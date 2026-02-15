DJ Dever volvió a Cartagena tras ser liberado por sus captores y fue recibido con furor; el artista se pronunció: “No tengo palabras”

Fanáticos, familiares y amigos recibieron a Dj Dever entre aplausos y alegría - crédito @visorcaribenoticias/TikTok

En Cartagena (Bolívar), la ciudadanía recibió a Deberson José Ríos Caicedo, conocido como DJ Dever, que desapareció en la noche del 10 de febrero de 2026, tras asistir a un evento en el sector Playa Mendoza, ubicado en el municipio de Tubará (Atlántico). El artista, que destaca por su música en el mundo de la champeta urbana, apareció con vida el 14 de febrero, en la madrugada.

“Hacia las 05:10 a.m., el señor Dever Rios se presentó en el CAI lagos de Caujaral, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia (Atlántico), donde fue atendido por uniformados de la institución”, informó la Policía Nacional en un comunicado.

Según detallaron las autoridades, el artista había desaparecido junto con sus colaboradores y amigos Antoni García y Leonardo Rodríguez. Los tres fueron víctimas de un secuestro exprés y sus captores exigieron un “aporte económico” por su liberación.

El artista Dj Dever fue secuestrado en el Atlántico. Exigieron un aporte económico por su liberación - crédito Dj Dever/Instagram

“Nunca había estado en algo similar. No tengo un punto de comparación. Estuve casi setenta y dos horas con los ojos vendados, que no veía nada. Una vez al día nos dejaban abrir los ojos para cambiarnos los parches y ver un poco de luz, y luego nos los volvían a tapar porque no querían que les viéramos la cara”, reveló el artista en conversación con El Universal.

Debido a que la noticia de su desaparición llegó a los medios de comunicación, los secuestradores decidieron liberarlos.

El alegre recibimiento de DJ Dever en su barrio en Cartagena

Según el medio Zona Cero, tras su liberación, DJ Dever viajó a Cartagena, específicamente, a su barrio: Torices. Allí, los lugareños festejaron su regreso. De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, amigos, vecinos, familiares y fanáticos lo acogieron entre abrazos, saltos, aplausos, gritos y llanto, mientras grababan su llegada y el reencuentro con sus seres queridos.

Las autoridades investigan el secuestro de DJ Dever y sus tres acompañantes, que fueron liberados tras más de 70 horas de cautiverio - crédito Dj Dever/Instagram

Luego del recibimiento, el DJ dio unas palabras ante la comunidad, expresando su agradecimiento por la presión que generaron a través de redes sociales y medios de comunicación, porque gracias a esa difusión sus captores decidieron liberarlos. “Eso ayudó bastante porque esa gente que nos tenía veía todas las noticias y ellos como que no sabían con quién estaban de pronto tratando o a quién tenían allá, y se dieron cuenta que la presión fue demasiada grande, tanto así fue, que decidieron al final liberarnos (sic)”, detalló.

Confirmó que los primeros en ser liberados fueron sus amigos Antoni y Leonardo y que posteriormente permitieron que él también se fuera. “Se hizo posible gracias a Dios y a todo el apoyo de ustedes y principalmente a las oraciones, a todas sus oraciones. Pero muchas gracias también, toda la gente que estuvo orando, los pastores, toda la gente por la calle. De verdad, o sea, no tengo palabras”, añadió.

La Policía Nacional informó que a las 1:10 a. m. del 14 de febrero, Antoni García y Leonardo Rodríguez se acercaron a una estación de Policía ubicada en la avenida Circunvalar con Cordialidad de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), y expusieron lo que les había pasado. Aseguraron ser los acompañantes de DJ Dever. Horas después, el artista apareció en otro municipio, denunciando el secuestro.

La Policía Nacional informó detalles del hallazgo de DJ Dever y las acciones desplegadas en Barranquilla y Puerto Colombia - crédito red social X

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) se encargó del traslado de las tres personas a centros médicos para que fueran valoradas. Las evaluaciones evidenciaron que todos se encontraban en buen estado de salud.

Ahora, la Policía está trabajando en la investigación de lo ocurrido. “La Policía Nacional, a través del Gaula, continúa adelantando las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, reiterando su compromiso permanente con la protección de la vida, la libertad y la seguridad ciudadana. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte su tranquilidad a través de la línea 165 del Gaula o la línea de emergencia 123”, detalló.