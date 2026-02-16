Congresista del Centro Democrático propuso acabar con la reposición de votos en consultas internas e interpartidistas: este es el motivo

El representante a la Cámara, que hace parte del Centro Democrático, presentó una iniciativa ante el Congreso para que los colombianos dejen de pagar las campañas de las consultas interpartidistas - crédito suministrada a Infobae Colombia

Hernán Cadavid representante a la Cámara y candidato al Senado por el Centro Democrático, confirmó el lunes 16 de febrero que radicará una iniciativa para eliminar la reposición de votos en las consultas internas e interpartidistas. La propuesta, que será presentada en lo que resta de la presente legislatura, surgió como respuesta al uso de este mecanismo en la financiación de campañas políticas, lo que, según el legislador, se ha convertido una práctica abusiva.

El sistema de reposición de votos permite que partidos, movimientos y grupos de ciudadanos recuperen parte del dinero invertido en campañas electorales, siempre y cuando alcancen un umbral mínimo de votación. Este modelo, regulado por la ley estatutaria 1475 de 2011, representa una de las principales fuentes de financiación estatal para las campañas en Colombia; no obstante, para Cadavid es claro el mal uso que se está haciendo de esta normativa.

Así quedó la tarjeta electoral de las consultas de precandidatos a la Presidencia, que se votará el 8 de marzo - crédito @Registraduria/X

Según lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo de 2026, el valor de la reposición por cada voto válido será de 8.287 pesos. El CNE fijó este monto tras una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos tres años, lo que supuso un incremento del 224% respecto al valor anterior, que era de 2.555 pesos; un asunto que causó una fuerte controversia.

“No puede seguir siendo que los colombianos les paguemos las campañas”: Hernán Cadavid

Frente a esto, el político antioqueño sostuvo que el mecanismo actual fomenta abusos y termina trasladando el costo de las campañas a los ciudadanos. “No puede suceder que sean los colombianos los que le terminen pagando las campañas políticas y electorales, como pretendía hacerlo Iván Cepeda, quien ya había participado en una consulta y violando la ley, pretendía hacerlo en otro más”, expresó el representante, uno de los opositores a dicha aspiración.

Con el panorama descrito, Cadavid indicó que la reforma que pondrá a consideración del Congreso busca impedir que cualquier candidato acceda a recursos estatales presentándose en repetidas consultas. “Acabaremos con ese tema en el Congreso de la República”, dijo el representante del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tendrá candidata en La Gran Consulta por Colombia: Paloma Valencia, que se beneficiaría de la reposición.

Para las consultas interpartidistas, se pagará por voto $8.287, siempre y cuando se cumpla el umbral mínimo - crédito @linamariagarri1/X - suministrada a Infobae

Es válido precisar que esta intensa discusión adquirió mayor relevancia tras el intento de Cepeda, senador del Pacto Histórico, de participar en la consulta del Frente por la Vida, prevista para el 8 de marzo de 2026, luego de haber intervenido en otro proceso similar; pero según el congresista opositor, esta situación ejemplifica el tipo de abusos que su proyecto pretende erradicar. “Permitirá controlar el abuso que tiene la política actual en Colombia”, dijo Cadavid.

Para él, la normativa actual abre la puerta a que los que no resulten electos en las consultas igualmente accedan a la reposición de gastos, siempre que superen el umbral mínimo de votos. Justamente en relación con este asunto, el CNE establece requisitos precisos para acceder a estos recursos, pues los candidatos o listas deben obtener al menos el 4% de los votos válidos depositados en la consulta, y no se puede superar por proceso los $18.154 millones.

Iván Cepeda no pudo participar en la consulta del Frente por la Vida, debido a que no recibió luz verde por parte del CNE - crédito Europa Press

También es válido precisar que el pago no se concede automáticamente. Los partidos deben presentar las cuentas detalladas de los gastos efectuados, ya que la reposición busca reembolsar lo efectivamente invertido en la campaña. Para las elecciones al Congreso y la primera vuelta presidencial de 2026, el valor por voto será de $8.433 y $8.613, respectivamente, según dijo el CNE frente a las jornadas que serían el 31 de mayo y, de ser necesario, el 21 de junio.