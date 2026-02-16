Colombia

Gobierno Petro firmó millonario contrato para ‘televisar’ resultados de Francia Márquez, según Daniel Briceño: “Lo va a pagar los colombianos”

El exconcejal de Bogotá y actual candidato a la Cámara aseguró que el contrato está valorado en más de 1.000 millones de pesos para producir piezas audiovisuales a favor de la vicepresidenta de Colombia

Guardar
La Presidencia de Colombia adjudicó
La Presidencia de Colombia adjudicó un contrato de más de 1.500 millones de pesos a Rtvc para difundir la gestión de Francia Márquez - crédito Luisa Gonzalez/reuters

En medio de las millonarias adjudicaciones de contratos que hizo el Gobierno nacional antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, se conoció un nuevo convenio interadministrativo que la Presidencia de la República habría aprobado exclusivamente para mostrar los resultados de la vicepresidenta Francia Márquez.

Así lo dio a conocer el exconcejal de Bogotá y actual candidato a la Cámara, Daniel Briceño, que, a través de su cuenta de X, reveló el millonario contrato avaluado en más de 1.500 millones de pesos a favor de Rtvc para producir y divulgar las piezas audiovisuales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La Presidencia de la República le entregó $1.500.000.000 a RTVC para que en los siguientes 7 meses hagan contenido y divulguen los principales “logros” de la gestión de la Vicepresidente Francia Márquez.La lavada de cara a Francia Márquez la van a pagar los colombianos", señaló el actual candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Según el documento revelado por Briceño, se trata del contrato interadministrativo No. 390-26, en el que dos entidades estatales consolidaron un acuerdo clave para la producción y transmisión de contenidos audiovisuales orientados a la promoción de derechos y mensajes institucionales.

El convenio interadministrativo No. 390-26
El convenio interadministrativo No. 390-26 prioriza la producción audiovisual de contenidos institucionales sobre los logros de la Vicepresidencia - crédito X

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Radio Televisión Nacional de Colombia Rtvc S.A.S. definieron metas y responsabilidades en el documento que detalla tanto la estructura de ejecución como las capacidades técnicas requeridas.

Uno de los ejes centrales del contrato es el fortalecimiento de espacios participativos. Las partes establecieron que las acciones estarán alineadas con las misiones de la Vicepresidencia de la República, haciendo énfasis en la defensa de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional. La difusión de actividades e iniciativas institucionales se convierte así en una prioridad en la agenda audiovisual.

El acuerdo prevé la entrega de un plan mensual de divulgación y difusión. Cada ciclo de 30 días incluirá la referencia precisa a la cantidad de impactos, los tipos de contenidos y las zonas de cobertura a escala nacional. La supervisión administrativa será la encargada de definir y ajustar estos parámetros en función de las necesidades detectadas.

El documento especifica la presencia diaria tanto en medios radiales como en plataformas digitales externas. Además, cada mes se garantizará la inclusión de contenidos en cuatro medios impresos externos, a través de reportajes o notas periodísticas gestionadas por actores ajenos a la entidad contratante.

El acuerdo exige presencia diaria
El acuerdo exige presencia diaria de contenidos sobre la vicepresidenta Márquez en medios radiales, digitales y cuatro medios impresos cada mes. - crédito X

Dentro de los compromisos, destaca un plan de anuncios digitales orientado a fortalecer los canales oficiales de la Vicepresidencia y de Francia Márquez como jefa de esa dependencia.

La implementación de estos anuncios se realizará en las cuentas digitales de la entidad, con un enfoque en contenidos multiformato. La dependencia será la responsable de proveer los materiales que Rtvc S.A.S. transformará y difundirá.

Perfil institucional y legal de los participantes

El contrato fue suscrito por Jorge Alberto García García, en representación del Departamento Administrativo de la Presidencia, y Quintiliano Pineda Céspedes, como Subgerente de Soporte Corporativo de Rtvc S.A.S. Ambos funcionarios actuaron con base en resoluciones y actas de posesión vigentes, asegurando la legalidad y la capacidad contractual exigidas por la normatividad colombiana, como la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011.

