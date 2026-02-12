Colombia

Shakira puso en venta su isla en el Caribe: pide 25 millones de euros por ella

Con 21 kilómetros de costa y acceso para yates, jets y helicópteros, la isla representa una oportunidad única de inversión, según la inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas

Guardar
La isla que fue de
La isla que fue de Shakira en las Bahamas sale a la venta por 25 millones de euros - crédito @shakira / Instagram

En el norte de las Bahamas, una isla que perteneció a la cantante Shakira se encuentra actualmente en venta por 25 millones de euros.

Bonds Cay, con aproximadamente 263 hectáreas de naturaleza virgen, está situada a unos 200 kilómetros de Miami y destaca por sus aguas turquesas y extensas playas de arena suave.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La artista colombiana adquirió la propiedad en 2006, pagando entonces cerca de la mitad del valor por el que hoy se ofrece. La isla está a la venta a través de la inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas, que la describe como un refugio de privacidad y tranquilidad, con más de 21 kilómetros de costa y facilidades de acceso para yates, jets privados y helicópteros.

Bonds Cay, con 263 hectáreas
Bonds Cay, con 263 hectáreas de naturaleza virgen y playas de aguas turquesas, se encuentra a unos 200 kilómetros de Miami - crédito corcoran.com

El agente inmobiliario encargado resalta que es poco común hallar una isla de este tamaño que haya permanecido prácticamente intacta. Aunque Bonds Cay se encuentra en un entorno aislado, su proximidad a otras islas habitadas y su acceso privilegiado incrementan su atractivo para inversionistas. La extensión de la isla permite imaginar proyectos como un resort de lujo, un complejo residencial exclusivo o un refugio privado para familias, sin comprometer la belleza natural del entorno.

“Una oportunidad extraordinaria para adquirir Bonds Cay, una espectacular isla privada de 263 hectáreas en el norte de las Bahamas, ubicada aproximadamente a 200 kilómetros de Miami”, dice la página oficial de la inmobiliaria Corcoran.com.

La propiedad adquirida por Shakira
La propiedad adquirida por Shakira en 2006, hoy está en el mercado a través de Corcoran CA Christie Bahamas, destacada por su privacidad y acceso para yates, jets y helicópteros - crédito corcoran.com

El terreno de gran extensión está siendo vendido por 25 millones de euros, según detalló el medio Daily Mail, lo que sería el doble del precio por la compra original.

“La variada topografía de la isla incluye colinas onduladas, áreas planas edificables y una exuberante vegetación autóctona, ofreciendo el escenario perfecto para una finca privada de lujo, un eco-resort o un desarrollo residencial de marca”, añade la página web.

Antes de Shakira, la isla también fue propiedad del músico británico Roger Waters, bajista de Pink Floyd. Ambos artistas contemplaron la posibilidad de convertir Bonds Cay en un espacio para la creación artística, pero esos proyectos no llegaron a realizarse.

A pesar de las intenciones de sus antiguos dueños, la isla permanece en estado natural, lo que la convierte en una oportunidad para quienes buscan invertir en desarrollos exclusivos o en la conservación de espacios únicos en el Caribe, según lo detalla Corcoran.

El terreno, valorado en 25
El terreno, valorado en 25 millones de euros, duplica el precio pagado por Shakira en la compra original - crédito REUTERS/Kylie Cooper

La historia de Shakira con la isla Bonds Cay

La relación de Shakira con Bonds Cay comenzó en 2006, cuando la cantante colombiana se unió a un grupo de inversionistas para adquirir la propiedad. Entre los socios se encontraban el músico británico Roger Waters, bajista de Pink Floyd, y Antonio de la Rúa, entonces pareja y socio comercial de la artista.

La operación se concretó por cerca de 16 millones de dólares, cifra que hoy duplica el precio de venta de la isla. El grupo de inversionistas tenía la intención de transformar Bonds Cay en un enclave de lujo destinado al arte, la cultura y el turismo exclusivo. El proyecto contemplaba la construcción de villas residenciales, un hotel boutique, una marina privada y espacios para la realización de retiros artísticos internacionales, según detalló el medio Entretainment Now.

