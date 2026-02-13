Martín Elías Jr. sorprendió a Yaya Muñoz con romántica declaración en evento público: “Voy a conquistarte”

Durante una reunión social en Colombia, Martín Elías Jr. dedicó una canción a Yaya Muñoz y le expresó su interés romántico con una frase que fue tendencia en redes sociales - crédito @dahianlorena/ Instagram

Durante un evento concurrido en Barranquilla, el cantante Martín Elías Jr. sorprendió a la presentadora Yaya Muñoz con una declaración pública de interés romántico.

El hijo del recordado cantante vallenato Martín Elías interpretó el tema 10 razones para amarte frente a la también creadora de contenido, lo que provocó una reacción inmediata entre los asistentes y en redes sociales.

Yaya Muñoz y Martín Elías Jr. coincidieron en una entrevista para el programa Dímelo King, en la cual el joven decidió dedicarle una canción que forma parte del legado musical de su familia.

La elección del tema, que en su momento Martín Elías padre dedicó a su esposa, Dayana Jaimes, añadió un matiz emotivo a la escena. Tras finalizar la interpretación, el hijo del artista vallenato dirigió a la influenciadora la frase “Todavía no, pero voy a conquistarte”, lo que generó reacciones tanto en el público presente como en plataformas digitales.

Martín Elías Jr. le cantó en vivo a Yaya y aseguró que la va a conquistar - crédito captura de pantalla @Dimelo King / TikTok

La presentadora solo le correspondió al cantante con una sonrisa y un agradecimiento. El momento que ya cuenta con más de 27 mil interacciones en redes sociales, dejó varios comentarios. “Canta igualito al papá 🥰“, ”el imita a su papa 🥰“, ”Yaya no supo que decir", “Yaya ojalá y tengas suerte y ese no te dará 50/50″.

El gesto de Martín Elías Jr. ha despertado comentarios en redes sociales, tanto por la diferencia de edad entre ambos como por el parecido físico del joven con su padre. Varios usuarios destacaron este aspecto en sus mensajes: “Es idéntico al papá”, señalaron en distintas plataformas.

La situación se produce poco después de que la creadora de contenido confirmara el término de su relación con José Rodríguez. Ambos iniciaron un vínculo sentimental tras participar en la segunda temporada del programa La casa de los famosos Colombia, donde su historia fue seguida de cerca por la audiencia.

En una reciente transmisión en vivo, Muñoz confirmó el fin de su relación con Rodríguez, aunque prefirió no revelar los motivos de la ruptura. Desde ese momento, sus seguidores han observado con interés cada aparición pública de la influenciadora y cualquier interacción que pudiera indicar el inicio de una nueva etapa personal, especialmente después de que circulara un video de su expareja en compañía de otra mujer.

El pasado sentimental de la presentadora volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras nuevas declaraciones de José Rodríguez, expareja de la creadora de contenido. El deportista, recordado por su paso en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, decidió referirse al final de la relación con Muñoz y aclarar su versión sobre lo ocurrido.

Yaya reveló al inicio del 2026 que está soltera, confirmando el fin de la relación con Jose - crédito@dahianlorena/IG

Rodríguez aseguró en entrevista para Buen Día Colombia, que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación, desmintiendo así las versiones que sugerían lo contrario. “Yaya y yo sabemos muy bien por qué yo terminé la relación; yo tomé la decisión y, tanto ella como yo lo sabemos. No quiero ponerme a hablar mal de ella; al final, es una mujer, a mí me crió una mujer; no tengo nada bueno que decir y, cuando uno no tiene nada bueno que decir, es mejor quedarse callado”, expresó el deportista, evitando detallar los motivos exactos para no alimentar rumores.

El exparticipante del reality admitió que la ruptura ha sido objeto de comentarios en redes y medios, aunque subrayó que no planea hablar mal de alguien que fue relevante en su vida. “No se habla mal, pero se presta para el morbo del ambiente; el 50 por ciento tal… No es hablar mal, pero es tirar ‘pullita’”, añadió, reconociendo que sus palabras pueden dar lugar a interpretaciones.

Respecto a un video donde se le ve junto a otra mujer, Rodríguez negó estar en una nueva relación formal. “Conociendo, dejándose conocer; nada serio, nada serio. Estamos tranquilos, estamos buscando paz”, declaró, descartando especulaciones sobre un posible nuevo romance.

Jose aseguró que él fue quien terminó la relación. Crédito: @joserodriguezcof/Instagram

Por su parte, Yaya Muñoz también compartió su perspectiva sobre la ruptura. La presentadora contó que ambos intentaron mantener la relación tras el reality, pero las diferencias personales dificultaron la continuidad. “Lo intentamos, fue algo muy bonito que se vivió en La casa de los famosos, pero yo creo que sí hay que conocerse más a la hora de salir de un reality”, comentó en una entrevista.