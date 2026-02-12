Roy Barreras cuestionó fortuna de Abelardo de la Espriella y le lanzó fuerte advertencia: “La ha construido de manera oscura, le ganaremos al ladrón”

Roy Barreras denunció presuntas irregularidades en el patrimonio del abogado Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

El exsenador y candidato presidencial Roy Barreras lanzó críticas públicas hacia el abogado y también aspirante Abelardo de la Espriella, al señalar que su patrimonio proviene de actividades poco claras y de vínculos con personajes involucrados en escándalos judiciales.

Según Barreras, De la Espriella ha representado a figuras como el empresario David Murcia Guzmán y el empresario Álex Saab, quienes enfrentaron procesos judiciales de alto perfil y cuya relación con el abogado ha generado controversias en la opinión pública.

Según un video publicado en su cuenta en X, Barreras afirmó que el abogado “ha construido su fortuna de manera oscura, con clientes oscuros como el señor Murcia o el señor Álex Saab, que terminan denunciándolo a él mismo”.

Estas palabras reflejan una disputa que se extiende más allá de lo personal y que adquiere relevancia en el contexto político colombiano.

El expresidente del Senado también invitó a que De la Espriella responda ante las autoridades competentes, subrayando la necesidad de que se aclaren los hechos y se investigue cualquier presunta irregularidad en el ejercicio de su profesión.

Durante su intervención, el exsenador advirtió sobre el impacto que tienen estos actores en la polarización del país. Barreras sostuvo que el abogado “le ofrece a Colombia destripar a la oposición. Bala, violencia y división”.

Esta frase pone de relieve la preocupación por el clima de confrontación y la persistencia de discursos que pueden profundizar la crispación social.

El exsenador y expresidente del Senado remarcó su intención de derrotar políticamente a quienes promueven el miedo y los antagonismos. En su mensaje, invitó a la ciudadanía a respaldar el movimiento Frente por la Vida, solicitando apoyo en la jornada electoral del 8 de marzo.

“Voy a derrotarlos el 8 de marzo, dándole a Colombia un gobierno sin miedos y sin odios, pero los necesito pidiendo el tarjetón del Frente por la Vida”, declaró.