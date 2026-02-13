Maluma y Yeison Jiménez se juntaron “Con el corazón”: así suena la esperada colaboración entre los artistas

Esta colaboración fue la última vez que el caldense se metió a un estudio de grabación antes de su fallecimiento el 10 de enero de 2026 en Paipa - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

El pasado 2 de febrero, mientras realizaba una transmisión en vivo celebrando su cumpleaños, Maluma anunció, para sorpresa de sus seguidores, que tenía grabada una colaboración con el fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez.

Dicho lanzamiento permaneció inédito tras el fallecimiento del caldense en un accidente aéreo el 10 de enero en cercanías de Paipa, Boyacá.

Maluma afirmó que, más allá de ser una colaboración musical, se trataba de un recuerdo valioso de su tiempo trabajando junto a Jiménez: “Grabamos un tema, pero no lo quiero lanzar ahora. No es el momento”, señaló el cantante, que dejó en manos de la familia de Yeison la decisión de publicar el tema. “Lo que diga la familia es lo más importante. No quiero que se malinterprete, no quiero que digan que lo hago por interés”.

Con el paso de las semanas se fueron conociendo más detalles de dicha canción, que lleva por título Con el corazón, la misma frase que Yeison Jiménez transformó en una marca registrada a lo largo de su carrera musical. Incluso se compartió un video del propio Jiménez interpretando un fragmento de la pista.

En el video difundido por Maluma, Yeison Jiménez aparece solo, interpretando un fragmento del tema y dejando ver su entusiasmo por la colaboración antes de su fallecimiento. - crédito @Maluma/Instagram

De acuerdo con lo revelado por el equipo de Jiménez, la canción se grabó en Medellín el pasado 10 de diciembre, y representó el último registro musical oficial de su carrera.

El videoclip que capturó el encuentro entre dos figuras masivas de la música colombiana y latinoamericana estuvo marcado por la felicidad genuina, el respeto mutuo y el carácter jocoso y descomplicado que definió a los dos artistas.

Prueba de ello es que mientras se abrazaban, Jiménez dijo “Papi, ¿usted por qué es tan bello gonorrea? ¿No se cansa de ser tan bello”, a lo que Maluma respondió entre risas “No, vos que sos marica”. Fue solo uno de los múltiples chistes y bromas que se hicieron mutuamente y quedaron registrados en el videoclip.

"Con El Corazón", colaboración entre Maluma y Yeison Jiménez, fue la última aparición del cantante de música popular en un estudio de grabación antes de su muerte el 10 de enero en un accidente aéreo - crédito cortesía Paola España

La composición se orienta exclusivamente a la música popular (o regional colombiana), un estilo que no es ajeno a Maluma, debido a que ya incursionó en el pasado en colaboraciones ligadas al regional mexicano.

La letra de Con El Corazón relata la historia de un hombre que no reniega de su pasado, que abraza su historia y la cuenta tal como es. Se trata de una narrativa que conecta con la esencia y valores del caldense, su respeto absoluto a las raíces, y con la honestidad artística que siempre defendió.

Siguiendo esa línea, Maluma optó por honrar este lanzamiento como un acto de respeto, amistad y admiración, compartiendo con su público y el del propio Yeison Jiménez una obra que no fue pensada como despedida, pero que a la luz de los hechos es vista por los involucrados como un símbolo de lo que Yeison Jiménez representó y sigue representando para su fanaticada en todo el país: verdad, pasión y corazón sin reservas.

La colaboración toma el nombre de la frase que Yeison Jiménez volvió su marca registrada en sus conciertos y grabaciones - crédito cortesía Paola España

Eso quedó evidenciado en el videoclip que acompañó el lanzamiento y alternó entre momentos en el estudio de grabación departiendo relajadamente o trabajando en la canción, y otros orientados a rendir tributo al caldense incluyendo fragmentos de sus conciertos, junto a su familia, o de otros videoclips suyos.

En la parte final se muestra a Maluma y Yeison Jiménez haciendo un brindis para inmortalizar el momento mientras Yeison exclama “Esta foto sí tiene que existir. Nadie sabe lo que va a pasar”, y remarcando que era una colaboración que tenía muchas ganas de realizar. El audiovisual cierra con la foto de los cantantes y unas palabras de Maluma: “Que tu música viva por siempre amigo mío”.