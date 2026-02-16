Colombia

Fuerte enfrentamiento entre Alejandro Gaviria y Gustavo Petro por acusaciones de corrupción: “No estuvo a la altura”

El exministro afirmó que la reacción del mandatario evita argumentos y se limita a ataques personales, sin abordar el fondo de las acusaciones por irregularidades

Alejandro Gaviria acusa al Gobierno
Alejandro Gaviria acusa al Gobierno Petro de ser “el más corrupto de la historia reciente” - crédito @infopresidencia / Twitter

Una nueva pelea entre políticos ha acaparado la atención de la opinión pública. Todo inició cuando el exministro de Educación Alejandro Gaviria calificó al actual Gobierno como “el más corrupto de la historia reciente de Colombia”. La declaración desató una reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, quien defendió su gestión y lanzó señalamientos contra administraciones anteriores.

Petro sostuvo que “el gobierno más corrupto de este siglo es el que mató hasta 6.402 jóvenes haciéndolos pasar por guerrilleros, mientras eran simplemente jóvenes de barrio sin empleo”, haciendo alusión a las muertes ocurridas entre 2.002 y 2.010 bajo la administración del entonces mandatario Álvaro Uribe Vélez.

El jefe de Estado apuntó también hacia la pérdida de recursos en el sector salud, afirmando que, según él, “el gobierno más corrupto de la historia es el que dejó perder decenas de billones de pesos de la salud, esfumados en las manos de los propietarios de las EPS como intermediarios financieros”.

El mandatario señaló que Gaviria participó en esos gobiernos y supuestamente nunca denunció hechos de corrupción: “De esos gobiernos de verdad corruptos, hasta llegar al crimen contra la humanidad, hizo parte Alejandro Gaviria, y nunca dijo que fueran corruptos”. Insistió en que el exministro no comprendió el cambio que, a su juicio, requiere el país.

Gustavo Petro arremetió contra el
Gustavo Petro arremetió contra el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y le recordó los falsos positivos - crédito @petrogustavo

“Nunca entendió el uniandino economista la realidad económica de Colombia y mucho menos entendió la Colombia hermosa ensangrentada”, remarcó Petro, cuestionando la visión de Gaviria y su formación académica.

Petro defendió su modelo, proponiendo una “nueva política y teoría económica” enfocada en energías limpias y el desarrollo de la capacidad intelectual y computacional del país.

Afirmó que “el profesor uniandino de Chapinero alto” no comprendió el fin del neoliberalismo ni la necesidad de priorizar derechos fundamentales, y lo acusó de usar “el megáfono que le presta el banquero más adinerado de Colombia” para atacar su gestión.

El presidente también relacionó la gestión de anteriores gobiernos con violaciones de derechos humanos, paramilitarismo y delitos graves.

Frente a estos señalamientos, Alejandro Gaviria respondió que las palabras de Petro no abordan las acusaciones sobre corrupción en entidades como la Ungrd, Fomag, Fiduprevisora, EPS intervenidas y proyectos de infraestructura en salud. “Paradójicamente la respuesta del presidente Petro confirma mis críticas. Recurre a señalamientos y evasivas. Descalifica en lugar de argumentar”, sostuvo Gaviria.

El exministro señaló que el mandatario evita referirse a las alianzas con políticos tradicionales, las contrataciones cuestionadas y los presuntos favores a allegados.

Nada dice sobre la corrupción en la campaña, la Ungrd, el Fomag, la Fiduprevisora, las EPS intervenidas y los proyectos de infraestructura de salud. Tampoco menciona las alianzas clientelistas con los políticos que siempre criticó. Menos las contrataciones dudosas, las alianzas con criminales y el favorecimiento a amigos y familiares”, señaló el exministro.

Alejandro Gaviria sostiene que el
Alejandro Gaviria sostiene que el actual Gobierno evade denuncias sobre escándalos de corrupción - crédito @agaviriau

Gaviria consideró que los ataques personales y la falta de respuestas concretas refuerzan la percepción de corrupción en el gobierno actual. “Las retahílas de insultos y evasivas no lograrán esconder lo obvio: el aumento de la corrupción y la indiferencia del alto gobierno”, afirmó.

Paloma Valencia también cuestionó pronunciamiento de Petro sobre el “peor gobierno de Colombia”

La senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia también arremetió contra el presidente Gustavo Petro por dichas declaraciones sobre el gobierno más corrupto de Colombia, intensificando el clima de confrontación política.

En su cuenta de X, Valencia afirmó: “La arrogancia, la prepotencia y la ignorancia de Petro no tienen límites, cómo no tiene límites la corrupción de su gobierno”.

Paloma Valencia arremetió contra Petro
Paloma Valencia arremetió contra Petro y lo acusa de encubrir corrupción en su gobierno - crédito @PalomaValenciaL

La candidata del Centro Democrático también sostuvo que el mandatario “miente sin cesar” y que resulta difícil identificar “una verdad simple, o unas pocas palabras sin truculencia en ninguno de sus pronunciamientos”.

Según Valencia, el jefe de Estado utiliza recursos discursivos para desviar la atención sobre las denuncias de corrupción que afectan su administración.

“Para tapar la corrupción de su gobierno, a Petro le haría falta subir el salario mínimo en 1000%”, ironizó la senadora, cuestionando la transparencia y la honestidad del Ejecutivo.

