Yina Calderón ya no ingresaría a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, según publicación en sus redes sociales: “Las colombianas somos mucho calibre”

La ‘influencer’ habría realizado el anuncio durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde sus seguidores le consultaron por qué seguía en Colombia y no en México

La DJ dejó un mensaje en sus redes sociales en el que dio a entender que efectivamente su ingreso se habría visto afectado - crédito @clipsforyou836/TikTok

La casa de los famosos de Telemundo dará inició el 17 de febrero de 2026 y en redes sociales se preguntan si la colombiana Yina Calderón ingresaría o no a la competencia, teniendo en cuenta la cantidad de comentarios que se han generado en torno a su participación.

La empresaria de fajas ha estado en el ojo del huracán por los ataques que realizó en contra de Laura Zapata, una de las villanas más queridas de la televisión mexicana y en contra de Kunno, otro de los participantes de esta sexta temporada del reality para Estados Unidos.

De acuerdo con algunos videos que circularon en redes sociales, Zapata habría dicho en una rueda de prensa a medios de comunicación que, de entrar la colombiana, sería ella quien rechace la invitación al formato televisivo.

La DJ fuer confirmada para
La DJ fuer confirmada para la nueva temporada de la versión de Telemundo - crédito @lacasadelosfamosostlmd/IG

En medio de una dinámica en su cuenta de TikTok mientras compartía con sus hermanas y su mamá, sus seguidores comenzaron a preguntar por los motivos por los que aún no viajaba a México, a lo que Yina respondió “ya no voy”. Esto encendió las alarmas entre sus fans, ya que no se esperaban que la DJ respondiera de esta manera.

Incluso, en un fragmento del video se alcanza a escuchar que Calderón dice que “las colombianas somos mucho calibre para ciertas personas”, lo que habría sido un sablazo para el creador de contenido Kunno como para Laura Zapata.

Y agregó Calderón: “Ustedes no se preocupen. Agradezco profundamente a todo el team. Agradezco todas las veces que comentaron las publicaciones de Telemundo, que repostearon, que dieron reproducir. Sea como sean las cosas, yo... es un canal donde siempre quise estar y... Pero sé, sé, ustedes saben que yo nunca hablo mal de ninguna producción, de ninguna de esos, eso no existe en mi vida", dejando claro que esa fue la enseñanza de su papá, ser agradecida.

Incluso, se llega a especular que la huilense sería panelista junto a la mexicana Manelyk González, que estuvo como invitada durante unos días en la segunda temporada de la versión colombiana del reality y en su lugar en la versión All Stars participó Melissa Gate; sin embargo, el canal todavía no confirma esta versión y la fotografía de Yina continúa visible en el grupo de convocados.

Versión confirmada por reconocida productora

El impacto de la posible salida de Yina Calderón de La casa de los famosos Telemundo mantiene en vilo a seguidores y productores, alimentado por versiones contradictorias y reacciones intensas.

La reconocida productora Analia Michelengeli, quien colaboró previamente con Canal RCN en Protagonistas de novela, aportó detalles sobre el caso, asegurando: “En las últimas horas, cada vez es más fuerte el rumor que la colombiana ya no sería parte del reality”, aunque insistió en que prefiere pensar que se trata solo de especulación.

De acuerdo con la productora, la colombiana habría sido bajada del bus de 'La casa de los famosos Telemundo' - crédito @miss.analia/TikTok

Las tensiones se evidenciaron durante la presentación de Yina Calderón, cuando, según Michelengeli, “estando Laura (Zapata) presente, tiró unos dardos muy fuertes hacia la colombiana, que obviamente no tardó en responder al mejor estilo Calderón”.

Más adelante, la productora detalló que “presuntamente cierto grupo de gente habría influenciado y dirigido a Laura a pedir la cabeza de Yina”, lo que aumentó las sospechas de una maniobra para apartarla del programa.

La incertidumbre creció con la llegada de los participantes confirmados a la Ciudad de México, mientras Yina Calderón permanecía en Colombia, una situación que, para Michelengeli, “alimenta el rumor que ya no sería parte del reality”.

A pesar de su deseo personal, la productora concluyó: “Lamentablemente todo indicaría que Yina ya no sería parte de La casa de los famosos, porque una persona o un grupo de personas colaboraron a pedir su cabeza”.

La mesa de concertación del
Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Yina Calderón insinuó que no

Colombia vs. Ecuador - EN

