Policía lanzó advertencia por celebración de San Valentín: ojo con las aplicaciones de citas

Los ciberdelincuentes suelen no mostrar su rostro, esa sería la primera 'red flag' que debería aplicar en el caso de las posibles citas que desee tener con alguien que conoce por aplicaciones de citas y/o en redes sociales - crédito Policía Nacional de Colombia

La Policía Nacional de Colombia adelanta varias campañas en la antesala de la celebración de Día de San Valentín.

Por este motivo, la mañana del viernes 13 de febrero de 2026 se realizó una advertencia desde la Policía Nacional de Colombia y la seccional de la Dijín e Interpol, con el fin de poner en conocimiento de la ciudadanía (y en especial a las mujeres) el aumento de estafas y engaños en aplicaciones de citas durante la celebración de San Valentín.

Según el comunicado oficial, los llamados “depredadores digitales” intensifican su actividad en estas fechas.

Para esto, se aprovechan de los vínculos emocionales que se generan en plataformas virtuales para cometer fraudes y extorsiones.

Así operan los delincuentes que pintan de “Romeos” y “Chayannes” en aplicaciones de cita

Sobre este modus operandi, el coronel Adrián Vega Hernández, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional, señaló que el 80% de los casos no se denuncia por vergüenza o temor al daño reputacional.

“Denunciar es fundamental, pero prevenir es la mejor herramienta para proteger la integridad y el patrimonio de los ciudadanos”, afirmó el oficial.

La institución precisó que los delincuentes suelen iniciar el contacto en aplicaciones de citas y luego trasladan la conversación a canales externos, como WhatsApp o Telegram.

A partir de ese momento, implementan técnicas de ingeniería social para obtener datos personales, crear historias falsas y materializar distintos fraudes.

La Policía Nacional de Colombia dejó una serie de recomendaciones para no ser víctima de los ciberdelincuentes, que hasta se valen de la inteligencia artificial para lograr sus objetivos - crédito Dijín e Interpol / Policía Nacional

En muchos casos, emplean inteligencia artificial para fabricar imágenes, audios o videos manipulados, una táctica que dificulta la identificación del engaño.

Jugando con los sentimientos en nombre del amor

Las autoridades resaltaron que los contenidos fraudulentos pueden presentar distorsiones visuales, rasgos inconsistentes o voces artificiales, señales que deben alertar a los usuarios.

Por estas razones, el coronel Vega Hernández advirtió que los delincuentes evitan los encuentros presenciales y procuran no mostrar su rostro, lo que constituye otro patrón identificable.

Las acciones de investigación se concentran principalmente en Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Bucaramanga, aunque también se han reportado casos en Barranquilla, La Guajira y Valledupar.

En estas ciudades, se ha registrado un incremento de reportes asociados a delitos de fraude digital y extorsión a través de plataformas de citas.

El comunicado destaca que ocho de cada diez víctimas no denuncian estos hechos, lo que favorece la continuidad de las redes criminales.

El oficial Vega Hernández insistió en la importancia de la prevención y la denuncia, al mencionar que “quien es engañado en su confianza puede sentir pena, pero la prevención y la denuncia son esenciales para frenar estas redes criminales y evitar que más personas sean afectadas”.

Los consejos para no ser víctima de los estafadores en aplicaciones de citas para San Valentín

La Policía Nacional recomendó a la ciudadanía no trasladar tan pronto las conversaciones a otras plataformas externas.

También resaltaron:

No entregar datos personales o financieros.

Verificar inconsistencias en imágenes y perfiles.

Desconfiar de solicitudes de dinero, viajes o emergencias repentinas.

Limitar el contacto.

Bloquear perfiles sospechosos.

Denunciar cualquier intento de estafa o extorsión ante las autoridades.

El coronel Vega Hernández concluyó que “debemos aplicar protocolos de seguridad digital como en la vida real; así como no confiamos nuestros planes ni datos personales a un desconocido en la calle, tampoco debemos hacerlo en entornos virtuales”.