En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Durante este martes 2 de junio, diferentes barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Los Ejidos y Gorgonzola.Lugar: De la Carrera 36 a la Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 6.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: San Pablo Jericó.Lugar: De la Calle 19 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 116 a la Avenida Carrera 120.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de válvula

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Localidad: Fontibón.Barrios: Ferrocaja, La Giralda, San José de Fontibón.Lugar: De la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24, entre la Carrera 96C a la Carrera 102.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de válvula

Localidad: Kennedy.Barrios: Tairona.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 89.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

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Localidad: Kennedy.Barrios: Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central.Lugar: De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78KDe la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78HDe la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 SurDe la Calle 26 Sur a la Avenida 1 de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Ultima Etapa - Bertha Hernández Ospina El Parque Morabia, Lagos de Timiza II, Lagos de Timiza I, El Palenque, Roma - Bertha Hernández de Ospina I e III, Juan Pablo I, El Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector, Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Moravia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, Perpetuo Socorro, San Martín D Porres I, S.C. Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí de Kennedy, El Progreso I, Sector, El Rubí II, El Progreso II, Sector Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia II Sector, Milenta, El Progreso, Urb. Los Cristales - Urb. La Rebeca, Las Luces, Catalina II, Villa de Los Sauces, Prados de Kennedy, Catalina, Tundama II Etapa, Boita II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Floralia I Sector, Milenta II sector, Villa Adriana, El Triángulo, Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Americas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nhora José Antonio Galán, Villa del Río II, Sector S.C. Jacqueline, Nuevo Chile, Villa del Río, Alquería de La Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma, Kennedy Supermanzana 6 B Timiza.Lugar: Afectación área Occidente: De la Avenida 1 de Mayo a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 78B Afectación área 1 Oriente:De la Calle 26 Sur a la Calle 39B Sur, entre la Transversal 68J a la Avenida Boyacá Afectación área 2 Oriente:De la Calle 20 Sur a la Calle 39 Sur, entre la Carrera 51 a la Carrera 68.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

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Localidad: Tunjuelito.Barrios: Samoré.Lugar: De la Avenida Carrera 33 a la Carrera 28, entre la Calle 50B Sur a la Calle 48B Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

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Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.