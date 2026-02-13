A pocos metros de la alcaldía, la SAE intervino propiedad del cartel de Cali en Soacha

Los propietarios de los comercios tuvieron que desalojar la propiedad - crédito SAE

El 13 de febrero, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que se encarga de administrar los bienes que han sido incautados o afectados por procesos de extinción de dominio debido a actividades ilícitas, como narcotráfico o crimen organizado, anunció la intervención de un predio en el municipio de Soacha, Cundinamarca, que perteneció al cartel de Cali.

En los detalles del operativo, se confirmó que el inmueble perteneció en los 80 a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, fundadores y líderes del cartel de Cali, enemigos acérrimos del cartel de Medellín y Pablo Escobar.

“Lo que antes estuvo al servicio de la ilegalidad, hoy vuelve a manos del Estado. Este bien será entregado a la Personería Municipal para que esté al servicio de la ciudadanía, reafirmando que los bienes del crimen ahora trabajan por la gente”, mencionó la SAE en la publicación realizada en su cuenta de Instagram en la que confirmó la intervención.

La Sociedad de Activos Especiales confirmó que, a pesar de que el inmueble había sido objeto de extinción de dominio en 2024, se mantuvo ligado a un grupo de terceros que estaba subarrendando la propiedad que aparecía siendo administrada por el Hotel Soacha Plaza.

A pesar de las condiciones del contrato inicial y de que la propiedad está ubicada a menos de 100 metros de la alcaldía municipal, en el lugar operaban diferentes comercios de manera indebida, como panaderías, barberías y otro tipo de comercios, lo que es un incumplimiento grave dentro de las obligaciones que regula la SAE en las propiedades que arrienda.

El desalojo se registró el 12 de febrero; la Alcaldía de Soacha y la Policía Nacional acompañaron a los funcionarios de la SAE bajo el objetivo de restablecer el control estatal sobre la propiedad que estuvo vinculada a estructuras del narcotráfico. El procedimiento se llevó a cabo tras identificar que el arrendatario estaba obteniendo beneficios económicos de manera irregular con la explotación del inmueble.

“La SAE no permite la explotación indebida de los bienes del Estado. Nuestro deber es garantizar su uso legal y transparente”, declaró Catalina Serrano, directora de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE.

La Sociedad de Activos Especiales confirmó que la propiedad no volverá a ser arrendada, sino que será entregada a la Personería Municipal de Soacha, una decisión que se tomó para fortalecer la presencia institucional y que se tenga un acceso directo por parte de la ciudadanía a servicios de control y defensa de sus derechos.

Aunque esto no ha sido confirmado por la Alcaldía de Soacha, se especula con que el predio será utilizado para ampliar la capacidad de atender a ciudadanos de la personería en el municipio.

Comerciantes se vieron afectados con la intervención

Medios locales que registraron la intervención hablaron de la otra cara del operativo, en la que varios comerciantes, que pagaron durante años por ubicar su establecimiento en una zona principal del parque de Soacha, tuvieron que retirar sus cosas ante la llegada de los funcionarios de la SAE.

La mayoría de los administradores de estos lugares afirmaron no saber que el sitio estaba siendo subarrendado por un tercero y que en realidad era propiedad de la Sociedad de Activos Especiales.

La incertidumbre de los propietarios de los negocios desalojados está en no saber qué pasará con su principal fuente de ingreso, además de la situación económica de los empleados que quedarán sin trabajo tras el retiro de los comercios de uno de los pasajes comerciales del municipio que colinda con Bogotá.