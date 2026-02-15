Karol G compartió la sorpresa que recibió por su cumpleaños: “Hoy me despertaron así”

Karol G celebró su cumpleaños 35 el 14 de febrero de 2026 y agradeció a sus fans por su apoyo - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Karol G inició 2026 con su aparición en la gala de los Premios Grammy, siendo la responsable de darle el gramófono a Bad Bunny por Mejor Álbum de Música Urbana, a la que siguió su presencia como una de las celebridades invitadas en la “Casita” del puertorriqueño, durante su aparición en el Super Bowl LX.

A la par, las especulaciones alrededor del final de su relación con Feid (así como los posibles motivos) siguen en el aire sin que la cantante de algún tipo de pistas al respecto.

Pero todo parece indicar que ni siquiera estas especulaciones enturbiaron la celebración de su cumpleaños 35, el sábado 14 de febrero de 2026. Su fanaticada se volcó a felicitarla en redes sociales y fue con una sencilla publicación que la intérprete de Ivony Bonita envió un mensaje dirigido a sus familiares y seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la Bichota compartió una imagen en la que aparece sonriente en la cama junto a un pastel decorado con la figura de un papagayo.

El posteo incluyó un mensaje en el que la cantante expresó: “Agradecida con Dios por un año más de vida … por mi familia, por mis amigos y por todos ustedes 🎂🧡✨ Hoy me despertaron así … HAPPY BDAY BICHOTA!!!!!!!”.

En pocas horas, la publicación acumuló más de 1,5 millones de “me gusta” y recibió numerosas felicitaciones de figuras públicas, así como mensajes de aliento y buenos deseos de todos sus fans.

El impacto de Karol G con sus lanzamientos musicales y giras internacionales (el Mañana será bonito World Tour figuró entre los de mayor recaudación a nivel internacional en 2023 y 2024 según la firma Pollstar), la ubicó como la figura femenina más escuchada y económicamente poderosa del género, con una fortuna estimada entre USD 25 y 30 millones, de acuerdo con lo reportado por Billboard.

A lo largo de su trayectoria, Karol G ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos seis premios Latin Grammy y tres premios MTV Video Music Awards, además de participar en eventos internacionales como el espectáculo de medio tiempo para el inicio de la temporada 2025 de la NFL en São Paulo, o su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show. A esto se suman sus incursiones en la actuación con su papel en la miniserie Griselda protagonizada por Sofía Vergara, o como productora de su propio documental para Netflix, Karol G: Mañana fue muy bonito.

Fuera del escenario, Karol G lidera la fundación Con cora, dedicada a empoderar a mujeres en situación de vulnerabilidad y apoyar a niñas para que puedan acceder al estudio y a nuevas oportunidades.

