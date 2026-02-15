Yeison Jiménez, TIMØ, Sebastián Yatra, Charli XCX y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

"Con El Corazón", colaboración entre Maluma y Yeison Jiménez, fue la última aparición del cantante de música popular en un estudio de grabación antes de su muerte el 10 de enero en un accidente aéreo - crédito cortesía Paola España

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante la segunda semana de febrero de 2026.

TIMØ publicó su segundo larga duración ‘Canto Pa No Llorar’

A diferencia de su primer álbum, que surgió más como una recopilación de canciones, la agrupación bogotana de pop latino y tropipop concibió esta placa como un proyecto integral, con una visión clara sobre el mensaje y el sonido que querían transmitir.

La producción del álbum, marcada por la grabación en vivo y el uso exclusivo de instrumentos reales, implicó un proceso largo de perfeccionamiento, colaboraciones inesperadas y experimentación que tomó dos años. El resultado es un trabajo que abraza la nostalgia y la vulnerabilidad, pero invita a la celebración colectiva y lo que los tres miembros describen como un “optimismo realista”.

“Durante un año, inconscientemente, hicimos mucha música que tiene este lente de como de salir adelante. Y creo que al final del día terminó siendo como un mensaje muy claro para el álbum, para la gira, para todo lo que se viene encima con este mensaje para nuestro público”, comentó Andrés Vásquez, bajista de la banda en diálogo con Infobae Colombia.

El Combo de las Estrellas reinterpreta “Como Duele El Frío” junto a Wilfran Castillo

La reconocida orquesta de música tropical presentó un nuevo adelanto de su LP Se Agrandó el Combo, del que ya se conocieron colaboraciones con Juan Duque, Nelson Velasquez y Francy.

Ahora el turno es para uno de los cantautores emblemáticos de la música vallenata, que reinterpreta una de sus composiciones más reconocidas junto a la agrupación.

Jessi Uribe presentó remix de “No Es Mi Culpa” junto a Anderson Raura

El santandereano unió fuerzas con el cantante ecuatoriano al que descubrió en redes sociales en una nueva versión de este tema en el que se retrata el amor inevitable que llega sin pedir permiso y desarma cualquier intento de resistencia.

Maluma y Yeison Jiménez se juntaron “Con el corazón”

La frase que el fallecido cantante de regional colombiano inmortalizó en sus conciertos y canciones le dio título a la que fue su última aparición en un estudio de grabación, acompañado ni más ni menos que del reguetonero paisa.

De acuerdo con lo revelado por el equipo de Jiménez en el videoclip, la canción se grabó en Medellín el pasado 10 de diciembre y se trató de un encuentro marcado por la felicidad genuina, el respeto mutuo y el carácter jocoso y descomplicado que definió a los dos artistas.

La composición se orienta exclusivamente a la música popular (o regional colombiana), un estilo que no es ajeno a Maluma, debido a que ya incursionó en el pasado en colaboraciones ligadas al regional mexicano. En cuanto a la letra, relata la historia de un hombre que no reniega de su pasado, que abraza su historia y la cuenta tal como es.

Esta colaboración fue la última vez que el caldense se metió a un estudio de grabación antes de su fallecimiento el 10 de enero de 2026 en Paipa - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Julian Daza inicia 2026 con “Si La Ves”

El cantante de música popular presenta un tema que aborda los errores en el amor y reconocerlos, incluso cuando no hay respuesta y todo indica que la otra parte ya cerró el ciclo.

“Con este sencillo quise darle voz a ese hombre que acepta su culpa, que no tiene miedo de decir ‘me equivoqué’ y que, a pesar del dolor, solo desea que esa persona sea feliz, aunque eso sí: ‘No quiera que otro amor toque a su puerta’”. comentó el cantante en un comunicado de prensa.

Diamante Eléctrico presentó versión en vivo de “Antes de Ti”

Los bogotanos presentan una nueva pista que formará parte de Crudo Y Cursi, en el que revisitan algunos temas de su discografía en un formato renovado, grabado en el Teatro Cólón de Bogotá. En este caso se le midieron a una de las pistas de Leche de Tigre, que da un giro hacia una tonalidad minimalista, sostenida por un sintetizador al fondo y la voz de Juan Galeano que le da fuerza a esa vibra íntima buscada aquí.

