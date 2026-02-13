Armando Benedetti reveló la decisión oficial sobre el salario mínimo en Colombia: “Va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23%”

El Gobierno de Colombia confirma que el salario mínimo permanecerá en 2 millones de pesos tras la suspensión del aumento - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El Gobierno de Colombia confirmó que el salario mínimo continuará en 2 millones de pesos tras la suspensión del decreto que ordenaba el incremento del 23%.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que los trabajadores recibirán el pago ajustado el 28 de febrero y anunció que se interpondrá un recurso de reposición contra la medida del Consejo de Estado.

Tras la decisión del Consejo de Estado, el Gobierno prepara la presentación de este recurso y enfatiza que fundamentará nuevamente los motivos que respaldan el aumento salarial para 2026. Benedetti resaltó: “El 28 de febrero, usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23%“.

Noticia en desarrollo...