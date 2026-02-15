Cae alias Monchi, segundo cabecilla del ELN en Arauca: Petro exige “desconexión” total del narcotráfico para avanzar en la paz, pide comisión internacional

El presidente Gustavo Petro se refirió a la captura de alias Monchi - crédito Federico Rios/Reuters - Presidencia

Este domingo 15 de febrero de 2026, el Ejército Nacional y la Policía Nacional confirmaron la captura de alias Monchi, señalado de ser el segundo cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por este hecho, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X. El mandatario indicó que el camino hacia la paz para el grupo guerrillero pasa por su “desconexión” del narcotráfico.

“El ELN debe entender que el camino de la paz consiste en la desconexión del mismo grupo con el narcotráfico”, afirmó Gustavo Petro.

El presidente Petro recordó la propuesta de Antonio García, jefe máximo del ELN, de crear una comisión internacional para verificar la desconexión del grupo con el narcotráfico, la cual fue aceptada por el mandatario.

“Antonio García propone una comisión internacional para verificar su desconexión. Acepto”, señaló el jefe de Estado.

Gustavo Petro insistió en que debe iniciar el proceso masivo de la erradicación voluntaria de la hoja de coca en el Catatumbo, señalando que el grupo guerrillero debe entregar toda su información al consejo sobre drogas de Naciones Unidas.

“Comenzar desde ya el proceso masivo de la erradicación voluntaria de hoja de Coca en el Catatumbo. El grupo debe ser científico e independiente a gobiernos, su información debe ser entregada al consejo sobre drogas de Naciones Unidas”, expresó el mandatario.

El presidente Gustavo Petro afirmó que la sustitución de cultivos recibirá apoyo financiero por parte del Gobierno nacional, en beneficio de los campesinos.

“La sustitución de cultivos será fuertemente apoyada financieramente por el Gobierno, en favor del campesinado del Catatumbo sin diferencia ideológica, y a sus asociaciones“, indicó Gustavo Petro.

Detalles de la captura

El Ejército y la Policía Nacional informaron a través de un comunicado que en desarrollo de una operación coordinada, lograron la captura de alias Monchi, segundo cabecilla y presunto principal dinamizador financiero de la estructura criminal Camilo Cienfuegos del ELN que delinque en el oriente del país.

Alias Monchi sería el responsable de coordinar actividades de extorsión contra contratistas, ganaderos, comerciantes, transportadores y población civil en los municipios de Arauca y Arauquita, con el propósito de financiar acciones terroristas dirigidas contra la Fuerza Pública y la infraestructura del departamento.

“Este resultado protege a los ganaderos, comerciantes, transportadores y a la población civil de Arauquita y Arauca, y afecta las estructuras de testaferrato e infiltración pseudopolítica con las que esta organización pretendía instrumentalizar a las comunidades”, indicó el coronel Carlos Angarita Antolinez, comandante del departamento de Policía Arauca.

En el operativo también fueron capturados otros tres presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo, alias Calilla, alias Perro y alias Zancudo, que presuntamente haría parte del componente logístico y criminal de la organización criminal.

Las autoridades señalaron que este operativo se ejecutó de manera simultánea en las veredas La Laguna y La Pesquera, así como en el casco urbano del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, evidenciando el trabajo articulado y efectivo de las autoridades.

“El Ejército Nacional y la Policía Nacional continuarán su ofensiva en el departamento de Arauca, reafirmando su compromiso con la seguridad, la defensa y el bienestar de la población, ratificando que ningún grupo armado esté por encima de la ley”, anunció el señor general Samuel Salinas Valencia, comandante de la décima octava brigada del Ejército Nacional.

El Ejército Nacional difundió un video del operativo militar, en el que se observa a un gran número de uniformados desplegados en distintos puntos de la región.

“Cumplimos a Colombia con determinación y dignidad, cerrando espacios al crimen organizado y garantizando tranquilidad, legalidad y seguridad en el territorio”, señaló la Policía Nacional.