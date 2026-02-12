Colombia

Shakira celebró un año del inicio de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ con un obsequio de “su hermana”

La barranquillera reanudó su actividad en vivo con dos de sus cinco presentaciones en El Salvador, a las que seguirán otras en México y Oriente Medio

La cantante compartió con sus seguidores el obsequio que recibió de una amiga cercana tras cumplirse un año desde el inicio de su gira mundial - crédito @shakira/Instagram

Tras un descanso de varias semanas, Shakira ya está de regreso con Las mujeres ya no lloran World Tour. La colombiana brindó dos de los conciertos con lleno total en el estadio Mágico González de San Salvador, en las que reunió una fanaticada de distintas partes de América Central que no se quiso perder a la cantante en acción.

Aprovechando unos días de descanso de los que disponía, la cantante celebró el aniversario del inicio de la gira, con la que puso fin a siete años de ausencia de los escenarios. Y es que la que terminó siendo la gira más rentable de un artista latinoamericano en toda la historia, inició el 11 de febrero de 2025 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

Con esto en mente, Maite Marcos, su directora de coreografía, le obsequió a Shakira una pequeña armónica, acompañada de un mensaje que la artista no dudó en compartir con sus seguidores.

Maite Marcos es la coreógrafa
Maite Marcos es la coreógrafa líder de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito @shakirapress/Instagram

"Esta es la armónica, una mini armónica que me regaló mi amiga Maite, que más que mi amiga es mi hermana. Y esta nota tan linda, celebrando el año desde que empezó la gira. Gracias, Maite, te quiero", expresó.

En la nota que acompañó el obsequio se pueden leer las siguientes palabras: “La loba lleva un año preservando el fuego, dándole un hogar a la manada. El camino se hace andando y hoy hace un año que empezaste a caminar, con cada vez menos lágrimas y más alegrías. Y nosotros te seguimos, al son de tu música. Maite”.

Las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira confirmó fechas en América
Shakira confirmó fechas en América Central y Oriente Medio para la reanudación de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en 2026 - crédito @shakira/Instagram

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes desde hace meses, la cantante inició el año con nuevos compromisos en América Latina.

Estos incluyen sus cinco presentaciones en El Salvador (de las cuales ya realizó dos, los días 7 y 8 de febrero), y su regreso a México para tres fechas más, una de ellas en el estadio GNP Seguros, que le permite extender el récord de más conciertos brindados en una sola gira en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

A esto se suman cuatro fechas en Oriente Medio, dos en solitario, una como parte de un festival —el OffLimits Music Festival de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos—, que a la fecha solo anunció a la barranquillera pero espera revelar otros nombres más adelante, y su reciente confirmación como acto musical que animará el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1. Esta válida se correrá en el trazado urbano de Yeda.

También se anunció que la barranquillera brindará un espectáculo gratuito en la playa de Copacabana de Rio de Janeiro el 2 de mayo, pero dicho concierto pese a ser anunciado por el alcalde Ricardo Paes, todavía no figura en la agenda de la cantante, ni fue anunciado por ella misma en sus redes sociales.

A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:

  • 12 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 14 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 15 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)
  • 24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)
  • 27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
  • 28 de marzo: Ayla Golf Club, Áqaba (Jordania)
  • 1 de abril: Doha (Catar)
  • 4 de abril: Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 19 de abril: Circuito de la Corniche de Yeda, (Arabia Saudita)

