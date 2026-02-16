Unidad de Búsqueda entrega restos de Camilo Torres Restrepo al jesuita Javier Giraldo en acto privado

El acto comenzó con una eucaristía en la capilla Cristo Maestro de la Universidad Nacional de Colombia y continuó en la sede de la entidad en el centro de la ciudad. - crédito @valentinaplugo/X

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizó este domingo 15 de febrero la entrega simbólica de los restos que serían de Camilo Torres Restrepo al sacerdote jesuita Javier Giraldo, en una ceremonia privada, justo cuando se cumplieron 60 años de la muerte de Torres. El acto inició con una eucaristía en la capilla Cristo Maestro, en el campus de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, y continuó en la sede de la UBPD en el centro de la ciudad.

Camilo Torres Restrepo, conocido como el “cura guerrillero”, falleció el 15 de febrero de 1966 durante un enfrentamiento armado con el Ejército en zona rural de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander. Su cuerpo fue sepultado de forma clandestina y su paradero permaneció desconocido durante seis décadas. En 2019 el padre Javier Giraldo presentó una solicitud formal ante la UBPD para impulsar la búsqueda del cuerpo del sacerdote, lo que dio inicio a una investigación compleja.

El cuerpo fue hallado en un panteón militar del Cementerio Municipal de Bucaramanga, en una bóveda blanca sin marcas ni información. El testimonio de un sepulturero, registrado en 2023, fue clave para localizar el lugar exacto donde se encontraban los restos óseos. Durante el proceso, también se exhumaron muestras de familiares en 2024 para realizar análisis en Colombia y Estados Unidos, lo que permitió avanzar en la identificación.

Camilo Torres Restrepo, sacerdote y sociólogo colombiano, cuya figura marcó la historia política y social del país en la década de 1960. - crédito suministrada a Infobae Colombia

Obstáculos en la identificación forense

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que los estudios forenses sobre las muestras remitidas por la UBPD continúan, enfrentando limitaciones técnicas por el estado de las estructuras óseas. Según Ariel Cortés, director de la entidad, el equipo interdisciplinario sigue los protocolos establecidos y solo se pronunciará cuando exista información concluyente, siguiendo el debido proceso.

La UBPD comunicó, según Blu Radio, que estaba a la espera de los últimos análisis forenses necesarios para emitir el informe integral de identificación. “Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador”, precisó la entidad, indicando que, además de los restos, contaban con muestras de familiares analizadas en Colombia y Estados Unidos.

Entrega simbólica y decisión de la familia

A pesar de que el Instituto Nacional de Medicina Legal no ha emitido un dictamen definitivo, este domingo la UBPD entregó a Javier Giraldo un cofre marrón oscuro que contenía los restos asociados a Camilo Torres Restrepo, después de la eucaristía en su honor. La ceremonia, encabezada por la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, y con la presencia del excomisionado de paz Danilo Rueda, se extendió por casi cuatro horas y concluyó alrededor de las nueve de la noche.

Según lo dispuesto, los restos serán inhumados en el osario bóveda ubicado en la capilla Cristo Maestro de la Universidad Nacional de Colombia, siguiendo la petición de Giraldo y de algunos familiares que manifestaron su preocupación por una posible apropiación del cuerpo por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo al que Torres se unió antes de su muerte.

En el campus de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá se realizó la eucaristía en homenaje a Camilo Torres. - crédito Alcaldía de Bogotá

Misa y manifestaciones en la Universidad Nacional

Durante la eucaristía celebrada en la Universidad Nacional, la capilla se llenó de asistentes que entonaron cantos y consignas en honor a Camilo Torres Restrepo. Se distribuyeron copias del periódico Frente Unido, dirigido por Torres en 1965, y se instalaron carpas y asientos fuera del templo debido a la afluencia de público. Dentro de la capilla, se reveló el osario dispuesto para el descanso final de los restos, acompañado de un cuadro con una imagen generada por inteligencia artificial, un libro sobre Torres, una edición de Frente Unido y una placa en mármol.

De acuerdo con El País, al finalizar la ceremonia, la multitud rodeó la urna y el altar, decorados con velas y flores, mientras el retrato de Torres Restrepo presidía el acto. El ambiente estuvo marcado por consignas y expresiones de memoria.

Declaraciones y controversia por los exámenes forenses

Durante la misa, Javier Giraldo expresó su inconformidad con la postura asumida por el Instituto Nacional de Medicina Legal, atribuyendo motivaciones políticas a la decisión de no emitir un dictamen definitivo antes de la ceremonia:

“Todo estaba preparado para hoy, para este momento, pero a última hora el Instituto Nacional de Medicina Legal interpuso unas exigencias que no se pudieron cumplir. Eran exigencias puramente formales y que tenían más una motivación política, como lo manifestaron en privado, no en sus comunicados públicos”, afirmó el sacerdote según El País.

En su primer combate, en Santander, el sacerdote Camilo Torres fue dado de baja por el Ejército - crédito Europa Press

Un caso representativo de la desaparición forzada en Colombia

La entrega de los restos de Camilo Torres Restrepo se inscribe en el contexto de más de 120.000 personas desaparecidas en Colombia a lo largo de cinco décadas de conflicto armado. La UBPD subrayó que la entrega simbólica responde a la necesidad de avanzar en los procesos de memoria y dignificación, en espera del informe forense definitivo.

El cofre con los restos permanecerá en custodia en la capilla Cristo Maestro hasta que finalicen los análisis y se tomen decisiones sobre su destino final, conforme a la voluntad de la familia y de quienes impulsaron la búsqueda.