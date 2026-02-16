Álvaro Uribe lanzó dura advertencia a los ‘matones’, en caso de que Paloma Valencia gane la presidencia: “Que preparen los escondites”

El expresidente expresó su "total apoyo" a Paloma Valencia, de la que destacó su firmeza y compromiso en la lucha contra la delincuencia, que ataca las regiones del sur del país - crédito @cedemocratico/X

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez dio de qué hablar con su visita a departamentos como Huila y Putumayo, el lunes 16 de febrero, donde lanzó una advertencia a los grupos criminales. El exmandatario aseguró que si la senadora Paloma Valencia resulta elegida presidenta, los delincuentes deberán buscar refugio ante la política de seguridad que promete su partido.

Durante su visita, Uribe habló claro y le declaró la “guerra” a organizaciones como las disidencias de las Farc. “Háganle saber a los matones esto: que preparen los escondites para que se escondan desde que llegue Paloma. Que Paloma llega a acabar con los bandidos”, expresó el exjefe de Estado, que continuó en su correría por el territorio nacional, en pro de respaldar la candidatura de Valencia, que hará parte de La Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mensaje del político, dirigido a sectores armados ilegales y estructuras criminales, se suma a su histórica defensa de medidas de seguridad estrictas. “Tengo una esperanza. Con la mano firme y el corazón grande de Paloma, hay una esperanza”, afirmó el exmandatario en esta presencia, en la que reiteró el respaldo a la aspirante presidencial y anticipó una eventual arremetida contra las estructuras al margen de la ley, así como lo hizo, según él, en su administración.

Paloma Valencia cuenta con el irrestricto respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se fue de gira por el país en su respaldo - crédito @PalomaValenciaL/X

En el recorrido por Putumayo, región afectada por el conflicto y la economía ilícita, Uribe reiteró la importancia de la presencia estatal y el fortalecimiento de las instituciones. El exmandatario compartió con habitantes de la zona su visión sobre las dificultades económicas derivadas de la suspensión de actividades petroleras y la crisis en los cultivos ilícitos, lo que a su juicio ha causado despidos en esta zona del país. “Y qué problema social tan grave”, indicó Uribe.

Uribe y sus propuestas para reemplazar los cultivos ilícitos en el sur de Colombia

El líder político también aludió al impacto de las políticas internacionales sobre la producción de coca, al señalar que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha contribuido a frenar la comercialización ilegal. “Lo que ha hecho Trump ha paralizado la compra de coca. Yo dije: pero mire, es el gobierno del presidente Trump el que nos está ayudando a acabar con la coca cuando debería ser el Gobierno de Colombia”, relató el expresidente en su visita.

El expresidente de la República, en su visita al Putumayo, habló de los cultivos de estupefacientes que buscarían erradicar en un eventual gobierno de Paloma Valencia, por productos alternativos - crédito @cedemocratico/X

Como alternativa para la economía local, el expresidente mencionó la necesidad de impulsar proyectos de sustitución de cultivos ilícitos por productos legales y rentables. Entre las propuestas, citó el desarrollo de la sacha inchi, el açaí, el chontaduro y el cacao. “Para poder tener rentas sustitutivas”, explicó Uribe, al resaltar el papel de la diversificación agrícola en la recuperación económica de la región, que históricamente ha dependido de los cultivos ilícitos.

Y aprovechó la ocasión para recordar obras de infraestructura ejecutadas durante su mandato en el sur del país. Se refirió a la carretera de la Cocha en Pasto por el Encano al Sibundoy, y la variante San Francisco-Mocoa, cuya reactivación atribuyó a la administración de Iván Duque. “Nosotros hicimos la carretera Mocoa-Pitalito, y además de Mocoa, abajo hasta Puerto Pacífico, pasando por Puerto Caicedo y contratamos lo que llega hasta el Ecuador”, detalló.

El expresidente Álvaro Uribe ha estado en diferentes plazas consideradas bastiones del petrismo - crédito Lucas Molet/REUTERS

En esta visita, el exmandatario resaltó la conectividad lograda a través de la vía marginal de la selva, que une la frontera con Ecuador y la frontera con Venezuela, y destacó el potencial turístico de Putumayo. “Yo lo quisiera en seguridad para que todos los colombianos pudieran venir a ver esta selva tan bella y a ver estos ríos”, sostuvo Uribe Vélez ante la comunidad local, a la que visitó pese a que le dijeron que era tierra del petrismo, según reveló ante los presentes.

La visita de Uribe a Putumayo incluyó mensajes a la población sobre la importancia de votar “silenciosamente de acuerdo con sus convicciones”, al aludir a la presión de grupos armados en la región. El exjefe de Estado aseguró que el pueblo no permitirá la intromisión de las hoy extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en las elecciones y reiteró su llamado a no discriminar a ningún sector de la ciudadanía colombiana.