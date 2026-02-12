Repuestos para carros y motos podrían salir más caros por decreto del Gobierno Petro: el gremio denuncia “presiones fiscales”

Repuestos para carros y motos podrían salir más caros por decreto del Gobierno Petro - crédito Imagen ilustrativo Infobae

El gremio autopartista colombiano afronta el 2026 con una demanda activa, resultado del crecimiento sostenido que experimentó el mercado automotor el año anterior.

La industria enfrenta mayores desafíos debido a presiones fiscales y arancelarias, así como a reformas regulatorias que impactan tanto la operatividad diaria como la estabilidad financiera de las empresas, según advirtió Asopartes, asociación que defiende los intereses sociales, comerciales y técnicos del sector automotor.

Al cierre de 2025, el Gobierno colombiano propuso incrementar los aranceles hasta en 40% para vehículos de combustión y en 35% para motocicletas de combustión y sus insumos, medida que no solo eleva el precio de los vehículos nuevos, sino que también afecta el costo de los repuestos de colisión y las partes mecánicas importadas, lo que incrementa el gasto de mantenimiento por encima de la inflación general.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Desde Asopartes subrayan que, en un entorno donde los precios del mercado formal aumentan de forma acelerada, el mercado informal comienza a expandirse, con consecuencias directas en la seguridad vial y en la integridad de la competencia.

El decreto busca compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos únicos - crédito Función Pública

Con la entrada en vigor del Decreto 572 de 2025 a partir del 1 de junio del año, las autopartistas enfrentan por primera vez en 2026 un ciclo fiscal completo bajo la nueva norma que anticipa el pago de impuestos a través de la retención en la fuente. Esta regulación genera una presión adicional sobre la liquidez, afectando el capital de trabajo en un segmento donde cerca del 85% de las autopartes son importadas y dependen de un flujo de caja constante para su abastecimiento.

Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes, advirtió en entrevista con Semana que “el mercado muestra señales de demanda, pero las decisiones fiscales están reduciendo la liquidez de las empresas. En un sector intensivo en importaciones, esta presión no solo afecta el abastecimiento, sino que puede terminar desplazando al consumidor hacia canales informales”.

Asopartes subraya que el panorama actual impulsa la informalidad en el sector autopartista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante 2025, se matricularon 254.438 vehículos nuevos, lo que representa un incremento del 26,4% respecto a 2024, mientras que las motocicletas alcanzaron 1.125.540 matrículas nuevas, un aumento del 35,1% en el mismo periodo, consolidándose así como el componente principal del parque automotor nacional. Este dinamismo sostiene la demanda tanto de autopartes como de servicios de mantenimiento, en un mercado donde la reposición y la reparación resultan esenciales para la movilidad diaria y en el que el precio final sigue siendo un factor decisivo, según dijo Pineda al medio citado.

Por otra parte, la transición hacia vehículos híbridos y eléctricos añadió complejidad durante 2025. Si bien este segmento mostró un crecimiento vigoroso, la discusión en torno al desmonte de beneficios tributarios genera incertidumbre para el corto y mediano plazo. Asopartes indicó que los vehículos híbridos requieren una combinación de componentes tradicionales y sistemas electrónicos, lo que implica mayores demandas de especialización técnica y capacitación, barreras que el mercado informal no siempre satisface.

Petro señaló que la gestión de ayudas debe priorizar a las comunidades vulnerables en zonas urbanas y rurales de Córdoba. - crédito Presidencia

El gremio proyecta que el mercado de autopartes podría registrar un crecimiento del 8% en 2026, impulsado por el envejecimiento del parque automotor y la expansión de la demanda de mantenimiento en áreas como lubricación, filtros, frenos, suspensión y llantas. No obstante, advierten que el principal riesgo para 2026 será un incremento de la informalidad si persisten las presiones fiscales y arancelarias sobre el sector.

El líder gremial resumió la coyuntura, señalando: “El 2026 será un año de decisiones. El sector tiene demanda, pero necesita reglas claras y estabilidad para crecer de manera formal, proteger el empleo y garantizar la seguridad vial de los colombianos”.

Frente a las inconformidades del gremio, el Gobierno nacional no ha emitido ningún comunicado al respecto, lo que preocupa al sector.