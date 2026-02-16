Colombia

Congresista del Centro Democrático propuso acabar con la reposición de votos en consultas internas e interpartidistas: este es el motivo

Se trata del representante a la Cámara y aspirante al Senado por el Centro Democrático Hernán Cadavid, que quiere que se reglamente que los aspirantes que hagan parte de estos mecanismos de escogencia no tengan derecho a recibir remuneración económica por los sufragios obtenidos, al considerar que lo que buscan algunos participantes es autofinanciarse

Guardar
El representante a la Cámara, que hace parte del Centro Democrático, presentó una iniciativa ante el Congreso para que los colombianos dejen de pagar las campañas de las consultas interpartidistas - crédito suministrada a Infobae Colombia

Hernán Cadavid representante a la Cámara y candidato al Senado por el Centro Democrático, confirmó el lunes 16 de febrero que radicará una iniciativa para eliminar la reposición de votos en las consultas internas e interpartidistas. La propuesta, que será presentada en lo que resta de la presente legislatura, surgió como respuesta al uso de este mecanismo en la financiación de campañas políticas, lo que, según el legislador, se ha convertido una práctica abusiva.

El sistema de reposición de votos permite que partidos, movimientos y grupos de ciudadanos recuperen parte del dinero invertido en campañas electorales, siempre y cuando alcancen un umbral mínimo de votación. Este modelo, regulado por la ley estatutaria 1475 de 2011, representa una de las principales fuentes de financiación estatal para las campañas en Colombia; no obstante, para Cadavid es claro el mal uso que se está haciendo de esta normativa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así quedó la tarjeta electoral
Así quedó la tarjeta electoral de las consultas de precandidatos a la Presidencia, que se votará el 8 de marzo - crédito @Registraduria/X

Según lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo de 2026, el valor de la reposición por cada voto válido será de 8.287 pesos. El CNE fijó este monto tras una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos tres años, lo que supuso un incremento del 224% respecto al valor anterior, que era de 2.555 pesos; un asunto que causó una fuerte controversia.

“No puede seguir siendo que los colombianos les paguemos las campañas”: Hernán Cadavid

Frente a esto, el político antioqueño sostuvo que el mecanismo actual fomenta abusos y termina trasladando el costo de las campañas a los ciudadanos. “No puede suceder que sean los colombianos los que le terminen pagando las campañas políticas y electorales, como pretendía hacerlo Iván Cepeda, quien ya había participado en una consulta y violando la ley, pretendía hacerlo en otro más”, expresó el representante, uno de los opositores a dicha aspiración.

Con el panorama descrito, Cadavid indicó que la reforma que pondrá a consideración del Congreso busca impedir que cualquier candidato acceda a recursos estatales presentándose en repetidas consultas. “Acabaremos con ese tema en el Congreso de la República”, dijo el representante del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tendrá candidata en La Gran Consulta por Colombia: Paloma Valencia, que se beneficiaría de la reposición.

Para las consultas interpartidistas, se
Para las consultas interpartidistas, se pagará por voto $8.287, siempre y cuando se cumpla el umbral mínimo - crédito @linamariagarri1/X - suministrada a Infobae

Es válido precisar que esta intensa discusión adquirió mayor relevancia tras el intento de Cepeda, senador del Pacto Histórico, de participar en la consulta del Frente por la Vida, prevista para el 8 de marzo de 2026, luego de haber intervenido en otro proceso similar; pero según el congresista opositor, esta situación ejemplifica el tipo de abusos que su proyecto pretende erradicar. “Permitirá controlar el abuso que tiene la política actual en Colombia”, dijo Cadavid.

Para él, la normativa actual abre la puerta a que los que no resulten electos en las consultas igualmente accedan a la reposición de gastos, siempre que superen el umbral mínimo de votos. Justamente en relación con este asunto, el CNE establece requisitos precisos para acceder a estos recursos, pues los candidatos o listas deben obtener al menos el 4% de los votos válidos depositados en la consulta, y no se puede superar por proceso los $18.154 millones.

Iván Cepeda no pudo participar
Iván Cepeda no pudo participar en la consulta del Frente por la Vida, debido a que no recibió luz verde por parte del CNE - crédito Europa Press

También es válido precisar que el pago no se concede automáticamente. Los partidos deben presentar las cuentas detalladas de los gastos efectuados, ya que la reposición busca reembolsar lo efectivamente invertido en la campaña. Para las elecciones al Congreso y la primera vuelta presidencial de 2026, el valor por voto será de $8.433 y $8.613, respectivamente, según dijo el CNE frente a las jornadas que serían el 31 de mayo y, de ser necesario, el 21 de junio.

Temas Relacionados

Hernán CadavidCentro DemocráticoCámara de Representantes ColombiaSenado ColombiaConsultas interpartidistasElecciones Presidenciales 2026Candidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Salario mínimo de 2026: trabajadores y pensionados criticaron al Consejo de Estado ante acuerdos con los empresarios

Fabio Arias, presidente de la CUT, rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto e insistió en la legitimidad de la negociación colectiva para fijar la remuneración

Salario mínimo de 2026: trabajadores

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor femenina juvenil inicia la última fase del campeonato que se juega en Paragay como favorita al título y a quedarse con uno de los cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se jugará en Polonia, luego de ser líderes del grupo A

Colombia vs. Ecuador - EN

La JEP expulsó al general (r) Mauricio Santoyo por no contar la verdad sobre crímenes de lesa humanidad: qué pasará con su caso

El exoficial de la Policía Nacional pierde todos los beneficios otorgados por la justicia transicional al no colaborar con el esclarecimiento de desapariciones forzadas y otros crímenes cometidos durante su tiempo en el Gaula de Medellín

La JEP expulsó al general

Condenan a criminal que utilizó unas tijeras para robarle $850.000 a un ciudadano

La víctima no solo fue despojada de su dinero, sino que los agresores le arrebataron su argolla de matrimonio y su celular

Condenan a criminal que utilizó

El infierno bajo tierra: el chef del Bronx que fue obligado a cocinar carne humana para Los Sayayines

El testimonio de Óscar Rosas reveló la existencia de canibalismo, torturas y rituales en el corazón del extinto Bronx de Bogotá, confirmado por agentes y sobrevivientes tras la intervención de 2016

El infierno bajo tierra: el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Quiénes serán los ganadores del

Quiénes serán los ganadores del ‘Desafío del Siglo XXI’: estos fueron los nombres que se filtraron

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre los chats con el artista: “Lo publicó para hacerme daño”

Participante eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló el millonario premio que recibió y criticó a uno de sus excompañeros: “Superhipócrita”

Lina Tejeiro ‘encendió’ las redes sociales con publicación de San Valentín y surgieron rumores de un nuevo amor: no sería Ryan Castro

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

Deportes

Colombia vs. Ecuador - EN

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Colombia está lista para el Panamericano de Pista en Chile: estos son sus seleccionados y objetivos

VIDEO | Hugo Rodallega sigue siendo leyenda en el fútbol de Inglaterra: “Lo extrañamos en el equipo”

Carlos Antonio Vélez cuestionó el presente de Falcao García: “No sé si esté para seguir en esta aventura”

Mauricio “Chicho” Serna habló de la negociación que frenó la salida de Marino Hinestroza de Nacional a Boca Juniors