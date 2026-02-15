Colombia

Karol G compartió la sorpresa que recibió por su cumpleaños: “Hoy me despertaron así”

La Bichota celebró su cumpleaños 35 consagrada como la artista femenina más lucrativa del género urbano, con una fortuna valorada en más de 25 millones de dólares

Guardar
Karol G celebró su cumpleaños
Karol G celebró su cumpleaños 35 el 14 de febrero de 2026 y agradeció a sus fans por su apoyo - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Karol G inició 2026 con su aparición en la gala de los Premios Grammy, siendo la responsable de darle el gramófono a Bad Bunny por Mejor Álbum de Música Urbana, a la que siguió su presencia como una de las celebridades invitadas en la “Casita” del puertorriqueño, durante su aparición en el Super Bowl LX.

A la par, las especulaciones alrededor del final de su relación con Feid (así como los posibles motivos) siguen en el aire sin que la cantante de algún tipo de pistas al respecto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pero todo parece indicar que ni siquiera estas especulaciones enturbiaron la celebración de su cumpleaños 35, el sábado 14 de febrero de 2026. Su fanaticada se volcó a felicitarla en redes sociales y fue con una sencilla publicación que la intérprete de Ivony Bonita envió un mensaje dirigido a sus familiares y seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la Bichota compartió una imagen en la que aparece sonriente en la cama junto a un pastel decorado con la figura de un papagayo.

El posteo incluyó un mensaje en el que la cantante expresó: “Agradecida con Dios por un año más de vida … por mi familia, por mis amigos y por todos ustedes 🎂🧡✨ Hoy me despertaron así … HAPPY BDAY BICHOTA!!!!!!!”.

Karol G fue sorprendida en
Karol G fue sorprendida en su cumpleaños con un pastel adornado con un papagallo - crédito @karolg/Instagram

En pocas horas, la publicación acumuló más de 1,5 millones de “me gusta” y recibió numerosas felicitaciones de figuras públicas, así como mensajes de aliento y buenos deseos de todos sus fans.

El impacto de Karol G con sus lanzamientos musicales y giras internacionales (el Mañana será bonito World Tour figuró entre los de mayor recaudación a nivel internacional en 2023 y 2024 según la firma Pollstar), la ubicó como la figura femenina más escuchada y económicamente poderosa del género, con una fortuna estimada entre USD 25 y 30 millones, de acuerdo con lo reportado por Billboard.

A lo largo de su trayectoria, Karol G ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos seis premios Latin Grammy y tres premios MTV Video Music Awards, además de participar en eventos internacionales como el espectáculo de medio tiempo para el inicio de la temporada 2025 de la NFL en São Paulo, o su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show. A esto se suman sus incursiones en la actuación con su papel en la miniserie Griselda protagonizada por Sofía Vergara, o como productora de su propio documental para Netflix, Karol G: Mañana fue muy bonito.

Fuera del escenario, Karol G lidera la fundación Con cora, dedicada a empoderar a mujeres en situación de vulnerabilidad y apoyar a niñas para que puedan acceder al estudio y a nuevas oportunidades.

Karol G le regaló unos segundos de su nueva canción a sus fans: borró el adelanto después de unos minutos

La publicación de Karol G mostrando un avance de una nueva canción generó expectativa entre sus seguidores, especialmente por el mensaje que acompañaba el video: “Esa llamada va a ser el regalito de San Valentín” - crédito @besties_mty0/ TikTok

La Bichota adelantó en la noche del 13 de febrero una parte de una canción inédita en su cuenta de TikTok, en la que publicó un video de ella escuchándola.

En el video se ve a la cantante con un computador portátil y unos audífonos escuchando la pista con el mensaje: “Esa llamada va a ser el regalito de San Valentín”, mientras que la letra de la canción dice: “Tírame un call, tú estás solo, yo también, call me, vamo’ a comernos hasta la morning...”.

De acuerdo con las interpretaciones brindadas por sus seguidores tras la difusión del video, se esperaba que esta fuese lanzada como parte de la celebración de su cumpleaños número 35, así como un “regalo” para que sus fans celebren San Valentín. Sin embargo, esto no sucedió durante el 14 de febrero, por lo que su fanaticada permanece en vilo.

Temas Relacionados

Karol GCumpleañosColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Los sorprendieron otra vez: pese a orden de suspensión, hallan 98 bultos de carbón ilegal y quemas activas en Boyacá

La CAR y la Fuerza Pública encontraron el punto operando en flagrancia, aunque ya había medidas preventivas vigentes, y anunciaron que los nuevos hallazgos serán considerados agravantes en el proceso

Los sorprendieron otra vez: pese

Empresario denunció que lo retuvieron en parqueadero de Hacienda Santa Bárbara durante 5 horas por un tiquete que se le mojó

El denunciante alegó que perdió una cita médica. También informó que en el centro comercial hicieron caso omiso a la Policía

Empresario denunció que lo retuvieron

Las lesiones amenazan la preparación de Colombia para la Copa Mundial: estos son los jugadores afectados

El técnico Néstor Lorenzo enfrenta una carrera contrarreloj para definir la nómina para los amistosos, mientras nuevos retos físicos alteran la planificación rumbo al certamen de la FIFA

Las lesiones amenazan la preparación

Gobierno expidió decreto para reconocer y proteger a más de 300.000 mujeres buscadoras, tras órdenes de la JEP

La nueva norma establece acciones de protección y atención integral, y fortalece la participación de quienes buscan a personas desaparecidas por el conflicto armado

Gobierno expidió decreto para reconocer

DJ Dever volvió a Cartagena tras ser liberado por sus captores y fue recibido con furor; el artista se pronunció: “No tengo palabras”

Deberson José Ríos fue víctima de un secuestro exprés. Permaneció en cautiverio por más de 70 horas

DJ Dever volvió a Cartagena
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

ENTRETENIMIENTO

Video|Marilyn Patiño y Renzo Meneses

Video|Marilyn Patiño y Renzo Meneses se besaron en pleno Carnaval de Barranquilla: las redes sociales ya opinaron

Marilyn Patiño aseguró que hubo besos en el confesionario de ‘La casa de los famosos Colombia’: uno de los involucrados sería “un hombre casado”

Yeison Jiménez, TIMØ, Sebastián Yatra, Charli XCX y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Falleció actor de ‘La vendedora de rosas’: Lady Tabares confirmó la noticia y así lo despidió en redes sociales

Cuánto cuesta en Colombia la réplica de la Copa del Mundial de la FIFA que lanzó Lego: idéntica a la que armó Lionel Messi

Deportes

Las lesiones amenazan la preparación

Las lesiones amenazan la preparación de Colombia para la Copa Mundial: estos son los jugadores afectados

James Rodríguez no se guardó nada y envió duro mensaje a sus críticos: “Piensan que me lastimarán”

Cuándo se daría el regreso de David Mackalister Silva en Millonarios: los azules extrañan a su capitán y creador de juego

Historias de los mundiales: Costa de Marfil y la guerra que se detuvo por el fútbol

Falcao prendió las alarmas en Millonarios: sufrió lesión en pleno partido contra Llaneros