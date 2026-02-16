Kevyn Rúa se refirió a la supuesta traición a Valkyria en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Se molestó”

Valkyria se molestó con su compañero en la distribución de equipos - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI dejó a la vista conflictos internos y decisiones estratégicas que causaron ciertos desacuerdos entre sus protagonistas. Uno de los casos más sonados fue el de Kevyn Rúa que detalló los motivos detrás de la polémica que lo enfrentó con Valkyria durante su paso por el programa.

Y es que el famoso no la eligió para conformar su equipo en primer lugar, lo que determinó que ella se fuera a casa Gamma y terminó por desatar un desacuerdo entre los dos, que no pasó por alto entre los televidentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Valkyria es una mujer muy fuerte. No creí que se la fueran a llevar por el disgusto que tenía con Zambrano. Yo vi muy fuertes a Deisy y a Potro; dije que si quería tener a los de Alpha completos, tenía que empezar por allá. Yo dije: por mí me iría con Alpha”, afirmó Kevyn Rúa en una transmisión en vivo tras salir del reality y explicar el proceso de selección que desató la molestia de su excompañera de equipo.

El deportista recalcó que entendió el disgusto de su compañera, pues los dos habían sido elegidos para conformar la casa Neos: “Obvio, Valkyria se disgustó, se molestó. Es muy dulce por dentro, normal, es su emoción. La dejé que se expresara y por eso callé y la escuché”.

Kavyn terminó en el mismo equipo con Valkyria - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Kevyn hizo énfasis en que las decisiones tomadas en la competencia no significaron una traición personal, sino respuestas al propio reglamento del juego: “Sé que estamos en un juego. Lo han hecho conmigo. En mi anterior Desafío llegué a una casa a la que no quería ir, pero allá tuve que jugar y aprendí. Pero bueno, la dejé sentir”.

El impacto de las alianzas y el balance económico

En relación a la dinámica competitiva, Kevyn justificó sus decisiones y reiteró que la estrategia siempre se impuso a cualquier vínculo: “No quiero que suene maluco, pero sé que esto es individual. Para ella avanzar, si tiene que eliminarme, lo hace y vamos a seguir siendo amigos”. Lo que demostró que considera que se debe establecer una línea divisoria clara entre la competencia y la relación personal con todos los participantes.

El propio Kevyn subrayó que tras el episodio la amistad no sufrió alteraciones: “Todo sigue intacto por el respeto y el cariño que nos tenemos”.

Sobre las recompensas logradas durante el programa, Kevyn confirmó la cifra acumulada fruto de su desempeño: “Obtuve un total de $236.445.000 a lo largo de mi participación en el programa”. Este monto incluyó lo recaudado en cada fase, tanto de las pruebas físicas como de las dinámicas internas del reality.

Valkyria y Gio llegaron hasta la semifinal - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El recorrido de Valkyria y premios acumulados

Por su parte, Valkyria, que resultó eliminada en la semifinal junto a Gio, habló de los premios obtenidos, asegurando que se quedó con un total de $44.840.000.

Además de los premios en efectivo, Valkyria sumó beneficios materiales en comparación con sus compañeros, pues ganó una moto en el primer Duelo de Salvación tras imponerse junto a su dupla sobre Rosa y Gero.

Los participantes se destacaron por su destreza - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La fase final para la pareja conformada por Valkyria y Gio se definió en la semifinal del programa, instancia que concluyó con su eliminación tras enfrentarse a Zambrano y Miryam, así como a Rata y Valentina.

Cabe recordar que Valkyria, ganadora del Desafío The Box 2022, regresó a la competencia en 2025 gracias a la votación del público, fundando Neos con Kevyn e integrándose luego al equipo Gamma.

Tras las declaraciones recogidas por Caracol Televisión, quedó en claro que la temporada cerró con balances económicos positivos para los dos ganadores de temporadas anteriores y con los protagonistas reivindicando la diferencia entre el juego y las lealtades personales.