutsos habló sobre la actualidad del cuadro azul, como también de lo que será la serie ante Atlético Nacional por la Copa Sudamericana

Director deportivo de Millonarios le

Productividad en descenso: por qué Colombia necesita la inteligencia artificial para sostener su crecimiento

Mientras el país requiere más mano de obra para mantener su crecimiento, el 62% de los trabajadores reporta mejoras en eficiencia gracias a la IA

Productividad en descenso: por qué

DNI respaldó a Petro tras retiro del general Edwin Urrego y defendió su facultad para llamar a calificar servicios

La Dirección Nacional de Inteligencia intervino en la controversia por la salida del uniformado y sostuvo que el Presidente tiene autoridad constitucional y legal para retirar a integrantes de la fuerza pública

DNI respaldó a Petro tras

Ejército desplegó apoyo en zonas rurales de Lebrija, Santander: entregó 1.5 toneladas de ayudas humanitarias tras emergencia

Una presencia continua de uniformados ha garantizado seguridad, evacuaciones y distribución de insumos en áreas impactadas, contribuyendo a la articulación entre entidades y al respaldo de comunidades vulnerables en ese departamento

Ejército desplegó apoyo en zonas

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

El cuadro antioqueño buscará salir de la mala racha de resultados que lo acompaña hasta este partido en Montevideo

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

⁠Rating Colombia: así transcurrió la

⁠Rating Colombia: así transcurrió la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Altafulla reaccionó a la polémica por colaboración musical de la cantante Aria Vega con Ryan Castro: “La amistad valió mondá”

Qué se sabe de la salud de Diomedes Dionisio Díaz: el hijo de Diomedes Díaz sigue hospitalizado

Yina Calderón desató polémica en México antes de ingresar a La casa de los famosos: “Sigo siendo participante”

Aida Victoria Merlano respondió a seguidor que la criticó por dejarse deslumbrar por los hombres: “Estamos rotas”

Deportes

Director deportivo de Millonarios le

Director deportivo de Millonarios le envió recado a James Rodríguez tras su fallido fichaje: “El que quiera estar, está”

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Directivo del Bayern Múnich reveló cómo se dio la negociación para que Luis Díaz llegara al equipo: “El agente luchó duro”

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-20 tras la derrota de Colombia ante Ecuador

James Rodríguez se hace viral en Minnesota tras aceptar corte de cabello con barbero local