Actualmente, la isla cuenta únicamente con estructuras mínimas, como algunos bungalows y un bar de playa, manteniéndose prácticamente inalterada desde su adquisición.

La relación de Shakira con
La relación de Shakira con la isla Bonds Cay comenzó en 2006, al asociarse con Roger Waters y Antonio de la Rúa para adquirir la propiedad en las Bahamas - crédito corcoran.com

La isla también ha sido motivo de atención mediática por cuestiones fiscales, ya que en algún momento se consideró el domicilio fiscal de Shakira, hecho que fue objeto de revisión por parte de las autoridades. Más allá de este aspecto, Bonds Cay conserva un alto valor ecológico, al ser hábitat de una especie de caracol terrestre única en el mundo.

El actual precio de venta refleja la exclusividad y el potencial de desarrollo que ofrece Bonds Cay. Sus características la convierten en una de las propiedades privadas más grandes y prístinas de la región, ideal tanto para el desarrollo de proyectos turísticos de alto nivel como para quienes buscan un refugio ultra exclusivo en el Caribe.

Temas Relacionados

ShakiraIsla de ShakiraIsla de Shakira en ventaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Jhon Lucumí salió lesionado con el Bolonia en la Copa Italia y encendió las alarmas en la selección Colombia para el Mundial 2026

El defensor jugó en el partido de Copa Italia ante Lazio, y su situación complicaría los planes de Néstor Lorenzo, quien contaba con el jugador para las próximas convocatorias rumbo al Mundial de 2026

Jhon Lucumí salió lesionado con

Esto dice el informe de la DNI por el que Gustavo Petro Petro acusó al general Urrego de crear un plan en su contra: solo habla de hipótesis

La salida del comandante de la Policía Metropolitana de Cali se produjo después de que un informe, basado en un correo anónimo, advirtiera sobre una supuesta conspiración contra el Presidente y el ministro del Interior

Esto dice el informe de

Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre

Durante la audiencia de acusación que se adelantó el 29 de enero de 2026, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue formalmente acusado por hechos de corrupción ocurridos en la Ungrd

Corte Suprema de Justicia dejó

La Caribeña Noche: Último resultado y números ganadores hoy 11 de febrero

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo diariamente al anochecer. A continuación le compartimos la jugada ganadora más reciente

La Caribeña Noche: Último resultado

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

La Tricolor es líder con siete puntos en el grupo A, donde además aseguró la clasificación de manera anticipada a la fase final, aspirando a un cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Colombia vs. Paraguay - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

ENTRETENIMIENTO

Laura Barjum confesó que no

Laura Barjum confesó que no ha quedado en ningún casting en lo que va del año y habló del rechazo en su carrera como actriz

Así quedó la placa de ‘La casa de los famosos’: Nicolás Arrieta y Juanda Caribe perdieron el apoyo del público

Sara Uribe respondió a las críticas por su actitud en ‘La casa de los famoso’ y Marilyn Patiño aseguró que le gusta la polémica

Esposa de Yeison Jiménez compartió el primer mensaje un mes después de la muerte del cantante: “Tus hijos te extrañan en silencio”

El actor Diego Trujillo anunció que respaldará a Sergio Fajardo como candidato presidencial: “Es el indicado”

Deportes

Jhon Lucumí salió lesionado con

Jhon Lucumí salió lesionado con el Bolonia en la Copa Italia y encendió las alarmas en la selección Colombia para el Mundial 2026

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

James Rodríguez acompañó al Minnesota United en un partido amistoso: este fue el motivo por el que no jugó

Jugador de Águilas Doradas criticó el penal concedido a Millonarios que terminó en gol de Falcao: “Como si no hubiera pasado nada”

Deportivo Cali quedó al borde del descenso tras derrota en Bogotá: así va la tabla del promedio en la Liga Colombiana