Rtvc S.A.S., vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se reconoce en el documento como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, lo que refuerza la naturaleza pública y regulada del acuerdo.

RTVC deberá entregar mensualmente un
RTVC deberá entregar mensualmente un plan de divulgación con medición de impactos, tipología de contenidos y cobertura nacional. - crédito X

El contrato hace explícita la declaración de no inhabilidad ni incompatibilidad de los representantes, en cumplimiento de las leyes mencionadas y de las normas constitucionales. Este punto garantiza un proceso transparente y alineado con los principios de la función pública, ofreciendo un marco de confianza para el desarrollo de los servicios pactados.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoFrancia MárquezRtvcContrato DapreVicepresidencia de la RepúblicaColombia-noticias

Más Noticias

Alianza Verde negó apoyo a la candidatura de Roy Barreras tras anuncio del candidato: “No se aprobó ninguna adhesión”

El candidato presidencial Roy Barreras confirmó este lunes 16 de febrero el apoyo de varios miembros del partido Alianza Verde a su candidatura

Alianza Verde negó apoyo a

Deportivo Independiente Medellín renovó contrato de su arquero hasta el 2029: tiene 18 años y ha sido portero de selección Colombia

El equipo ‘Poderoso’ fue campeón de la Supercopa Juvenil, por lo que el guardameta recién renovado tendrá competencia en la Copa Libertadores Sub-20

Deportivo Independiente Medellín renovó contrato

Presidenta de AmCham acogió crecimiento del PIB, pero advirtió que es por excesivos gastos del Gobierno: “Hoy vemos más maquillaje que cirugía”

La autoridad empresarial señaló la necesidad de fomentar la innovación, la reindustrialización y de fortalecer el tejido empresarial ante el actual escenario de incrementos económicos concentrados en áreas específicas

Presidenta de AmCham acogió crecimiento

Patrullero del Esmad que le disparó en un ojo a joven en 2021 fue condenado: lo hallaron culpable por lesiones personales

La sentencia sostiene que Danilo José Núñez Zabaleta empleó su arma de dotación contra un grupo de personas que intentaba huir durante una manifestación, lo que resultó en lesiones graves y daño ocular permanente en Leidy Natalia Cadena

Patrullero del Esmad que le

Auxiliar de Policía falleció de un tiro en escuela de la institución: se investiga el caso

La víctima resultó herida cuando otro miembro intentaba guardar su arma de servicio, originando el disparo. Las autoridades examinan las circunstancias y han iniciado diligencias disciplinarias y penales para esclarecer lo sucedido

Auxiliar de Policía falleció de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Quiénes serán los ganadores del

Quiénes serán los ganadores del ‘Desafío del Siglo XXI’: estos fueron los nombres que se filtraron

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre los chats con el artista: “Lo publicó para hacerme daño”

Participante eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló el millonario premio que recibió y criticó a uno de sus excompañeros: “Superhipócrita”

Lina Tejeiro ‘encendió’ las redes sociales con publicación de San Valentín y surgieron rumores de un nuevo amor: no sería Ryan Castro

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

Deportes

Deportivo Independiente Medellín renovó contrato

Deportivo Independiente Medellín renovó contrato de su arquero hasta el 2029: tiene 18 años y ha sido portero de selección Colombia

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Hora y dónde ver el partido de Independiente Medellín vs. Liverpool: el ‘Poderoso’ debuta en la Copa Libertadores 2026

El alcalde Federico Gutiérrez mostró cómo será el nuevo Atanasio Girardot de Medellín: “La ciudad tendrá el estadio que se merece”

Kevin Mier volverá a las canchas con Cruz Azul, pero no al equipo principal: cómo va su recuperación