Gobierno Petro firmó millonario contrato para ‘televisar’ resultados de Francia Márquez, según Daniel Briceño: “Lo va a pagar los colombianos”

En medio de las millonarias adjudicaciones de contratos que hizo el Gobierno nacional antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, se conoció un nuevo convenio interadministrativo que la Presidencia de la República habría aprobado exclusivamente para mostrar los resultados de la vicepresidenta Francia Márquez.

Así lo dio a conocer el exconcejal de Bogotá y actual candidato a la Cámara, Daniel Briceño, que, a través de su cuenta de X, reveló el millonario contrato avaluado en más de 1.500 millones de pesos a favor de Rtvc para producir y divulgar las piezas audiovisuales.

“La Presidencia de la República le entregó $1.500.000.000 a RTVC para que en los siguientes 7 meses hagan contenido y divulguen los principales “logros” de la gestión de la Vicepresidente Francia Márquez.La lavada de cara a Francia Márquez la van a pagar los colombianos", señaló el actual candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Según el documento revelado por Briceño, se trata del contrato interadministrativo No. 390-26, en el que dos entidades estatales consolidaron un acuerdo clave para la producción y transmisión de contenidos audiovisuales orientados a la promoción de derechos y mensajes institucionales.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Radio Televisión Nacional de Colombia Rtvc S.A.S. definieron metas y responsabilidades en el documento que detalla tanto la estructura de ejecución como las capacidades técnicas requeridas.

Uno de los ejes centrales del contrato es el fortalecimiento de espacios participativos. Las partes establecieron que las acciones estarán alineadas con las misiones de la Vicepresidencia de la República, haciendo énfasis en la defensa de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional. La difusión de actividades e iniciativas institucionales se convierte así en una prioridad en la agenda audiovisual.

El acuerdo prevé la entrega de un plan mensual de divulgación y difusión. Cada ciclo de 30 días incluirá la referencia precisa a la cantidad de impactos, los tipos de contenidos y las zonas de cobertura a escala nacional. La supervisión administrativa será la encargada de definir y ajustar estos parámetros en función de las necesidades detectadas.

El documento especifica la presencia diaria tanto en medios radiales como en plataformas digitales externas. Además, cada mes se garantizará la inclusión de contenidos en cuatro medios impresos externos, a través de reportajes o notas periodísticas gestionadas por actores ajenos a la entidad contratante.

Dentro de los compromisos, destaca un plan de anuncios digitales orientado a fortalecer los canales oficiales de la Vicepresidencia y de Francia Márquez como jefa de esa dependencia.

La implementación de estos anuncios se realizará en las cuentas digitales de la entidad, con un enfoque en contenidos multiformato. La dependencia será la responsable de proveer los materiales que Rtvc S.A.S. transformará y difundirá.

Perfil institucional y legal de los participantes

El contrato fue suscrito por Jorge Alberto García García, en representación del Departamento Administrativo de la Presidencia, y Quintiliano Pineda Céspedes, como Subgerente de Soporte Corporativo de Rtvc S.A.S. Ambos funcionarios actuaron con base en resoluciones y actas de posesión vigentes, asegurando la legalidad y la capacidad contractual exigidas por la normatividad colombiana, como la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011.

Rtvc S.A.S., vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se reconoce en el documento como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, lo que refuerza la naturaleza pública y regulada del acuerdo.

El contrato hace explícita la declaración de no inhabilidad ni incompatibilidad de los representantes, en cumplimiento de las leyes mencionadas y de las normas constitucionales. Este punto garantiza un proceso transparente y alineado con los principios de la función pública, ofreciendo un marco de confianza para el desarrollo de los servicios pactados.