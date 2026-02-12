Migrantes colombianos en España: una población que aumenta con el paso de los años, según encuesta

La migración colombiana empezó en los 90 y experimentó su punto más alto en 2025 - crédito Efe

El crecimiento demográfico de España ha alcanzado un ritmo sostenido y notable, impulsado casi en exclusiva por la inmigración. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya uno de cada cinco residentes nació en el extranjero.

Las proyecciones señalan que el país sobrepasará por primera vez los 50 millones de habitantes antes de terminar 2026, una cifra histórica que refleja el impacto de las recientes oleadas migratorias.

Este salto demográfico se explica por la llegada masiva de extranjeros en los últimos años. Como destaca la información del INE citada por El Correo, la población de origen extranjero alcanzó los 10.004.581 residentes, lo que corresponde al 20,18% de toda la población censada.

El incremento resulta aún más evidente si se observa que España ha sumado 951.030 personas en solo dos años, constituyendo una expansión desconocida desde los inicios de siglo, cuando la economía nacional atravesaba un periodo de auge y éxito internacional.

Colombia se ha convertido en el país que más migrantes aporta a España. Solo en el último trimestre, llegaron 36.600 colombianos, más que cualquier otro país. Le siguen Venezuela, Marruecos y Perú. Entre los países europeos, destacan las llegadas de Italia, Ucrania, Brasil, Honduras y Argelia.

La inmigración no solo aumenta la cantidad de personas, también ayuda a equilibrar la edad de la población. Mientras cada vez nacen menos españoles y hay más muertes que nacimientos, la llegada de migrantes hace que España no pierda habitantes.

Aunque últimamente el ritmo de llegadas ha bajado un poco, las cifras siguen siendo altas. Entre octubre de 2022 y octubre de 2023, España sumó casi 580.000 nuevos residentes extranjeros, y en los últimos doce meses hubo más de 440.000 altas en el censo.

El aumento de población no es igual en todo el país. La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña son las regiones donde más creció la llegada de extranjeros, mientras Melilla y Baleares fueron las únicas que no aumentaron su población.