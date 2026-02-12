Colombia

Shakira confirmó su aparición en Copabacana y saludó a su fanaticada en Brasil: “El concierto más soñado de mi vida”

La cantante colombiana será la protagonista de la próxima edición de ‘Todo Mundo No Rio’, en la que se espera que reúna a más de dos millones de espectadores

La barranquillera se dirigió en portugués a su fanaticada en el país sudamericano, donde se presentará el 2 de mayo - crédito @shakira/Instagram

Tras semanas de especulaciones, Shakira confirmó en sus redes sociales su aparición como protagonista del concierto multitudinario ‘Todo Mundo No Rio’, que se celebra cada mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil), donde se espera que congregue a más de dos millones de personas, de acuerdo con los organizadores.

De este modo, la barranquillera regresará a Brasil con Las mujeres ya no lloran World Tour, en el que se espera que sea uno de los picos no solo de su gira, sino de su carrera musical, uniendo su nombre al de figuras como Madonna, Lady Gaga, The Rolling Stones o Rod Stewart, que se presentaron en dicho espacio en años anteriores.

La cita será el próximo 2 de mayo, y fue la propia Shakira la que se encargó de celebrar la noticia con un video en su cuenta de Instagram en el que saludó a su fanaticada en Brasil, que volverá a verla un año después de abrir su gira internacional con fechas en Rio de Janeiro y Sao Paulo, en febrero de 2025.

Shakira se transforma en la primera artista colombiana de la historia en ser invitada a presentarse en la playa de Copacabana. Se esperan hasta dos millones de personas para su presentación del 2 de mayo - crédito @todomundonorio/Instagram

"Tengo el anuncio más grande para hacer. ¡Voy a presentarme en el show más grande del planeta, ¡Copacabana, baby!" exclamó la cantante en inglés, visiblemente contenta. Acto seguido, la barranquillera habló en portugués para su fanaticada en suelo brasileño.

Brasil, voy a estar con ustedes muy pronto, en mayo, en el concierto más soñado de mi vida. ¡Dios mío!, vamos a disfrutar muchísimo. Los extraño tanto, pero pronto estaré en Río, en la playa de Copacabana. ¡Copacabana, uhuh! Muchísimas gracias. Un beso muy grande y te amo, Brasil. Te amo, concluyó.

Cabe señalar que pese a las especulaciones que hubo semanas atrás, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, se mantenía reservado frente a la posibilidad de que fuese Shakira la elegida para presentarse allí y hasta deslizó la posibilidad de que Britney Spears fuese la elegida. En las últimas horas, los organizadores de “Todo Mundo No Rio” declararon ante los medios de comunicación que su prioridad siempre fue Shakira, y calificaron la postura de Paes como “bromas”.

Las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira confirmó fechas en América Central y Oriente Medio para la reanudación de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en 2026 - crédito @shakira/Instagram

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes desde hace meses, la cantante inició el año con nuevos compromisos en América Latina.

Estos incluyen sus cinco presentaciones en El Salvador (de las cuales ya realizó dos, los días 7 y 8 de febrero), y su regreso a México para tres conciertos más, uno de ellas en el estadio GNP Seguros, que le permite extender el récord de más presentaciones brindadas en una sola gira en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

A esto se suman cuatro fechas en Oriente Medio, dos en solitario, una como parte de un festival —el OffLimits Music Festival de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos—, compartiendo tarima con figuras como los Jonas Brothers, Ne-Yo, Myles Kennedy o Biffy Clyro, entre otros,

El cierre de su paso por la región será como el acto musical que animará el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1. Esta válida se correrá en el trazado urbano de Yeda.

A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:

  • 12 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 14 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 15 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)
  • 24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)
  • 27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
  • 28 de marzo: Ayla Golf Club, Áqaba (Jordania)
  • 1 de abril: 974 Stadium, Doha (Catar)
  • 4 de abril: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 19 de abril: Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda (Arabia Saudita)
  • 2 de mayo: Playa de Copacabana, Rio de Janeiro (Brasil)

