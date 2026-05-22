Colombia

Dolor en Bogotá por el asesinato del gestor cultural Alberth Piñeros: “Agradecemos su liderazgo”

El ataque ocurrido en el centro de la ciudad acabó con la vida de un líder que impulsó espacios de encuentro y participación ciudadana, por lo que las autoridades avanzan en el seguimiento del caso con revisión de cámaras y recopilación de datos

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Comunicado oficial sobre el asesinato del joven que promovía la memoria, el arte y el turismo comunitario en el centro de la ciudad - crédito Policía Nacional

Hay preocupación en Bogotá por el asesinato de Alberth Piñeros en la noche del miércoles 20 de mayo de 2026 en el barrio Veracruz, de la localidad de Santa Fe, en el centro de la capital. El hecho generó alerta por la inseguridad que aqueja a los líderes comunitarios y culturales de la ciudad, mientras la Policía Metropolitana trabaja por esclarecer el caso.

La víctima participó en varios programas de la Alcaldía de Bogotá y, según la Oficina de Turismo de Bogotá, fue fundador de LaK-Zona, un espacio que durante años promovió el encuentro ciudadano, la memoria, el arte y el turismo comunitario en el centro de la ciudad. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes lo identificó además como gestor cultural, educador comunitario y artista plástico.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, Piñeros estaba fuera de un local comercial en el centro de la capital, cuando otra persona se le acercó y le disparó en varias ocasiones.

El teniente coronel Ricardo Cháves, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó lo sucedido: “Se presenta un hecho en la localidad de Santa Fe, donde una persona que se encontraba en un establecimiento público, desafortunadamente, es abordada por una persona que le propina varios impactos de arma de fuego”.

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El oficial añadió: “Nuestra zona de atención, nuestro personal de la localidad, inmediatamente, inicia una búsqueda también con nuestra Policía judicial, con trazabilidad de cámaras y para poder verificar cuáles fueron los hechos que rodearon esta desafortunada muerte”.

En su llamado, pidió a aquellos que tengan información que la entreguen a la línea 123.

Las autoridades trabajan por fortalecer medidas para garantizar un entorno seguro a quienes desarrollan proyectos artísticos y de memoria en los territorios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las autoridades trabajan por fortalecer medidas para garantizar un entorno seguro a quienes desarrollan proyectos artísticos y de memoria en los territorios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el homicidio y exigió avances rápidos en la investigación: “Rechazamos el asesinato de Alberth Piñeros, un líder cultural que participó en varios programas de la Alcaldía de Bogotá. Les pido a las autoridades esclarecer cuanto antes los móviles y las circunstancias del asesinato, así como identificar y capturar a los responsables”.

La Secretaría de Gobierno también lamentó la muerte y definió a Piñeros como líder comunitario, gestor cultural y defensor de la memoria del centro de Bogotá. La entidad destacó su trabajo en Santa Fe y su participación en iniciativas como el Mapa Sonoro de los Derechos Humanos.

Por su parte, la Oficina de Turismo de Bogotá sostuvo que Piñeros impulsó procesos ciudadanos que fortalecieron el tejido social y cultural de los territorios desde su trabajo en la localidad de Santa Fe. La entidad aseguró que sus iniciativas conectaban el turismo con la identidad local, la apropiación comunitaria y la construcción de espacios seguros para el diálogo y la participación.

Esa misma oficina señaló que LaK-Zona se consolidó como un escenario de encuentro para artistas, gestores, colectivos y comunidades, y que también se convirtió en un referente de turismo comunitario y cultural en el centro de la ciudad.

Las autoridades trabajan para determinar los móviles y responsables de este hecho - crédito Secretaría de Gobierno
Las autoridades trabajan para determinar los móviles y responsables de este hecho - crédito Secretaría de Gobierno

El Ministerio de las Culturas también se pronunció

La cartera expresó sus condolencias y definió a Piñeros como un promotor de la transformación territorial, la preservación de la memoria y la circulación cultural abierta a todos los géneros y expresiones musicales. En su pronunciamiento, el ministerio hizo un llamado a las garantías de protección y seguridad para los líderes culturales del país.

Según el ministerio, las obras plásticas realizadas por el joven evocan la herencia indígena, la reivindicación de los saberes originarios y la recuperación de un sector que la entidad describió como olvidado y afectado por la delincuencia.

Alberth Piñeros fue atacado por criminales en el centro de Bogotá - crédito MinCultura
Alberth Piñeros fue atacado por criminales en el centro de Bogotá - crédito MinCultura

La muerte de Piñeros dejó, según el ministerio, “un profundo vacío en toda la comunidad cultural de Bogotá y el país” que trabajó en la creación, la circulación, la investigación y el fomento de la cultura.

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