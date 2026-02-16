Colombia

Kevyn Rúa se refirió a la supuesta traición a Valkyria en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Se molestó”

Uno de los participantes más destacados de la temporada habló de la polémica que desataron sus decisiones

Guardar
Valkyria se molestó con su
Valkyria se molestó con su compañero en la distribución de equipos - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI dejó a la vista conflictos internos y decisiones estratégicas que causaron ciertos desacuerdos entre sus protagonistas. Uno de los casos más sonados fue el de Kevyn Rúa que detalló los motivos detrás de la polémica que lo enfrentó con Valkyria durante su paso por el programa.

Y es que el famoso no la eligió para conformar su equipo en primer lugar, lo que determinó que ella se fuera a casa Gamma y terminó por desatar un desacuerdo entre los dos, que no pasó por alto entre los televidentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Valkyria es una mujer muy fuerte. No creí que se la fueran a llevar por el disgusto que tenía con Zambrano. Yo vi muy fuertes a Deisy y a Potro; dije que si quería tener a los de Alpha completos, tenía que empezar por allá. Yo dije: por mí me iría con Alpha”, afirmó Kevyn Rúa en una transmisión en vivo tras salir del reality y explicar el proceso de selección que desató la molestia de su excompañera de equipo.

El deportista recalcó que entendió el disgusto de su compañera, pues los dos habían sido elegidos para conformar la casa Neos: “Obvio, Valkyria se disgustó, se molestó. Es muy dulce por dentro, normal, es su emoción. La dejé que se expresara y por eso callé y la escuché”.

Kavyn terminó en el mismo
Kavyn terminó en el mismo equipo con Valkyria - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Kevyn hizo énfasis en que las decisiones tomadas en la competencia no significaron una traición personal, sino respuestas al propio reglamento del juego: “Sé que estamos en un juego. Lo han hecho conmigo. En mi anterior Desafío llegué a una casa a la que no quería ir, pero allá tuve que jugar y aprendí. Pero bueno, la dejé sentir”.

El impacto de las alianzas y el balance económico

En relación a la dinámica competitiva, Kevyn justificó sus decisiones y reiteró que la estrategia siempre se impuso a cualquier vínculo: “No quiero que suene maluco, pero sé que esto es individual. Para ella avanzar, si tiene que eliminarme, lo hace y vamos a seguir siendo amigos”. Lo que demostró que considera que se debe establecer una línea divisoria clara entre la competencia y la relación personal con todos los participantes.

El propio Kevyn subrayó que tras el episodio la amistad no sufrió alteraciones: “Todo sigue intacto por el respeto y el cariño que nos tenemos”.

Sobre las recompensas logradas durante el programa, Kevyn confirmó la cifra acumulada fruto de su desempeño: “Obtuve un total de $236.445.000 a lo largo de mi participación en el programa”. Este monto incluyó lo recaudado en cada fase, tanto de las pruebas físicas como de las dinámicas internas del reality.

Valkyria y Gio llegaron hasta
Valkyria y Gio llegaron hasta la semifinal - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El recorrido de Valkyria y premios acumulados

Por su parte, Valkyria, que resultó eliminada en la semifinal junto a Gio, habló de los premios obtenidos, asegurando que se quedó con un total de $44.840.000.

Además de los premios en efectivo, Valkyria sumó beneficios materiales en comparación con sus compañeros, pues ganó una moto en el primer Duelo de Salvación tras imponerse junto a su dupla sobre Rosa y Gero.

Los participantes se destacaron por
Los participantes se destacaron por su destreza - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La fase final para la pareja conformada por Valkyria y Gio se definió en la semifinal del programa, instancia que concluyó con su eliminación tras enfrentarse a Zambrano y Miryam, así como a Rata y Valentina.

Cabe recordar que Valkyria, ganadora del Desafío The Box 2022, regresó a la competencia en 2025 gracias a la votación del público, fundando Neos con Kevyn e integrándose luego al equipo Gamma.

Tras las declaraciones recogidas por Caracol Televisión, quedó en claro que la temporada cerró con balances económicos positivos para los dos ganadores de temporadas anteriores y con los protagonistas reivindicando la diferencia entre el juego y las lealtades personales.

Temas Relacionados

Desafío Siglo XXIKevynValkyriaEliminados DesafíoPelea DesafíoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

El cuadro azucarero sigue en el borde de los puestos del descenso, pero con una ventaja importante ante Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó, clubes en el fondo de la clasificación

Deportivo Cali ganó ante Atlético

Madre del niño con hemofilia que murió por falta de medicamentos denunció retrasos para el traslado del cuerpo

Familiares del menor de 7 años insistieron en que fallos institucionales causaron demoras para lograr la sepultura del niño

Madre del niño con hemofilia

Petro desafió las proyecciones de inflación del Banco de la República: “Sería una estupidez nacional rebajar el salario vital”

El Emisor calculó un alza de costos del 6,4% para 2026, pero el presidente de Colombia se mantuvo firme en su decisión del aumento del salario mínimo del 23%

Petro desafió las proyecciones de

El récord de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona que amenazan Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise en Bayern Múnich

El equipo bávaro es líder en la Bundesliga con una ventaja de seis puntos frente al Borussia Dortmund, mientras Luis Díaz atraviesa su mejor temporada como profesional

El récord de Messi, Suárez

Bogotá abrió subasta para el uso temporal de 21 predios demolidos en la carrera Séptima, entre calles 24 y 99

Un proceso público permite la utilización de los lotes por tres años, prorrogables, con actividades acordes al sector, lo que garantiza el mejoramiento urbano y nuevos recursos para la ciudad

Bogotá abrió subasta para el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Luis Díaz y su familia

Luis Díaz y su familia conquistaron las redes sociales al ritmo de “Chévere”: la estrella del Bayern de Múnich movió sus caderas

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

Zambrano y Miryam aclararon si seguirán juntos después del ‘Desafío Siglo XXI’

‘Bola 8′ anunció su cuenta de OnlyFans y respondió a las críticas tras su nueva faceta como creador de contenido para adultos

Blessd habría respondido a las acusaciones de infidelidad a su pareja Manuela QM: “No crean en chismes, ni en mentiras”

Deportes

Deportivo Cali ganó ante Atlético

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

El récord de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona que amenazan Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise en Bayern Múnich

Miguel Borja detalló su salida de Cruz Azul y no descarta regresar a Junior o Nacional

Gustavo Florentín regresaría al fútbol colombiano: este es el equipo que quiere al paraguayo

Deportivo Cali rompe invicto de Nacional y Gamero respira: triunfo azucarero con gol de Dinenno en Palmaseca