Trump no invitó a Petro a cumbre con presidentes latinoamericanos en Miami: analista explicó lo que podría ser el principal motivo

La convocatoria hecha por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que se desarrolle el 7 de marzo de 2026 en Miami una cumbre de presidentes latinoamericanos, ha causado una serie de inquietudes tras conocerse que uno de los ausentes, el mandatario colombiano Gustavo Petro, que no se encuentra entre los invitados. Una decisión que no pasó desapercibida entre los que han querido capitalizar con este tema aprovechando la campaña electoral.

Aunque el jefe de Estado mantuvo una reunión bilateral privada con Trump en la Casa Blanca el 3 de febrero de 2026, su exclusión de esta especie de cumbre planteó una serie de escenarios que, desde la perspectiva de Manuel Camilo González, experto en Relaciones Internacionales consultado por Infobae Colombia, radica en la falta de confianza y sintonía política entre ambas administraciones, más allá de cualquier acercamiento reciente entre ambos.

Según González, maestro en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca de España y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, la relación entre la administración de Trump y el Gobierno de Petro dista mucho de encontrarse en un punto firme. “Todavía es un momento de transición y resulta prematuro afirmar que el presidente Trump confía en el gobierno colombiano”, sostuvo el analista político a esta redacción, frente al particular.

Para el académico, la apertura hacia Colombia dependerá de que el ejecutivo dé gestos claros en materias prioritarias para Washington, en especial en la lucha contra el narcotráfico. “Creo que va a esperar a que existan pasos y gestos en consonancia con los intereses de Washington en términos de combate contra las drogas”, expresó el especialista, al reiterar que cualquier posibilidad de acercamiento estará sujeta a esa condición Sine qua non.

En consecuencia, el profesor de la Universidad Javeriana advirtió que una eventual colaboración o mayor participación de Petro en futuros espacios multilaterales dependería de avances concretos. “Creo yo que todavía es muy prematuro para cantar victoria en términos de que Gustavo Petro esté dentro de un nivel de confianza de la administración Trump para que participe de este tipo de eventos a nivel multilateral”, afirmó González.

El perfil de los invitados también da pistas de los objetivos de la reunión, según experto

La lógica detrás de la lista de invitados a la cumbre de Miami, entre quienes se encuentran Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Noboa (Ecuador), obedece a un criterio ideológico convergente, de acuerdo con el concepto de González. “Los invitados son presidentes latinoamericanos de derecha, muchos de ellos que tienen una conexión directa, obviamente, con Trump”, expresó el profesor en entrevista con Infobae Colombia.

En este orden de ideas, la preferencia de la administración estadounidense es explícita hacia mandatarios que comparten su visión geopolítica. “Hay coincidencias ideológicas particulares, y sobre todo han sido favorecidos por los gestos, particularmente de interferencia en asuntos domésticos, como por ejemplo, Noboa en Ecuador o incluso Asfura en Honduras e incluso Milei en Argentina”, expresó el experto a Infobae Colombia, en relación con este aspecto.

Ese vínculo, desde su visión, se traduce en una postura común respecto a amenazas regionales, principalmente el narcotráfico y la migración, que son ejes de la doctrina que la Casa Blanca busca consolidar en la reunión. “Los ve como aliados, piezas importantes para trazar lo que podría ser algún plan regional o continental frente a temas que los mandatarios coinciden en que son amenazas comunes, como narcotráfico y migración”, resumió el académico.

Para González, la alineación ideológica sigue siendo determinante para configurar este tipo de escenarios. “El que sea de izquierda, el que no tenga la suficiente confianza a pesar de la reunión de hace unos pocos días, termina por explicar por qué no está en esa reunión”, sentenció el profesor que fue claro en decir que, ni la reciente cita bilateral ni los intentos de acercamiento lograron modificar la percepción desde Washington sobre el gobernante colombiano.