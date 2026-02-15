Capturan en Arauca cuatro integrantes del ELN, incluido alias Monchi, su operador financiero

En acciones coordinadas en Arauquita, el Ejército Nacional logró la captura de alias Monchi, responsable de movilizar fondos para el ELN, así como la de tres miembros adicionales de la organización - crédito ELN

En una operación simultánea realizada en el departamento de Arauca, el Ejército Nacional capturó a cuatro integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre ellos alias Monchi, señalado como operador financiero de la estructura armada.

Las autoridades reportaron la captura de alias Monchi, segundo cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos del ELN.

“Alias Monchi es señalado como principal responsable del financiamiento de esta comisión armada. Se le atribuye la ejecución de extorsiones a contratistas, ganaderos, comerciantes, transportadores y población civil en los municipios de Arauca y Arauquita, con el propósito de fortalecer acciones contra la fuerza pública y la infraestructura crítica”, indicó el coronel Carlos Angarita Antolinez, comandante departamento de Policía Arauca.

Según inteligencia militar, el cabecilla del ELN administraba y movilizaba recursos obtenidos a través del desplazamiento forzado de campesinos y la apropiación de fincas productoras de plátano.

Las autoridades reportaron la detención de alias Monchi en Arauca, señalado como principal administrador de los recursos ilícitos del ELN, junto a otros tres integrantes de la estructura armada - crédito AFP/Policía Nacional

Las autoridades informaron que la comercialización de estos productos ocurría a gran escala en bodegas de Bogotá, lo que permitía obtener ganancias que la organización destinaba a la adquisición de material logístico y de intendencia.

Además, el Ejército Nacional señaló que la operación se ejecutó de manera simultánea en la vereda La Laguna, la vereda La Pesquera y el casco urbano de Arauquita, donde también fueron capturados alias Calilla, alias Perro y alias Zancudo, todos identificados como parte del componente criminal de la estructura.

“Durante el procedimiento también fueron capturados alias Calilla, alias Perro y alias Zancudo, integrantes del componente criminal. La operación se llevó a cabo de manera simultánea en las veredas La Laguna y La Pesquera, así como en el casco urbano del municipio de Arauquita”, expresó el uniformado.

El Ejército Nacional difundió un video del operativo militar, en el que se observa a un gran número de uniformados desplegados en distintos puntos de la región.

El Ejército Nacional informó de la captura de alias Monchi, alias Calilla, alias Perro y alias Zancudo, en el departamento de Arauca - crédito Ejército Nacional

Bombardeos contra el ELN

Las Fuerzas Militares de Colombia realizaron una ofensiva en la región del Catatumbo contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc y el ELN, en sectores de El Tarra y Tibú. En la operación, siete presuntos miembros de estos grupos fueron abatidos y uno más resultó capturado.

Durante el despliegue, las autoridades decomisaron armas de fuego de varios calibres, municiones, artefactos explosivos improvisados y drones adaptados para el lanzamiento de granadas. Todo este material fue destruido por las tropas, que establecieron control militar en la zona tras la intervención.

La acción contó con el trabajo conjunto del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. Se emplearon medios aéreos y maniobras terrestres para afectar los corredores logísticos y defensivos de la estructura 33, señalada como una de las más activas del área.

“Se encuentra en desarrollo una operación de alta precisión adelantada con capacidades diferenciales del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, dirigida contra el ELN y la Estructura 33 del GAOr en la región del Catatumbo. Hombres de las Fuerzas Militares se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la zona”, señaló el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares.

La acción contó con el trabajo conjunto del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional - crédito Luisa González/REUTERS

El comandante de las Fuerzas Militares señaló que la operación se ejecutó con capacidades diferenciadas y precisión en el terreno. Las tropas mantienen patrullajes, aseguramiento de áreas estratégicas y presencia constante en los municipios intervenidos para evitar el reagrupamiento de los grupos armados y fortalecer el control territorial.

Las autoridades indicaron que el operativo se desarrolló bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario, con énfasis en la protección de la población civil. El propósito de estas acciones es salvaguardar la vida y el bienestar de las comunidades afectadas por los enfrentamientos entre grupos armados organizados.

La región del Catatumbo ha registrado homicidios, desplazamientos masivos y la desaparición de firmantes de paz, en un contexto de crisis humanitaria atribuida a la disputa entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

El Frente 33 ha incrementado su presencia en el área, alcanzando alrededor de 500 integrantes. Este aumento se relaciona con la llegada de combatientes desde el sur de Bolívar y el funcionamiento de rutas logísticas conectadas con Venezuela, reforzadas por estructuras provenientes de Caquetá y Putumayo, según información de inteligencia.