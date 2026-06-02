Colombia

Cinco menores heridos y 200 familias confinadas por combates entre Ejército y disidencias Farc en Cauca

Un niño de siete años tuvo que ser trasladado a Cali por la gravedad de sus lesiones, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la situación en la zona

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Las autoridades locales solicitaron apoyo de organismos humanitarios y reiteraron el llamado a respetar el Derecho Internacional Humanitario para proteger a la población civil. - crédito EFE/ Carlos Ortega
Las autoridades locales solicitaron apoyo de organismos humanitarios y reiteraron el llamado a respetar el Derecho Internacional Humanitario para proteger a la población civil. - crédito EFE/ Carlos Ortega

Enfrentamientos registrados entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en zona rural de Suárez, Cauca, dejaron al menos seis personas heridas, entre ellas cinco menores de edad, y provocaron el confinamiento de cerca de 200 familias que permanecen en sus viviendas mientras continúan las operaciones militares en el territorio.

De acuerdo con Blu Radio, los hechos ocurrieron en el sector de Playa Rica, ubicado en el corregimiento de La Betulia, donde habitantes de la zona reportaron intensos combates desde las primeras horas del lunes 1 de junio. La confrontación se extendió durante gran parte de la jornada y terminó afectando directamente a la población civil asentada en este corredor rural.

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Según información divulgada por el medio, el balance inicial entregado por las autoridades hablaba de tres personas lesionadas. No obstante, durante las horas siguientes fueron atendidos otros tres menores de edad que presentaban heridas causadas por esquirlas de un artefacto explosivo, elevando a seis el número total de afectados.

Menor fue trasladado de urgencia a Cali

La Alcaldía de Suárez confirmó que entre las víctimas se encuentra un niño de siete años que tuvo que ser remitido a un centro médico de Cali debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante los enfrentamientos.

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Asimismo, otro menor de cinco años y un hombre de 55 años permanecen bajo atención médica en el municipio, mientras las autoridades sanitarias continúan evaluando el estado de salud de los demás afectados.

A través de un comunicado, la administración municipal rechazó lo ocurrido y manifestó su preocupación por el impacto que los combates han tenido sobre la población civil.

“Los afectados corresponden a un menor de edad de 7 años trasladado por urgencia vital a Cali, otro menor de 5 años y un adulto de 55 años, quienes reciben atención médica en el centro asistencial local, con acompañamiento de la Unidad de Salud Municipal”, señaló la Alcaldía.

La administración agregó que los niños, niñas y adolescentes deben permanecer al margen de cualquier confrontación armada y reiteró el llamado a proteger a la población civil.

Con un tronante en Timaná, Huila un menor de 12 años resultó afectado - crédito Colprensa
Tras los enfrentamientos al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas cinco menores de edad - crédito Colprensa (referencia)

Comunidades permanecen confinadas

Además de los heridos, los enfrentamientos han generado restricciones en la movilidad de las comunidades rurales. De acuerdo con las autoridades locales, aproximadamente 200 familias permanecen confinadas debido a las condiciones de seguridad que persisten en la zona.

La Alcaldía recomendó a los habitantes mantenerse en sus viviendas y seguir las instrucciones emitidas por los organismos de emergencia mientras se restablecen las condiciones para una movilidad segura.

“Solicitamos a la comunidad mantener la calma, resguardarse en sus viviendas y acatar las recomendaciones de autocuidado emitidas por las autoridades mientras persistan las condiciones de riesgo”, indicó el comunicado.

El gobierno municipal informó que continúa realizando seguimiento permanente a la situación y coordinando acciones con diferentes entidades para atender a las comunidades afectadas.

Llamado al respeto del Derecho Internacional Humanitario

La administración de Suárez solicitó a los actores armados involucrados en la confrontación respetar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y adoptar medidas que eviten nuevas afectaciones contra la población civil.

Además, pidió el acompañamiento de organismos humanitarios, entidades defensoras de derechos humanos y organizaciones internacionales para verificar las condiciones de las comunidades y brindar asistencia a las familias que permanecen confinadas.

Las autoridades locales señalaron que la prioridad es garantizar la protección de los habitantes mientras avanzan las acciones institucionales para responder a la emergencia.

La administración municipal alertó sobre las afectaciones a la población civil y pidió garantías para las comunidades asentadas en el área de los combates. - crédito Alcaldía de Suárez, Cauca
La administración municipal alertó sobre las afectaciones a la población civil y pidió garantías para las comunidades asentadas en el área de los combates. - crédito Alcaldía de Suárez, Cauca

Ejército neutralizó explosivos en El Tambo

La situación de seguridad en el Cauca también estuvo marcada por una operación militar desarrollada en el municipio de El Tambo, donde el Ejército informó sobre la ubicación y destrucción controlada de material explosivo que, según la institución, sería utilizado para ejecutar un atentado contra las tropas desplegadas en la región.

La operación fue adelantada por unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 en el corregimiento La Emboscada. Allí fueron hallados 25 artefactos explosivos improvisados, además de un cilindro de 40 libras, 40 kilogramos de pentolita y cordón detonante.

De acuerdo con el Ejército, estos elementos pertenecerían a la estructura Carlos Patiño, una de las facciones de las disidencias de las Farc que opera en esta zona del departamento bajo las órdenes de alias Iván Mordisco.

“La elaboración de más de 25 dispositivos explosivos que serían instalados por integrantes del grupo armado residual Carlos Patiño fue neutralizada gracias a las acciones ofensivas de nuestros soldados”, señaló la institución a través de sus redes sociales.

El Ejército informó la destrucción controlada de 25 artefactos explosivos que serían utilizados para atacar a las tropas en El Tambo. - crédito @Ejercito_Div3/X
El Ejército informó la destrucción controlada de 25 artefactos explosivos que serían utilizados para atacar a las tropas en El Tambo. - crédito @Ejercito_Div3/X

Las autoridades indicaron que todo el material fue destruido de manera controlada y que las operaciones continúan en diferentes municipios del Cauca, uno de los departamentos donde persisten enfrentamientos entre la Fuerza Pública y estructuras armadas ilegales.

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