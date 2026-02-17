Colombia

Comisión de Disciplina Judicial abrió investigación contra magistrados por presuntas irregularidades en el proceso judicial de Álvaro Uribe Vélez

La decisión se produce tras una queja relacionada con la posible vulneración del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la sentencia que absolvió al expresidente en octubre de 2025

Guardar
La notificación de apertura se
La notificación de apertura se realizó el 17 de febrero de 2026, en cumplimiento de un auto fechado el 9 de diciembre de 2025 - crédito Diego Pineda/Colprensa y Tribunal Superior de Bogotá

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó abrir investigación disciplinaria contra tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por presuntas irregularidades en el proceso penal seguido contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, según consta en el auto notificado el 17 de febrero de 2026.

De acuerdo con el oficio conocido por Infobae Colombia, la actuación disciplinaria se dirige contra los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, “por la presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el proceso (…) en el que profirieron sentencia el día 14 de octubre de 2025, cuya lectura se llevó a cabo el 21 de octubre siguiente”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El oficio también indica que la notificación se realizó al ciudadano que presentó la queja y precisa que cualquier comunicación relacionada con el trámite deberá efectuarse por los canales electrónicos institucionales, en cumplimiento de la obligación legal de informar al petente sobre el curso de su solicitud.

La notificación de apertura se
La notificación de apertura se realizó el 17 de febrero de 2026, en cumplimiento de un auto fechado el 9 de diciembre de 2025 - crédito suministrado a Infobae

Cabe recordar que, previo a la apertura de la investigación disciplinaria, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoció una acción de tutela interpuesta por el mismo ciudadano, quien alegó la existencia de una nulidad derivada de la participación de un magistrado presuntamente impedido en el fallo absolutorio emitido el 21 de octubre de 2025 dentro del proceso penal contra el exmandatario.

Según el escrito analizado por la corporación, el accionante sostuvo que la omisión en la declaratoria de impedimentoalteró la conformación del tribunal y pudo modificar el resultado de la votación, que se adoptó por mayoría de dos votos contra uno”, lo que, en su criterio, vulneró el debido proceso y el principio de imparcialidad judicial.

No obstante, la Corte concluyó que la tutela carecía de legitimación en la causa por activa, al no evidenciarse una afectación directa de derechos fundamentales del solicitante ni una representación válida de terceros. En ese sentido, determinó que la condición de veedor o delegado de la sociedad civil no confiere habilitación procesal para promover una acción constitucional frente a decisiones judiciales en las que no se es parte.

La decisión judicial dispuso “rechazar por falta de legitimación en la causa por activa la acción de tutela presentada”, sin perjuicio de que el ciudadano pudiera acudir a los mecanismos disciplinarios correspondientes ante las autoridades competentes.

Una acción de tutela previa
Una acción de tutela previa fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia debido a falta de legitimación del accionante - crédito Corte Suprema de Justicia

Alcance de la investigación disciplinaria

La apertura de la actuación en la jurisdicción disciplinaria se produce precisamente en el escenario señalado por la Corte como vía procedente para examinar eventuales irregularidades funcionales. El auto notificado por la Comisión establece que el proceso busca determinar si existió incumplimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de los magistrados que integraron la mayoría decisoria en la sentencia absolutoria.

El documento no anticipa conclusiones sobre responsabilidad, sino que formaliza el inicio de la fase investigativa dentro del procedimiento disciplinario. Conforme a las reglas de esta jurisdicción, la apertura permite la práctica de pruebas, la verificación de los hechos denunciados y la eventual determinación de faltas disciplinarias, si a ello hubiere lugar.

La actuación disciplinaria ahora en curso se enmarca en esas competencias de control institucional. Su desarrollo dependerá de las etapas probatorias y de evaluación previstas en la ley, tras las cuales la autoridad competente deberá adoptar una decisión de fondo conforme al régimen disciplinario aplicable a los funcionarios judiciales.

La investigación disciplinaria inicia la
La investigación disciplinaria inicia la fase de recolección de pruebas y verificación de posibles faltas, sin que exista aún decisión de fondo - crédito Tribunal Superior de Bogotá

Por el momento, la apertura de investigación constituye el paso inicial dentro de ese procedimiento y mantiene bajo examen la actuación de los magistrados en relación con la sentencia absolutoria emitida en octubre de 2025 dentro del proceso penal seguido contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Temas Relacionados

Comisión Nacional de Disciplina JudicialÁlvaro Uribe VélezInvestigación disciplinariaMagistradosTribunal Superior de BogotáAbsoluciónCorte Suprema de JusticiaImparcialidad judicialDebido procesoColombia-Noticias

Más Noticias

Davinson Sánchez convirtió golazo en la histórica victoria de Galatasaray sobre Juventus en Champions League

El defensa anotó en la victoria del cuadro turco por 5-2 en la ida de los playoffs. Juan David Cabal fue expulsado en el conjunto bianconeri

Davinson Sánchez convirtió golazo en

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

El cuadro antioqueño buscará salir de la mala racha de resultados que lo acompaña hasta este partido en Montevideo

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Estos son los estrenos de cine más esperados en Colombia según Google

Según los datos de Google Trends, ‘Pecadores’ se posiciona como la película más buscada en el país, generando un alto nivel de expectativa entre los cinéfilos

Estos son los estrenos de

Empresas colombianas pusieron condiciones al Gobierno Petro para que el aumento del salario mínimo no vuelva a ser suspendido

El Consejo Gremial Nacional manifestó su respaldo a la decisión judicial del Consejo de Estado y llamó al Ejecutivo a acatar la orden de justificar los parámetros técnicos exigidos por ley

Empresas colombianas pusieron condiciones al

Luis Díaz reveló detalles de su llegada al Bayern Múnich y abrió herida en Liverpool: “Fue la decisión correcta”

En medio de la polémica en el cuadro inglés por la salida del atacante colombiano, éste habló sobre el momento en que le llegó la oferta del conjunto alemán en 2025

Luis Díaz reveló detalles de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Lady Noriega ‘les tira’ a

Lady Noriega ‘les tira’ a los participantes en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ y opina sobre qué les hace falta

Karola Alcendra tuvo fuerte enfrentamiento con Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos′: “Yo sí hablo es claro”

Yeferson Cossio se unió a las ayudas humanitarias para los afectados en Córdoba y ‘le tiró’ a otros influenciadores: “Nunca me meto en la vida de nadie”

Jay Torres puso en duda el romance entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Muy estratega”

Prometido de Alexa Torrex defendió a la influenciadora tras la polémica con Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Siempre dijo la verdad”

Deportes

Davinson Sánchez convirtió golazo en

Davinson Sánchez convirtió golazo en la histórica victoria de Galatasaray sobre Juventus en Champions League

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Luis Díaz reveló detalles de su llegada al Bayern Múnich y abrió herida en Liverpool: “Fue la decisión correcta”

El debut de James Rodríguez en la MLS podría correr peligro: esta es la razón

Por qué ‘Willy el Tiburón’, la mascota del Junior de Barranquilla, está en la lista de las peores mascotas del fútbol mundial