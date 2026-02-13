Colombia

Armando Benedetti reveló la decisión oficial sobre el salario mínimo en Colombia: “Va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23%”

El ministro del Interior informó que el ajuste salarial anunciado para los trabajadores será cumplido el 28 de febrero mientras se prepara un recurso de reposición ante lo dispuesto por el Consejo de Estado

El Gobierno de Colombia confirma que el salario mínimo permanecerá en 2 millones de pesos tras la suspensión del aumento - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El Gobierno de Colombia confirmó que el salario mínimo continuará en 2 millones de pesos tras la suspensión del decreto que ordenaba el incremento del 23%.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que los trabajadores recibirán el pago ajustado el 28 de febrero y anunció que se interpondrá un recurso de reposición contra la medida del Consejo de Estado.

Tras la decisión del Consejo de Estado, el Gobierno prepara la presentación de este recurso y enfatiza que fundamentará nuevamente los motivos que respaldan el aumento salarial para 2026. Benedetti resaltó: “El 28 de febrero, usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23%“.

Noticia en desarrollo...

