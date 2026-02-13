Cómo funciona la herramienta de georreferenciación para consultar los puestos de votación en Colombia y el mundo: esto explicó la Registraduría

Colombianos en el exterior también puede buscar el punto de su votación desde el país que se encuentren - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Buenas noticias para la ciudadanía que aún está sin confirmar en qué punto se encuentra ubicado su puesto de votación de cara a los comicios legislativos que se celebrarán en todo el país y en las sedes consulares de Colombia en todo el mundo.

Lo anterior, luego de que la mañana del viernes 13 de febrero de 2026 se anunció mediante un comunicado por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil que ya está disponible de una herramienta digital que ayudará a los votantes.

Su objetivo es sencillo y busca ahorrarle tiempo, y de paso evitarle un dolor de cabeza en ciertos casos: utiliza la georreferenciación para consultar la ubicación y el número de puestos de votación.

Lo mejor de esta nueva opción al servicio de los colombianos es que no solo se podrá revisar en el territorio nacional; también se podrá hacer por los connacionales que se encuentran en en el extranjero.

La misión con esta herramienta, señala el documento oficial por parte de la Registraduría es incrementar la transparencia de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Desde la página web www.registraduria.gov.co, los ciudadanos pueden acceder a esta función seleccionando el botón ‘Elecciones 2026’ y luego ‘Congreso de la República’.

El sistema permite elegir el departamento, municipio y centro de votación para visualizar su ubicación exacta, mientras que para el exterior habilita la consulta de los 67 consulados disponibles por país. La herramienta proporciona la dirección y localización precisa de cada puesto en el mapa, facilitando así la planeación de la participación electoral.

Al respecto, el registrador nacional Hernán Penagos destacó la apertura informativa como un elemento clave para fortalecer la confianza pública.

“Cualquier persona en Colombia o en el mundo puede consultar en la página web de la Registraduría los puestos de votación que instalaremos para las elecciones de 2026, saber cuántos son y en qué lugar estarán ubicados en el territorio nacional y el exterior”, afirmó el funcionario.

Declaraciones de David Hernández Chinchilla, coordinador del grupo de Analítica de datos e Inteligencia Artificial de la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito cortesía Registraduría

Penagos recalcó que se abrió “la información de los puestos de votación para que cualquier ciudadano pueda acceder a ella”.

Además, el órgano electoral ratificó su compromiso de fortalecer la integridad del proceso y continuar desarrollando herramientas para garantizar la transparencia y confianza en las votaciones de 2026.

Las fechas claves para las elecciones legislativas y presidenciales de Colombia en 2026

El proceso electoral de Colombia en 2026 traerá consigo innovaciones tecnológicas e institucionales dirigidas a recuperar la confianza pública y a ampliar las garantías para todos los involucrados, así señaló a medios de comunicación el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Los colombianos acudirán a las urnas para el Congreso de la República el 8 de marzo y para elegir presidente y vicepresidente el 31 de mayo, en primera vuelta.

Durante la presentación del calendario electoral, el registrador nacional aseguró que la digitalización integral marcará un antes y un después en la gestión de los comicios.

Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, busca reducir los niveles de abstención por parte del electorado colombiano en 2026 - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

De acuerdo con el propio Penagos, se combatirá la suplantación en las urnas gracias a la implementación de biometría facial y a la expansión de mesas con control biométrico facial y dactilar.

El número de puntos pasará de 25.000 a entre 60.000 y 65.000 mesas. Además, la institución incrementará la cantidad de mesas y puestos de votación: en las legislativas, de 112.000 a 127.000 mesas; en la presidencia, de 102.000 a cerca de 125.000.

Otra transformación contemplada consiste en la ejecución de auditorías integrales, no solo en el cronograma electoral; también en los sistemas de información que lo soportan.

Por este razón, Penagos recalcó la prioridad de enfrentar el índice de abstención en Colombia, un país situado por debajo de la media internacional de participación electoral.

El periodo de inscripción de ciudadanos para las legislativas se extendió desde el 8 de marzo de 2024 hasta el 8 de enero de 2026. En elecciones presidenciales, podrá realizarse del 31 de mayo de 2025 al 31 de marzo de 2026.

A inicios de marzo se anunció el calendario electoral para 2026, en cabeza del registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En ambos casos, el trámite está habilitado en todas las sedes de la Registraduría, de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. para quienes presenten la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital o, en el exterior, también el pasaporte.

La inscripción de candidaturas para el Congreso se realizó entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025. Mientras que para presidencia estará abierto del 31 de enero al 13 de marzo de 2026.

Los colombianos en el exterior podrán votar para el Congreso entre el 2 y el 8 de marzo de 2026, y para presidencia entre el 25 y el 31 de mayo del mismo año.