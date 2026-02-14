Autoridades iniciaron la búsqueda de estadounidense atrapado en la Sierra Nevada de Santa Marta: tiene problemas pulmonares

Autoridades iniciaron la búsqueda de estadounidense atrapado en la Sierra Nevada de Santa Marta - crédito Visit Santa Marta

Las autoridades adelantan el rescate de Clark Andrews Shimeall, un ciudadano estadounidense atrapado en la Sierra Nevada de Santa Marta a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, tras un grave problema de salud pulmonar que le habría producido un edema y lo mantiene en situación crítica.

Las dificultades para evacuar al turista aumentaron por el mal clima, una preocupación que se agrava porque el grupo solo cuenta con una bala de oxígeno con autonomía limitada a seis horas, lo que amenaza la condición de Shimeall y de sus acompañantes: otros dos estadounidenses y tres australianos, respaldados por la comunidad indígena Jekichen (Yechiuin), que se ha sumado a las tareas de apoyo.

La gobernadora de Magdalena, Margarita Guerra, comunicó que el operativo se coordina desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) activado en Santa Marta, en el que participan el Ministerio de Salud y la Fuerza Aérea. Guerra detalló: “Di instrucciones a nuestra Secretaría de Salud para activar el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, garantizando todos los requerimientos técnicos y logísticos necesarios. Gracias a este trabajo articulado, la Fuerza Aérea Colombiana dispondrá el helicóptero que saldrá desde Bogotá hacia la comunidad indígena Jekichen (Yechiuin) y posteriormente trasladará al paciente hasta Santa Marta (sic)”.

Gobernadora de Magdalena anunció rescate del ciudadano norteamericano - crédito @mmarguiguerra/X

En la misión de rescate también participarán la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), la Secretaría de Ambiente y la Oficina de Gestión del Riesgo.

La alerta fue notificada por la embajada de Estados Unidos en Colombia, lo que movilizó la operación de búsqueda y rescate. Para ello, se aseguró una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos y el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche dispuso un equipo médico cardiovascular preparado para recibir a Shimeall en caso de que sea evacuado.

Ciudadano estadounidense que se perdió en Monserrate fue encontrado con heridas, signos de hipotermia y agotamiento físico

Hallaron al ciudadano estadounidense que estaba desaparecido luego de visitar el cerro de Monserrate en Bogotá - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

El ciudadano estadounidense Tenzing Namgil, de 48 años, fue hallado con vida luego de permanecer desaparecido por tres días en inmediaciones del cerro de Monserrate en Bogotá. El hallazgo fue reportado a las 10:25 a.m. del lunes 3 de noviembre de 2025, según informó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

Durante la operación de rescate, Namgil recibió atención médica básica en el lugar tras presentar signos de deshidratación, hipotermia, laceraciones y un trauma en la pierna derecha, manteniéndose consciente en todo momento. Fue estabilizado y trasladado en ambulancia para una evaluación adicional, acompañado por una patrulla de la Policía de Turismo a fin de asegurar su bienestar.

Tenzing Namgil fue el ciudadano estadounidense que se perdió en inmediaciones al cerro de Monserrate - crédito Luisa González

El informe oficial destacó que el operativo fue posible gracias a la rápida coordinación entre Bomberos Oficiales de Bogotá, el Grupo Especializado de Rescate, equipos caninos, drones y personal de múltiples entidades, como la Alcaldía de Candelaria, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, Idiger, Defensa Civil, Ponalsar, Policía Cívica, Carabineros y guardabosques de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

La búsqueda comenzó luego de que el visitante, alpinista estadounidense nacido en la India, notificara a su hermana que se encontraba desorientado tras ingresar a los cerros orientales por una ruta no autorizada. El operativo culminó entre el Río San Francisco y Vicacha, cerca de la segunda compuerta, donde fue localizado por la unidad Rescate #1, liderada por el bombero Ronald Méndez.

Desde las autoridades locales se reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar el ingreso por accesos no contemplados en el sistema oficial de senderos, debido al riesgo de desorientación y exposición a condiciones extremas, como bajas temperaturas y falta de suministros básicos.