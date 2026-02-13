Colombia

Lotería del Quindío resultados 12 de febrero: quién ganó el premio mayor de $2.000 millones

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Guardar
Para participar en la Lotería
Para participar en la Lotería del Quindío se necesitan al menos 3 mil pesos (Infobae)

La Lotería del Quindío difundió los resultados de su más reciente sorteo llevado a cabo este jueves 12 de febrero de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Quindío

Fecha del sorteo: jueves 12 de febrero de 2026.

Número del sorteo: 3002

Números ganadores: 9539-67.

A qué hora se juega la Lotería del Quindío

Esta lotería solo celebra un sorteoa la semana, todos los jueves después de las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantengalo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

Para cobrar tu premio, si este es menor a los 5 millones de pesos, solo tiene que acudir a cualquiera de los puntos de distribución con la fotocopia de la cédula de identificación y el billete.

Si es mayor a los 5 millones de pesos, necesita presentar una copia de tu cédula de ciudadanía, el billete o fracción original firmado en la parte posterior con nombre, dirección, teléfono, código postal y ciudad, así como el Rut y un Certificado Bancario, ambos actualizados y que no supere el mes de haber sido expedido.

¿Cómo se juega la Lotería del Quindío?

Para poder jugar a la Lotería del Quindío necesita al menos 2 mil pesos para hacerte una de sus cinco fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es escogersu número de la suerte conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con el número de la suerte, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Cabe mencionar que la Lotería del Quindío se lleva a cabo desde 1966 y sus ganancias se destinan al sector salud.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería del Quindío sorteo

Más Noticias

Super Astro Luna, resultados ganadores del último sorteo de hoy jueves 12 de febrero

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Super Astro Luna, resultados ganadores

Estos son los cortes de la luz del 13 de febrero en Santander

Para que no te tome por sorpresa, conoce donde se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cartagena este viernes 13 de febrero

La restricción vehicular en Cartagena cambia diariamente y depende del tipo de automóvil que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa: qué autos

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Villavicencio este viernes 13 de febrero

Esto le interesa si va a manejar en la Villavicencio hoy viernes

Tenga en cuenta: así regirá

Sinuano Noche hoy: números ganadores del último sorteo del jueves 12 de febrero

A continuación se presentan los números ganadores de la edición nocturna, correspondientes al segundo de los dos sorteos diarios que celebra la lotería

Sinuano Noche hoy: números ganadores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

El ‘Desafío Siglo XXI’ entró

El ‘Desafío Siglo XXI’ entró a la recta final: estas son las tres parejas que avanzaron a la semifinal

Mariana Zapata y Camilo Brand rompieron su colaboración en medio de ‘La casa de los famosos Colombia’: esta sería la razón

Maluma y Yeison Jiménez se juntaron “Con el corazón”: así suena la esperada colaboración entre los artistas

The Cardigans visita Colombia por primera vez en el Festival Ondas: esta es la historia del emblemático grupo de los 90

Este es el reguetonero colombiano que rompió importante récord mundial y superó a Shakira

Deportes

Colombia frente a equipos europeos

Colombia frente a equipos europeos en los mundiales: historia, estadísticas y el reto para 2026

Jhon Jáder Durán empezó a sufrir con el Zenit: duro revés para el colombiano por jugar en el fútbol de Rusia

Bad Bunny fue la excusa perfecta para que Luka Dončić le enseñara español a sus compañeros de Los Angeles Lakers

Falcao recibirá multa en la Liga BetPlay: esta es la razón para la nueva sanción contra el ‘Tigre’

Hora y dónde ver América de Cali vs. Santa Fe: rivalidad histórica, necesidad de victoria y la incógnita de un festejo inédito