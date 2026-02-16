Entrevista con Daniel Escobar: la historia desconocida del último heredero de Pablo Escobar

El sobrino nieto de Pablo Escobar habló sobre lo que representa ser familiar del criminal más nombrado de la historia de Colombia - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae

Meses antes de la muerte de Pablo Escobar en Medellín, nació en España su sobrino nieto Daniel Escobar Cadavid, hijo de Nicolás Escobar Urquijo y nieto de Roberto Escobar Gaviria, conocido como “el Osito”.

Aunque el Estado colombiano sostiene que eliminó al capo, al igual que afirma haber terminado con las personas vinculadas a Los Pepes, Daniel Escobar mantiene la versión familiar: según él, el fundador del cartel de Medellín se suicidó al verse acorralado.

Escobar Cadavid relata los hechos como se los han contado, ya que en diciembre de 1993 tenía solo unos meses y padecía complicaciones de salud que persistieron durante sus primeros años.

De acuerdo con su madre, durante los viajes previos al parto apenas comía y era sometida a estrictos controles antes de que se negara su ingreso a diversos países en los que intentó refugiarse de la guerra entre carteles, la misma que convirtió a los parientes de Escobar Gaviria en objetivos militares para los rivales del narcotraficante.

Su madre y tías también le narraron cómo tuvieron que escapar de diferentes formas durante el tiempo en que ser un Escobar representaba tener una lápida en la espalda. Entre las historias que más le han sorprendido está el nacimiento de su tía, que llegó al mundo sin dedos de sus pies y manos. Según la familia, esto ocurrió porque la pareja de “el Osito” fue expuesta de manera recurrente a rayos X por parte de las autoridades, tanto en aeropuertos como en la cárcel de máxima seguridad donde permanecía recluido Roberto Escobar.

Sus primeros recuerdos de infancia están asociados a las salidas que tenía su abuelo de la cárcel, en las que vio cómo decenas de hombres se encargaban de cuidar a Roberto Escobar, mientras que el resto de su familia tenía que estar escondida ante la posibilidad de ser asesinada por Los Pepes.

Daniel Escobar creció con la orden de no contar quiénes eran su familia, con la prohibición de hablar de los lujos que tenía en su casa y con la desconfianza de que, a pesar de que era un niño, podría ser víctima de un secuestro para provocar que su papá saliera del exilio.

Recuerda que en más de una ocasión se tuvo que refugiar junto a su hermano y su mamá en viviendas apartadas, en las que, por momentos, veían obras de Botero y otros famosos artistas, mientras que en la cocina no tenían comida y estaban esperando que les suministraran alimentos ante la imposibilidad de salir a la calle y buscar una tienda.

No se considera un ermitaño, pero admite que socializar le resulta difícil, pues creció convencido de que era perseguido, que la amistad podía significar una traición y que solo podía abrirse con sus seres queridos, ya que el resto de la sociedad desconocía que era un descendiente de Pablo Escobar.

En esos momentos, encontró en el agua, montado en un jet ski, una forma de alejarse de los prejuicios contra su familia, siendo un espacio en el que podía considerarse una persona “normal”.

Con 32 años decidió salir del anonimato y, junto con su hermano, Nicolás Escobar Cadavid, que sigue teniendo recelo con los medios de comunicación, abrieron dos museos en la piedra y el embalse de El Peñol, en Guatapé, Antioquia.

En ‘La última caleta’, los Escobar Cadavid afirman no hacer apología al crimen, no exhiben armas ni ningún objeto que los haga recordar la guerra de la que fueron víctimas, sino que buscan contarle al mundo la historia de los relegados, que es en lo que se convirtieron los seres queridos del capo más temido en la historia de Colombia tras el 2 de diciembre de 1993.

