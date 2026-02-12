Shakira puso en venta su isla en el Caribe: pide 25 millones de euros por ella

La isla que fue de Shakira en las Bahamas sale a la venta por 25 millones de euros - crédito @shakira / Instagram

En el norte de las Bahamas, una isla que perteneció a la cantante Shakira se encuentra actualmente en venta por 25 millones de euros.

Bonds Cay, con aproximadamente 263 hectáreas de naturaleza virgen, está situada a unos 200 kilómetros de Miami y destaca por sus aguas turquesas y extensas playas de arena suave.

La artista colombiana adquirió la propiedad en 2006, pagando entonces cerca de la mitad del valor por el que hoy se ofrece. La isla está a la venta a través de la inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas, que la describe como un refugio de privacidad y tranquilidad, con más de 21 kilómetros de costa y facilidades de acceso para yates, jets privados y helicópteros.

El agente inmobiliario encargado resalta que es poco común hallar una isla de este tamaño que haya permanecido prácticamente intacta. Aunque Bonds Cay se encuentra en un entorno aislado, su proximidad a otras islas habitadas y su acceso privilegiado incrementan su atractivo para inversionistas. La extensión de la isla permite imaginar proyectos como un resort de lujo, un complejo residencial exclusivo o un refugio privado para familias, sin comprometer la belleza natural del entorno.

“Una oportunidad extraordinaria para adquirir Bonds Cay, una espectacular isla privada de 263 hectáreas en el norte de las Bahamas, ubicada aproximadamente a 200 kilómetros de Miami”, dice la página oficial de la inmobiliaria Corcoran.com.

El terreno de gran extensión está siendo vendido por 25 millones de euros, según detalló el medio Daily Mail, lo que sería el doble del precio por la compra original.

“La variada topografía de la isla incluye colinas onduladas, áreas planas edificables y una exuberante vegetación autóctona, ofreciendo el escenario perfecto para una finca privada de lujo, un eco-resort o un desarrollo residencial de marca”, añade la página web.

Antes de Shakira, la isla también fue propiedad del músico británico Roger Waters, bajista de Pink Floyd. Ambos artistas contemplaron la posibilidad de convertir Bonds Cay en un espacio para la creación artística, pero esos proyectos no llegaron a realizarse.

A pesar de las intenciones de sus antiguos dueños, la isla permanece en estado natural, lo que la convierte en una oportunidad para quienes buscan invertir en desarrollos exclusivos o en la conservación de espacios únicos en el Caribe, según lo detalla Corcoran.

La historia de Shakira con la isla Bonds Cay

La relación de Shakira con Bonds Cay comenzó en 2006, cuando la cantante colombiana se unió a un grupo de inversionistas para adquirir la propiedad. Entre los socios se encontraban el músico británico Roger Waters, bajista de Pink Floyd, y Antonio de la Rúa, entonces pareja y socio comercial de la artista.

La operación se concretó por cerca de 16 millones de dólares, cifra que hoy duplica el precio de venta de la isla. El grupo de inversionistas tenía la intención de transformar Bonds Cay en un enclave de lujo destinado al arte, la cultura y el turismo exclusivo. El proyecto contemplaba la construcción de villas residenciales, un hotel boutique, una marina privada y espacios para la realización de retiros artísticos internacionales, según detalló el medio Entretainment Now.

Actualmente, la isla cuenta únicamente con estructuras mínimas, como algunos bungalows y un bar de playa, manteniéndose prácticamente inalterada desde su adquisición.

La isla también ha sido motivo de atención mediática por cuestiones fiscales, ya que en algún momento se consideró el domicilio fiscal de Shakira, hecho que fue objeto de revisión por parte de las autoridades. Más allá de este aspecto, Bonds Cay conserva un alto valor ecológico, al ser hábitat de una especie de caracol terrestre única en el mundo.

El actual precio de venta refleja la exclusividad y el potencial de desarrollo que ofrece Bonds Cay. Sus características la convierten en una de las propiedades privadas más grandes y prístinas de la región, ideal tanto para el desarrollo de proyectos turísticos de alto nivel como para quienes buscan un refugio ultra exclusivo en el Caribe.