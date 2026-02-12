Colombia

Roy Barreras cuestionó fortuna de Abelardo de la Espriella y le lanzó fuerte advertencia: “La ha construido de manera oscura, le ganaremos al ladrón”

El exsenador afirmó que el abogado ha construido su patrimonio con clientes señalados por la justicia y pidió que responda ante las autoridades

Guardar
Roy Barreras denunció presuntas irregularidades
Roy Barreras denunció presuntas irregularidades en el patrimonio del abogado Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

El exsenador y candidato presidencial Roy Barreras lanzó críticas públicas hacia el abogado y también aspirante Abelardo de la Espriella, al señalar que su patrimonio proviene de actividades poco claras y de vínculos con personajes involucrados en escándalos judiciales.

Según Barreras, De la Espriella ha representado a figuras como el empresario David Murcia Guzmán y el empresario Álex Saab, quienes enfrentaron procesos judiciales de alto perfil y cuya relación con el abogado ha generado controversias en la opinión pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según un video publicado en su cuenta en X, Barreras afirmó que el abogado “ha construido su fortuna de manera oscura, con clientes oscuros como el señor Murcia o el señor Álex Saab, que terminan denunciándolo a él mismo”.

Estas palabras reflejan una disputa que se extiende más allá de lo personal y que adquiere relevancia en el contexto político colombiano.

El expresidente del Senado también invitó a que De la Espriella responda ante las autoridades competentes, subrayando la necesidad de que se aclaren los hechos y se investigue cualquier presunta irregularidad en el ejercicio de su profesión.

Durante su intervención, el exsenador advirtió sobre el impacto que tienen estos actores en la polarización del país. Barreras sostuvo que el abogado “le ofrece a Colombia destripar a la oposición. Bala, violencia y división”.

Esta frase pone de relieve la preocupación por el clima de confrontación y la persistencia de discursos que pueden profundizar la crispación social.

El exsenador y expresidente del Senado remarcó su intención de derrotar políticamente a quienes promueven el miedo y los antagonismos. En su mensaje, invitó a la ciudadanía a respaldar el movimiento Frente por la Vida, solicitando apoyo en la jornada electoral del 8 de marzo.

Voy a derrotarlos el 8 de marzo, dándole a Colombia un gobierno sin miedos y sin odios, pero los necesito pidiendo el tarjetón del Frente por la Vida”, declaró.

Temas Relacionados

Roy BarrerasAbelardo de la EspriellaDefensores de la patriaConsulta 8 de marzoElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Un accidente múltiple en la autopista Norte, en la vía hacia Chía, deja dos mujeres fallecidas en Bogotá

El siniestro, aún bajo investigación, provocó contratiempos en la movilidad de la ciudad y cuestionamientos sobre la responsabilidad del conductor implicado

Un accidente múltiple en la

Por qué el gerente regional de Abelardo de la Espriella borró datos de firmas válidas después de haberlos publicado

Las recientes cifras difundidas por organismos de control y la propia Registraduría resaltan inconsistencias entre las campañas independientes en el país

Por qué el gerente regional

“Si se tratara de jefes criminales, les hubiera armado tarima”: Fico cuestiona a Petro por reunión en Córdoba

El alcalde de Medellín criticó al presidente Gustavo Petro por la forma en que habrían sido atendidos mandatarios locales durante una reunión sobre la emergencia invernal en Córdoba y Sucre. El episodio generó respuestas públicas entre ambos

“Si se tratara de jefes

Reforma laboral 2026 fija cuatro permisos remunerados obligatorios para trabajadores y amplía licencias pagadas

La Ley 2466 de 2025 introduce desde 2026 cuatro permisos remunerados obligatorios que deberán conceder los empleadores,

Reforma laboral 2026 fija cuatro

“Sigue firme”: Andrés Julián Rendón defendió tasa de seguridad ante críticas empresariales

El gobernador de Antioquia reiteró que la tasa de seguridad mantiene un recaudo del 60 % y aseguró que cuenta con respaldo jurídico. Los recursos permitieron la entrega de seis camionetas blindadas al Ejército por más de 2.290 millones de pesos

“Sigue firme”: Andrés Julián Rendón
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Guerra por el territorio tiene

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

ENTRETENIMIENTO

El actor Diego Trujillo anunció

El actor Diego Trujillo anunció que respaldará a Sergio Fajardo como candidato presidencial: “Es el indicado”

Elena Rose anunció su regreso a Colombia con el esperado ‘Alma Tour’: conozca fecha, lugar y precios

‘Sábados Felices’ estaría al borde de la desaparición: esto es lo que se dice en redes sociales

Rubén Blades anunció el fin de sus giras en 2027 y su regreso permanente a Panamá “a más tardar en 2028″

Shakira celebró un año del inicio de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ con un obsequio de “su hermana”

Deportes

Miguel Ángel Borja reveló el

Miguel Ángel Borja reveló el detalle personal que impidió su llegada a Boca Juniors

Linda Caicedo lideró al Real Madrid en la Champions femenina: gol y asistencia ante el París FC

Falcao García marcó y Millonarios celebró su primera victoria en la Liga BetPlay ante Águilas Doradas en El Campín

Independiente Medellín recibió negativa para aplazar partido y enfrentará un calendario apretado

Así fue el primer gol de Falcao García con Millonarios en 2026: abrió el marcador ante Águilas Doradas