Nasa Histoires lanzó su nuevo sencillo “Cervatillo”

La agrupación boyacense presenta un sencillo que explora la dualidad emocional del crecimiento y la transición entre la inocencia y la madurez. La canción aborda el deseo de avanzar hacia el futuro enfrentando el miedo al cambio y la incertidumbre. Con una producción melancólica y envolvente, destaca el uso del saxofón y las guitarras para crear una atmósfera íntima y cinematográfica.

Andrey Serrano y Pumba Dos Santos reinventan el pop romántico con “Te Quiero Oreiuqet”

Dos figuras en ascenso en la música colombiana se juntaron en lo que representa el primer adelanto de Pop Amarillo, el próximo álbum de Serrano.

Esta composición apuesta por un juego de palabras —oreiuqet es “te quiero” al revés— para expresar hasta qué punto el amor más profundo es capaz de superar errores y obstáculos. Las metáforas juveniles y una producción pop contemporánea buscan conectar con una generación que valora letras auténticas y optimistas.

Sebastián Yatra presenta “Cucaracheo” junto a Jay Kabalan

El multipremiado cantautor colombiano presenta un nuevo tema junto al venezolano con el que abordan el desamor desde la complicidad y el humor, proyectando una vibra contagiosa y cercana.

En esta nueva propuesta, Yatra continúa explorando una narrativa centrada en la espontaneidad, la amistad y el goce de lo cotidiano. El concepto de “cucaracheo” nace como una jerga entre amigos, una forma ligera y auténtica de describir esas noches donde, aún con el corazón roto, lo único que queda es salir, reírse de la vida y seguir adelante.

Onell Díaz celebra el amor restaurado con “WOW”, un himno urbano para San Valentín

El cantante y productor puertorriqueño presenta un sencillo de reguetón con el que celebra el amor restaurado desde la fe y la gratitud. Inspirada en la restauración de su propio matrimonio y en el versículo Proverbios 18:22, la canción funciona como declaración de amor y bendición.

Rosalía estrena el videoclip de “Sauvignon Blanc”

Extraido de su aclamado álbum LUX, en el audiovisual explora —tal y como en la canción— la idea de liberarse de las cosas materiales en favor de una conexión más profunda y significativa, donde la intimidad emocional y espiritual se convierte en la verdadera moneda de cambio.

Filmado por Noah Dillon (quien fotografió la portada del álbum), el video captura una sensación de sencilles y crudeza, con un fondo desértico y desolado, mientras se aprecia la discreta historia de amor de Rosalía con una pareja invisible.

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade unieron sus voces en “Tengo que contarte”<b> </b>

Las dos mexicanas presentaron el segundo adelanto de su álbum colaborativo Norteña, en la que abrazan los sonidos del regional mexicano desde una mirada contemporánea y profundamente emocional, moviéndose entre la nostalgia y la confesión, explorando ese momento íntimo en el que decir la verdad se vuelve inevitable.

“Es una canción sobre no siempre estar en el mejor lugar, cómo a veces necesitamos detenernos y tratar de explicarnos cómo seguir, y una persona cercana es quien nos ayuda a saber que pase lo que pase, siempre encontraremos el camino para salir de esas tristezas que nos detienen”, afirmó Venegas en un comunicado de prensa.

CA7RIEL Y Paco Amoroso se juntaron con Sting en “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”

Tras ganar el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo, el dúo argentino anunció su nuevo álbum FREE SPIRITS, que verá la luz el próximo 19 de marzo. El primer adelanto los junta con el recordado líder de The Police, luego de que decidieran cancelar a finales de 2025 su proyecto anterior, TOP OF THE HILLS, argumentando que necesitaban un descanso.

Con una sonoridad marcadamente pop y un videoclip en el que aparecen meditando junto al británico (que sumó su voz), todo indica que el nuevo capítulo del dúo buscará romper con lo visto en sus trabajos anteriores.

Charli XCX presentó la banda sonora de ‘Wuthering Heights’

La británica que puso al mundo a hablar de ella con el lanzamiento de BRAT en 2024, presentó su banda sonora del filme protagonizado por Margot Robbie y estrenado en enero pasado, con el que propone un giro total frente a lo visto dos años atrás.

Melodías oscuras, algunas distorsiones y una vibra descrita como gótica en las reseñas aparecidas durante la semana; destaca especialmente el tema de apertura, House, que contó con la participación de John Cale de The Velvet Underground como invitado.