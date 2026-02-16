Cifras de crecimiento económico de 2025 dejaron malas noticias para Colombia: hay preocupación por las inversiones para el país

El crecimiento del PIB de 2025 estuvo por debajo de las expectativas de los expertos - crédito Colprensa

La economía de Colombia cerró 2025 con un crecimiento del 2,6%, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La cifra, sin embargo, se situó por debajo de las previsiones oficiales y de analistas, que estimaban un avance cercano al 3%.

El registro anual se quedó corto frente a las expectativas de expansión del mercado. La entidad informó que el Indicador de Seguimiento Económico (ISE) creció 1,7%, mientras que el producto interno bruto (PIB) avanzó 2,3% en el último trimestre del año. La suma anual alcanzó así un 2,6%, por debajo de los pronósticos, algo que llamó la atención de expertos en el asunto, sobre todo, por lo que pasa con la inversión.

La inversión presentó uno de los rezagos más notables de 2025. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Cabal afirmó, por medio de X, que es una “muy mala noticia el dato de PIB que acaba de divulgar el Dane”. Lamentó que “el crecimiento de la economía en el cuarto trimestre fue de un mediocre 2,3% y para el año completo la variación fue de 2,6%, un dato inferior al esperado por los analistas”. Se quejó porque el Gobierno hablaba de un 2,9%, pero en el cuarto trimestre hubo una fuerte caída de la formación de capital, es decir, la inversión: -9,3%.

El PIB de Colombia en 2025 creció 2,6%, según el Dane, algo que sería insuficiente, según expertos - crédito Dane

Mostró preocupación porque, en 2025, según registros del Banco de la República, la inversión extranjera directa (IED) retrocedió 14,1%, algo preocupante, porque en 2024 también había caído 15%.

“Más preocupante es que en 2025 la inversión distinta a petróleo y minería se haya desplomado un 27,3%. Para todo el año, la inversión, que es el verdadero motor de una economía, creció apenas 2.1%, un comportamiento inferior al de 2024 del 2,4%”, escribió el dirigente.

Incertidumbre económica

De acuerdo con Cabal, el freno de la inversión empresarial se explica principalmente por la creciente incertidumbre generada por una errática política económica y por la rampante inseguridad jurídica. Según él, es claro que el cambio permanente en las reglas de juego, que en el arranque de este año acentuó, no permite tomar decisiones de inversión con alguna certeza. Alertó que el panorama económico, al menos para el primer semestre, se torna cada vez más nublado.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, mostró preocupación por el bajo crecimiento de la inversión - crédito @JaimeA_Cabal/X

De igual forma, el exdirector ejecutivo de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Lumen Economic Intelligence, enfatizó el desajuste frente a las expectativas. “El crecimiento económico de Colombia sorprendió a la baja: frente a una expectativa de expansión de 2,8% en el cuarto trimestre y en el año completo, el resultado observado fue de 2,3% en el último trimestre y 2,6% en el total de 2025”.

Gasto público y consumo

El principal impulso al crecimiento provino del gasto público y el consumo de los hogares. La economista principal de DaviBank, Jackeline Piraján, detalló que “el líder de la expansión económica para Colombia se encuentra en el gasto público, que especialmente se aceleró al final del año pasado de cara a los procesos de elecciones que están por venir”. El consumo de los hogares creció 3,6% y el gasto público aumentó 7,1%.

El sector comercio registró señales de recuperación, en contraste con sectores como construcción, minería y el agro, que mostraron debilidades. Según el Dane, cinco de las 12 actividades monitoreadas reflejaron señales de contracción, con especial énfasis en construcción y servicios financieros, mientras el sector agrícola, incluyendo el café, perdió impulso respecto al año anterior.

Andrés Langebaek, economista, dijo que está ratificada la crisis de la inversión en Colombia - crédito @@ALangebaek/X

Ante la situación, el economista Andrés Langebaek recalcó que “se ratifica crisis de la inversión en Colombia. Los datos publicados por el Dane el día de hoy muestran como en 2025 la proporción de la inversión como porcentaje del PIB se redujo a su nivel más bajo en los últimos cuatro años (16,6%)”.

Inversiones en vivienda a la baja

Las inversiones en vivienda bajaron 2,6%, en otros edificios y estructuras descendieron 1,6%. Solo la categoría de maquinaria y equipo creció 0,5%, después de haber aumentado 3,5% en 2024. Luis Fernando Mejía advirtió sobre el deterioro. “La inversión se ubicó en su nivel más bajo como porcentaje del PIB en dos décadas: 16% del PIB. Como lo he advertido en ocasiones anteriores, si el país no logra elevar su tasa de inversión por encima del 20% del PIB, seguirá atrapado en una senda de crecimiento inferior al 3% anual”, precisó.

El sector externo ejerció presiones adicionales sobre el desempeño general. Piraján señaló que “Colombia empezó a demandar más importaciones y eso produjo que en términos reales el déficit comercial en Colombia se incrementara”. Las importaciones subieron 8,4% en 2025, mientras que las exportaciones avanzaron solo 1,8%.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, señaló que Colombia no se puede conformar con el crecimiento del PIB de 2025 - crédito @mclacouture/X

El nivel de inversión, medido como proporción del PIB, se situó en 16,6%, lejos del promedio de 22% que se registraba en los cinco años previos a la pandemia. Los expertos coinciden en que la economía depende excesivamente del consumo y el gasto público como motores principales de expansión, mientras que la manufactura apenas muestra signos de repunte y la inversión mantiene su fragilidad.

Colombia no puede conformarse

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, advirtió “que el PIB crezca siempre es bienvenido, pero no podemos conformarnos: no es un giro estructural, no es suficiente ni sostenible. Si el motor sigue siendo consumo y gasto público, con inversión débil y manufactura apenas reaccionando, el crecimiento se agota”.

Piraján anotó que “seguimos anticipando que el Banco de la República tiene espacio para seguir subiendo las tasas de interés. Probablemente lo hará en las próximas dos reuniones para llegar a tasas cercanas al 12%”.

Mejía enfatizó el desafío de fondo. “Como lo he advertido en ocasiones anteriores, si el país no logra elevar su tasa de inversión por encima del 20% del PIB, seguirá atrapado en una senda de crecimiento inferior al 3% anual, un ritmo insuficiente para cerrar brechas sociales y sostener un proceso robusto de desarrollo económico”.