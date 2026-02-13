Clan del Golfo incluyó a dos peligrosos cabecillas en su cúpula tras la muerte de alias Gonzalito: este es su prontuario

Clan del Golfo incluyó a dos peligrosos cabecillas en su cúpula tras la muerte de alias Gonzalito - crédito Reuters/Captura de Video

La muerte de uno de los jefes históricos del Clan del Golfo, alias Gonzalito, derivó en cambios en la cúpula de la organización, justo cuando el grupo adelanta conversaciones de paz con el Gobierno colombiano en Doha, Catar.

La reestructuración interna quedó en evidencia en un video difundido por sus líderes, en el que se oficializó el ascenso de nuevos mandos y se retrataron las disputas por el dominio territorial y el control de rutas del narcotráfico.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La grabación mostró, armados y con uniformes de combate, a los comandantes que ahora ocupan la cúpula del grupo criminal más numeroso de Colombia, con aproximadamente 9.000 integrantes.

Investigadores de la Policía Nacional revelaron a El Colombiano la aparición de dos nuevos cabecillas: Wilmar Mejía Úsuga “Richard”, “Deivy” o “58”, que se ubica en la cuarta posición de la cadena de mando y es señalado de haber dirigido el Bloque Central Urabá. que suma más de 1.000 hombres.

Alias Richard y alias Flaco Monseñor cuentan con antecedentes en disputas armadas y acciones violentas en diferentes regiones - crédito red social X

En 2012 dejó las extintas Farc para unirse al Clan en Urabá; a lo largo de su carrera criminal, las autoridades lo responsabilizan de múltiples atentados contra la Policía en el Occidente de Antioquia, además de ataques a los contratistas de la empresa minera Continental Gold entre 2016 y 2018.

Y José Alberto Vega Albarán, conocido como alias Flaco Monseñor, que comandaba el frente Pablo Montalvo en Chocó, ambos con antecedentes en disputas armadas y acciones violentas en diferentes regiones.

De acuerdo con la policía, tiene experiencia en combate, ya que lideró los conflictos contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona.

El relevo en la cúpula del Clan del Golfo

El Clan del Golfo tuvo que reestructurarse tras lacaida de varios de sus lideres - crédito Europa Press

La pérdida de José Gonzalo Sánchez Sánchez o “Gonzalito” el 31 de enero de 2026, en un presunto accidente fluvial mientras viajaba en lancha por el río de Tierralta, Córdoba, aceleró la reconfiguración de la cúpula del Clan. Sánchez Sánchez era reconocido como subcomandante y uno de los miembros fundadores, junto a “Otoniel”, actualmente extraditado en Estados Unidos.

Tras este episodio, la dirección estratégica del grupo, el denominado estado mayor conjunto, anunció cambios clave. En el video presentado el 7 de febrero de 2026, Luis Armando Pérez Castañeda, “Bruno” o “Jerónimo”, se identificó como vocero político, confirmando el ascenso de Orosman Orlando Ostén Blanco, “Rodrigo Flechas”, al puesto de subcomandante, desplazando así su rol anterior como tercero en la línea de sucesión.

Elkin Posada Casarrubia , “el Cura” o “Joaquín”, fue promovido a la tercera posición de la jerarquía interna. Tanto él como “Rodrigo Flechas” y el propio “Bruno” tienen suspendidas sus órdenes de captura, dado su papel como gestores de paz en el contexto de los diálogos en Catar.

El reemplazo de alias Gonzalito

La designación de Rodrigo Flechas en la cúpula del Ejército Gaitanista de Colombia llega tras la muerte de 'Gonzalito' en un accidente fluvial en Tierralta - crédito Reuters/Captura de Pantalla X

Orozman Orlando Ostén Blanco, conocido con el alias de Rodrigo Flechas, sería el nuevo segundo cabecilla al mando del Clan del Golfo, autodenomidado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

De acuerdo con información de inteligencia revelado por Caracol Radio, este sujeto de 52 años de edad reemplazará a José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, que murió en un accidente fluvial ocurrido el 30 de enero de 2026 en el río Esmeraldas, cerca del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba.

Considerado como hombre de confianza de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo líder del EGC, “Rodrigo Flechas” ha desempeñado funciones de considerable relevancia, como cabecilla en Urabá antioqueño, encargado del narcotráfico y miembro del Estado Mayor.

El prontuario de Ostén Blanco incluye antecedentes relevantes. Se desmovilizó del Bloque Córdoba de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2005, y permaneció en la clandestinidad durante más de una década, hasta que en 2019 fue identificado como dirigente de la subestructura Juan de Dios Úsuga en el Urabá antioqueño, según detallaron fuentes militares a la cadena radial mencionada. Hacia 2022 fue designado responsable del narcotráfico, una de las líneas operativas más importantes dentro de la organización.

Un año después, en 2023, fue promovido a tercer cabecilla e incorporado al Estado Mayor. Actualmente, ejerce control sobre zonas del departamento de Sucre, en límites con Córdoba, Bolívar y Antioquia, especialmente en el corredor del Bajo Cauca.

Las autoridades atribuyen a “Rodrigo Flechas” la instalación de campos minados entre 2019 y 2021 en Tierralta, en la frontera con Antioquia, donde murió un militar y resultaron heridos otros dos. Además, se le señala por su participación en ataques a la fuerza pública durante el plan pistola de 2022, que provocó la muerte de dos militares y un policía, además de lesiones a otros dos uniformados.

A pesar de estos antecedentes, solo pesa sobre Ostén Blanco una orden de captura por concierto para delinquir emitida en 2022, según informó el medio local H13N.