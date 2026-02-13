Colombia

Kris R relevó cómo inició su romance con Karina García: “Nos mandamos mensajitos”

El cantante de Trap reveló recientemente cómo inició el acercamiento con la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ y el viaje que se inventó para poder estar junto a ella

Karina García y Kris R
Karina García y Kris R dieron de qué hablar cuando fueron captados besándose durante una de las fechas de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot - crédito Dipo/Facebook

Recientemente, la empresaria y presentadora Karina García volvió a estar en el centro de la polémica luego de que rumores sobre una relación con el cantante de Trap Kris R empezaran a circular en redes sociales, especulaciones que tomaron fuerza luego de que se les viera juntos en varios eventos y coincidiendo en lugares que publicaron en redes sociales.

En medio de las opiniones en redes sociales, la pareja confirmó la relación apareciendo juntos en el concierto que ofreció Bad Bunny en Medellín, momento desde el cual ambos han publicado momentos juntos confirmando la nueva relación de la exparticipante de La casa de los famosos.

El primer acercamiento de Karina y Kris fue para el video musical de Ganas, en el que García fue contratada como modelo y apareció en la portada del single del paisa. Debido a la cantidad de especulaciones, el intérprete apareció recientemente en una transmisión de Kick, donde dio detalles sobre el inicio del romance.

El cantante destacó que en el pasado tuvo problemas por parejas que no lo apoyaron en su carrera y aseguró que no es el caso de Karina, incluso destacó la madurez de la modelo, lo que ha ayudado a que su relación se lleve con tranquilidad.

“Estamos llevando la vuelta muy chimba, me siento muy bien porque yo siento que los dos nos apoyamos mucho y a mí me ha tocado con gente que no entiende lo que estoy viviendo (musicalmente), pero ella es muy madura y entiende todo lo que me está pasando”, detalló.

El cantante confesó que se inventó un viaje a Cartagena para estar con ella - crédito @santanakg/ TikTok

Sobre el inicio de la relación reveló: “La verdad, todo empezó con el video de Ganas. Hicimos el video y en ese momento nada, nos caíamos súper bién, pero después de eso nos mandamos mensajitos. Y un día elle me dijo que iba para Cartagena y yo le dije que yo también tenía que ir, pero era mentira, yo no tenía que ir, pero yo dije eso porque ya había empezado a fluir la vuelta”, detalló Kris R.

El cantante de Bobadita aseguró que después del viaje a Cartagena empezó el verdadero romance. “Después de eso, empezamos a hablar más seguido, por videollamada, a hablar más seguido, conectamos mucho... Es una mujer increíble, es una mujer que entiende la vuelta y los dos nos estamos apoyando mucho”, añadió.

En medio de las publicaciones románticas que hace la pareja en redes sociales, Karina aprovechó para enviar un mensaje especial para su pareja, el cantante Kris R, con motivo de su cumpleaños. La influenciadora optó por felicitarlo en vivo durante una transmisión con sus seguidores, donde intentó comunicarse directamente con él.

El cantante compartió que el verdadero acercamiento surgió después de un viaje a Cartagena, donde empezaron a hablar con mayor frecuencia y a conocerse en profundidad - crédito @krisrofficial/ Instagram

“Quería ser la primera en felicitarte, pero me timbró no una, ni dos, sino como 17 veces y no me conteste, pero sé que estás grabando en el estudio”, expresó García, quien finalmente decidió enviarle un audio por WhatsApp.

En el mensaje, Karina le cantó el tradicional “feliz cumpleaños” y le dedicó unas palabras cargadas de afecto. “Te deseo toda la felicidad del mundo, éxitos en tu vida, te felicito por haberme encontrado jaja, mentiras, me siento muy afortunada de haberte encontrado en mi vida, te deseo la felicidad más grande porque te la mereces”, afirmó la influenciadora. Además, resaltó las cualidades personales de Kris R, a quien describió como un ser humano “maravilloso” e “increíble”.

La interacción generó numerosas reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes no dudaron en comentar sobre el vínculo y enviarles buenos deseos. Muchos destacaron la relación que mantienen y manifestaron su interés en conocer más detalles sobre su vida juntos.

Actualmente, Karina García continúa desarrollando su carrera en el ámbito digital y forma parte del panel de Qué hay pa’ dañar de La casa de los famosos Colombia, junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra. Por su parte, Kris R se encuentra enfocado en la producción de nueva música y en la preparación de sus próximos conciertos.

En el cumpleaños de Kris R, Karina García le dedicó un mensaje especial en vivo, resaltando su felicidad y el valor que tiene en su vida - crédito captura de pantalla Kris R / Youtube

Uno de los eventos más esperados es su presentación en el festival La Solar, que se llevará a cabo en Medellín el 2 de mayo en el estadio Atanasio Girardot, compartiendo cartel con artistas destacados como Hamilton, Yandel, Nanpa Básico, DJ Snake, Danny Ocean, J Álvarez, Mora, Álvaro Díaz y Crudo Means Raw.

