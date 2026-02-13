Colombia

Los precios de productos de la canasta familiar registrarán un alza en junio tras la ola invernal, advirtió Gustavo Petro

El jefe de Estado colombiano aseguró que la situación de emergencia va a extenderse en el tiempo, afectando incluso otras regiones

Petro confirmó que en junio incrementará el precio de los alimentos - crédito Presidencia

El 12 de febrero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, en Consejo de Ministros para afrontar la emergencia por lluvias en el departamento de Córdoba, que han dejado a más de 140.000 personas afectadas, se refirió a los efectos negativos sobre los sectores de ganadería y agricultura.

La cifra de reses afectadas por desplazamiento y estrés alcanza las 450.000 cabezas de ganado, según datos del Fondo Nacional del Ganado.

En efecto, dijo que, ajustados a esta realidad, se puede prever escasez y aumento en los precios de alimentos a partir del segundo semestre de 2026.

“La situación de emergencia... va a ser larga. Afectando incluso a otras regiones. Hay que tratar de hacer los mapas de las lluvias normales. En junio en adelante viene el verano y tendremos agua, territorios con alto nivel freático, difíciles de cultivar. y entonces va a haber una afectación a la oferta de alimentos”, expuso.

Cabe recordar que el mandatario, para atender la crisis climática y humanitaria, que se extiende a otras regiones, declaró una nueva emergencia económica y social.

El jefe de Estado colombiano
El jefe de Estado colombiano aseguró que la situación de emergencia va a ser larga, afectando incluso otras regiones - crédito Aris Martinez/Reuters

La intención de esta medida es reunir $8 billones para atender los estragos del invierno atípico. Esta cifra fue cuestionada, pues Gustavo Petro inicialmente había hablado de $16 billones –la misma cifra que buscaba recaudar con la emergencia económica del 22 de diciembre de 2025, que la Corte Constitucional suspendió mientras la estudia de fondo.

El nuevo impuesto a las empresas de Petro

Petro confirmó otro impuesto a
Petro confirmó otro impuesto a las grandes empresas para afrontar emergencia invernal en Córdoba - crédito Colprensa

En paralelo, el Gobierno colombiano confirmó la creación de un nuevo impuesto orientado exclusivamente a empresas de mayor patrimonio. La medida busca generar fondos inmediatos destinados a atender la crisis, concentrando la responsabilidad tributaria en los actores con mayores recursos económicos, dejando fuera a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Durante el anuncio, el presidente Gustavo Petro subrayó que la base del tributo recae sobre el patrimonio líquido, es decir, después de descontar las deudas, y que el cobro comenzará a partir de los $10.000.000.000 de patrimonio líquido. Aclaró que la decisión no implica una carga sobre la totalidad de las utilidades ni sobre el patrimonio bruto, planteando que el enfoque está dirigido a las “empresas todavía más ricas, no empresas endeudadas”.

A la par, desmintió versiones sobre la generalización de la medida: “La prensa en sus titulares insinúa que todas las empresas van a pagar el impuesto, el nuevo impuesto. Resulta que estamos hablando de las más grandes”. Este énfasis fue respaldado por la afirmación de que la tributación efectiva para sectores como el bancario “ya llega, por ejemplo, a 21%”.

Sumado a las declaraciones de Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó el esquema de las tasas del tributo, precisando que solo aplicará para “empresas con patrimonio líquido entre $10.000.000.0000 y $31.000.000.000 pagarían el 0,6%”. Esta proporción escalonada confirma el carácter selectivo del impuesto y reitera que la intención gubernamental es concentrar la contribución fiscal en quienes poseen mayor capacidad económica.

El Gobierno justificó la medida en medio de la emergencia económica, argumentando que el impuesto no solo excluye explícitamente a los micronegocios y medianas compañías, sino que busca canalizar recursos extraordinarios para hacer frente a la crisis nacional. Así, la operación del tributo delimita de manera estricta el universo de empresas alcanzadas, evitando afectar al grueso del tejido productivo colombiano.

Petro se pronunció sobre las decisiones de la Corte Constitucional - crédito presidencia

En paralelo, el presidente Gustavo Petro señaló que solo revocaría el impuesto a las empresas si la Corte Constitucional da marcha atrás a su decisión de revocar el decreto de emergencia económica.

“Ahora, si la... Corte Constitucional suspende la suspensión, entonces no necesitamos el impuesto a empresas, sino que vuelve a regir lo que ya estaba en el decreto de emergencia, que, en mi opinión, es mejor irse traspasando, no se puede hacer de la noche a la mañana, a los impuestos a personas naturales muy ricas, que los impuestos a empresas que deben ser más libres”, expuso en el Consejo de Ministros.

