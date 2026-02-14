Ingresaron a hospital psiquiátrico a la colombiana que junto a su suegra descuartizó a su pareja, el italiano Alessandro Venier: nuevos detalles

Lorena Venier habría sido el 'cerebro' del crimen, y con la ayuda de Maylin Castro Monsalvo llevaron a cabo el crimen de Alessandro Venier - crédito redes sociales (Facebook)

Maylin Castro Monsalvo, la pareja colombiana del italiano Alessandro Venier (35 años), víctima de un homicidio que conmocionó a todo el país ubicado a orillas del mar Mediterráneo, permanece bajo investigación junto con su suegra, Lorena Venier (62), por el asesinato de quien fuera su compañero sentimental y padre de su hija.

La mujer de 30 años fue trasladada a inicios de febrero de 2026 a un hospital psiquiátrico después de que las autoridades penitenciarias de Venecia detectaran un cuadro de graves alteraciones mentales.

Dicha condición ha generado inquietud, tanto en el entorno legal como en el personal, luego de lo que fue la captura de la colombiana y su suegra italiana, cuando el 25 de julio de 2025 se conocieron los macabros detalles de lo que ocurrió dentro de la vivienda donde se hallaron escondidos bajo tierra los restos de Alessandro Venier.

Por tal motivo, la abogada defensora de la colombiana, Federica Tosel, detalló el estado de su representada en declaraciones a medios italianos: “No soy médico, no soy psiquiatra, no soy psicóloga, así que lo que puedo decir es que no está bien”.

Los oficiales hallaron el cuerpo en el sótano de la vivienda - crédito captura de pantalla TV 12/YouTube

La jurista señaló la imposibilidad de mantener una comunicación efectiva con Castro Monsalvo.

Tan compleja es la situación que, recalcó Tosel, incluso no logra reconocer a sus propios abogados.

“Ha empeorado y ciertamente no tenemos la posibilidad de comunicarnos con ella. Además, es una mujer que sin duda sufre, una mujer que no está bien y, por lo tanto, la preocupación es humana, antes que profesional”, puntualizó la abogada defensora de la colombiana.

Tosel insiste en que las condiciones actuales de Maylin Castro Monsalvo son incompatibles con la vida en prisión y precisa que debe recibir tratamiento en un entorno psiquiátrico adecuado, agrega el informe de Telefriuli.

En ese sentido, la abogada adelantó que planteará el asunto al fiscal adjunto de Udine, Giorgio Milillo, responsable de la investigación.

Tosel fue clara y advirtió que “la prioridad es, sin duda, su tratamiento, no valoraciones técnicas o procesales”.

Así lució Maylin Castro Monsalvo en una de las citaciones a declarar como parte del proceso judicial que aún sigue abierto - crédito captura de pantalla Rai Tgr Fvg / sitio web

El caso se presentó en el municipio de Gemona del Friuli, ubicado en la provincia de Udine (región de Friul-Venecia Julia), y sigue rodeado de preguntas sin respuesta, y en especial acerca de la causa exacta de la muerte de Venier.

Lo que sí ha confirmado hasta el momento es que, tras su fallecimiento, Venier fue descuartizado, un dato que ha incrementado el impacto emocional del suceso tanto a nivel local como familiar, y más aún, porque ambas lo confesaron.

El último adiós a Alessandro Venier: su mamá, Lorena Venier, le envió flores desde la cárcel

El último adiós a Alessandro Venier reunió a familiares, amigos y vecinos en la capilla ardiente instalada en la casa funeraria Giuliano de Gemona.

La jornada que se llevó a cabo días antes de conocerse la condición de salud mental de la colombiana, a finales de enero de 2026, estuvo marcada por mensajes de afecto y despedida, plasmados en el libro de firmas.

“Mandi Sandro, polse in pâs (descansa en paz)”, escribió uno de los asistentes. Otro mensaje, cargado de esperanza, decía: “I speri che tu cjatis la pâs che chi no tu as cjatat (espero que puedas encontrar la paz que aquí no has encontrado)”. También hubo palabras centradas en su personalidad: “Quiero recordarte en tu esencia: con la sonrisa y esa simpática ironía”, destacó el medio local Il Gazzettino.

Días después de las honras fúnebres, que se llevaron a cabo a finales de enero de 2026, a inicios de febrero se conoció que la salud mental de Castro Monsalvo se agravó - crédito TV 12/Facebook

El ambiente en la sala era de recogimiento y dolor compartido, y sobre el ataúd adornado con flores cálidas y ramos firmados por Mirella, Nadia y Loredana, descansaba una fotografía de Alessandro sonriente, con sombrero y la mirada abierta.

Un proyector reprodujo imágenes de distintos momentos de su vida, desde celebraciones con amigos hasta excursiones en la montaña y viajes a Colombia.

Durante la ceremonia, quienes acudieron para despedirlo pudieron llevarse una foto plastificada como recuerdo, con las fechas de nacimiento y muerte de Alessandro.

La ausencia de la madre y el mensaje que le envió desde prisión a su hijo

Una silla vacía pesó más que ninguna otra en la capilla ardiente: la de Lorena Venier, madre de Alessandro, y que permanece en prisión preventiva acusada de participar en el homicidio junto a Maylin Castro Monsalvo.

Lorena le solicitó al juez de garantías del Tribunal de Udine un permiso de dos horas para despedirse de su hijo, apelando a una “valoración con el corazón en la mano”.

Debido a que el caso sigue abierto, el cuerpo de Venier no fue cremado, de acuerdo con la decisión que en vida le comunicó el italiano a sus familiares - crédito TV 12/Facebook

Sin embargo, el togado lo negó después de aducir incompatibilidad con el régimen de detención.

Ante la negativa, Venier optó por redactar una carta de despedida: “Quizá para algunos este escrito ni siquiera debería ser leído, pero lo quieran o no, soy y sigo siendo su madre y deseo darle el último adiós”.

En su mensaje, Lorena recordó a su hijo como un niño “curioso, cariñoso y dulce” y expresó su deseo de que, al menos en la memoria, puedan encontrarse en un amor que no lograron vivir plenamente en vida.

“Estaremos en ese amor que no fuimos capaces de ser en esta vida”, escribió antes de cerrar con una referencia a los montes del Gemonese, lugares que resguardan recuerdos que “nunca morirán”, dada la pasión de su hijo por el montañismo.

La esposa de la víctima, la ciudadana colombiana Maylin Castro Monsalvo, dio detalles del macabro plan de su suegra - crédito Facebook

Una historia familiar marcada por la fragilidad: la razón detrás del macabro crimen

La vida de Alessandro Venier estuvo ligada por ausencias y dificultades.

Su padre, de origen egipcio, nunca lo reconoció, por lo que Alessandro adoptó el apellido de su madre.

Esta falta de vínculo paterno, según algunos de sus allegados, siguió afectándolo en la adultez, puntualizó el mismo diario italiano.

La familia ya venía golpeada por la muerte del hermano de Lorena, un hecho que profundizó la situación de inestabilidad previa a la tragedia.

En esta vivienda se cometió el crimen de Alessandro Venier en Gemona del Friuli - crédito captura de pantalla Tgr Rai FVG/X

En sus redes sociales, Alessandro compartía su interés por la montaña, los valles friulanos, la memoria histórica y las armas de colección del siglo XIX.

En uno de sus viajes a Colombia, donde conoció a Maylin Castro Monsalvo, sumaron otra dimensión a su historia personal. Ella se convirtió en su pareja, madre de su hija y, posteriormente, la trasladó con él a Friuli.