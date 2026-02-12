Colombia

Laura Barjum habló del rechazo y confesó que no ha quedado en ningún casting en lo que va del año: “He querido dedicarme a otra cosa”

La ex Señorita Colombia compartió cómo ha enfrentado una ola de negativas en audiciones, dejando claro que la fama no garantiza triunfos fáciles en la industria del entretenimiento

Guardar
Laura Barjum confiesa sus difíciles
Laura Barjum confiesa sus difíciles castings y habla sin filtros sobre el rechazo en la actuación - crédito @laurabarjum/Instagram

La ex Señorita Colombia y creadora de contenido Laura Barjum sorprendió a sus seguidores al revelar que, pese a su trayectoria, visibilidad y reconocimiento público, no ha pasado ninguno de los castings a los que se ha presentado en lo que va del 2026.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la también actriz habló sobre el rechazo, la frustración profesional y dejó un mensaje de reflexión para los que atraviesan por momentos similares.

Según contó Barjum, en los primeros meses del año ha participado en cerca de diez audiciones sin recibir respuesta positiva y esto la llevó a compartir la situación con su público con tal de que conozcan la realidad de su vida profesional y también para darles una palabra de aliento a los que lo necesiten.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En lo que va del año llevo alrededor de diez castings, de los cuales no he tenido noticia de ninguno en realidad a estas alturas”, empezó contando la modelo, la cual recordó que recientemente estaba grabando una nueva prueba y fue cuando decidió compartir su experiencia.

El valiente mensaje de Laura
El valiente mensaje de Laura Barjum: “He querido abandonar la actuación, pero es mi pasión” - crédito @laurabarjum/Instagram

La exreina explicó que esta reflexión se conectó con una pregunta que le hizo una estudiante durante una visita a un colegio con Bye Bye Bullying, el movimiento y fundación que lidera.

Una de las chicas me preguntaba como: ‘Bueno, pero tú ya triunfaste, ¿no? Tú ya lo tienes todo, tú ya no tienes que lidiar con el rechazo... ¿Cómo hace uno para llegar hasta ahí?’”, relató.

Ante esa inquietud, Barjum fue clara al explicar la realidad de la industria artística: “Yo hago alrededor de cien castings al año, de actuación, de los cuales puede que me gane uno, dos, siendo un gran año, o a veces ninguno, como en el 2025”, señaló, desmitificando la idea de que el reconocimiento público garantiza estabilidad laboral.

La actriz también quiso dar contexto sobre su trayectoria y aclaró que su mensaje no busca generar lástima.

Tuve el honor de ser señorita Colombia en 2017, de ser virreina de Miss Universo o primera finalista de Miss Universo. He trabajado con muchísimas marcas. Tengo una comunidad maravillosa aquí en mis redes sociales, por la cual estoy agradecida todos los días de mi vida”, expresó.

Laura Barjum desmitifica el éxito: “Las redes no muestran los rechazos que vivimos los artistas” - crédito @laurabarjum/tiktok

Incluso, destacó que atraviesa un buen momento profesional en otros aspectos. “Si tú vienes a Colombia, básicamente vas a ver mi cara en todos lados, porque en este momento está al aire una campaña hermosísima. Yo no estoy diciendo como que: ‘ay, no, qué mal me va’. No. No quiero que lo tomes por ahí”, aclaró.

Sin embargo, Barjum insistió en que su principal vocación siempre ha sido la actuación, un camino que inició mucho antes del reinado.

“Yo estudié actuación desde que tengo dieciséis años. Fue la razón por la cual me mudé de Cartagena, que es mi tierra, mi ciudad, a Bogotá, antes de haberme metido al reinado”, explicó.

En ese sentido, aseguró que utilizó el certamen como una plataforma para su carrera artística: “Ante todo eso, yo soy actriz. Tomé el reinado como una plataforma para mi carrera. Todo lo que hago, todo mi trabajo, es para poder actuar”, afirmó.

Laura Barjum revela el rechazo
Laura Barjum revela el rechazo detrás del éxito público - crédito @laurabarjum/IG

La creadora de contenido también reveló el alto nivel de inversión personal que implica su formación actoral: “Es la actividad a la que yo más le invierto dinero. He viajado varias veces a otros países a tomar talleres, cursos, bootcamps de verano, etcétera. Energía también, yo todos los días estoy hablando con mi manager de actuación, todos los días estoy pensando en actuación”, contó.

Pese a ese esfuerzo constante, reconoció que es el área donde menos resultados visibles ha tenido y confesó que ha pensado en abandonar la actuación en varias ocasiones.

Es probablemente de lo que yo menos veo resultados. Las estadísticas son una vida llena de rechazos... He querido parar varias veces. He querido dedicarme a otra cosa llena de rabia. He dicho: ‘ya no voy a actuar más, no puedo más con esto’”, admitió. No obstante, aseguró que siempre regresa a su verdadera pasión: “Pero es lo que amo hacer”.

Finalmente, dejó un mensaje directo para sus seguidores, especialmente para quienes comparan su proceso con la imagen idealizada que se proyecta en redes sociales.

El lado desconocido de la
El lado desconocido de la fama según Laura Barjum - crédito @laurabarjum / Instagram

“A veces, a través de esta pantalla, se ve como que tu creador de contenido favorito, tu artista favorito, tiene una vida bien cool y probablemente la tiene. Vuelvo y digo, yo la tengo”, dijo.

Sin embargo, cerró con una reflexión contundente: “De que se enfrenta en momentos de rechazo muy parecidos a los que tú estás sintiendo, se enfrenta. Eso te lo apuesto yo”.

Las declaraciones de Laura Barjum generaron múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la importancia de visibilizar los procesos detrás del éxito y normalizar el rechazo como parte del camino profesional, incluso para figuras con amplio reconocimiento público.

Temas Relacionados

Laura BarjumCasting actuaciónActrices colombianasNovelas Laura BarjumActuación Laura BarjumColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Diosdado Cabello cuestionó a Gustavo Petro por su propuesta a Estados Unidos para combatir el narcotráfico: “Hay gente rara en este mundo”

El ministro del Interior y Justicia del régimen aseguró que Nicolás Maduro presentó esa propuesta al presidente de Colombia hace un año

Diosdado Cabello cuestionó a Gustavo

Las disidencias de las Farc niegan secuestro de la senadora Aida Quilcué y hablan de “operación de bandera falsa” en Cauca

El autodenominado Estado Mayor Central aseguró que no tuvo responsabilidad en el secuestro exprés de la congresista indígena y cuestionó inconsistencias en las versiones entregadas por la propia senadora y las autoridades

Las disidencias de las Farc

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

La Tricolor es líder con siete puntos en el grupo A, donde además aseguró la clasificación de manera anticipada a la fase final, aspirando a un cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Colombia vs. Paraguay - EN

Luis Suárez fue elegido mejor delantero y jugador del mes de enero en la Liga de Portugal: así se definieron las votaciones

El atacante samario sigue consolidándose en los “Leones” de Portugal, siendo una de las fichas claves para el equipo dirigido por Rui Borges

Luis Suárez fue elegido mejor

Yina Calderón lanzó duras críticas contra Karola y Valentino por su comportamiento en ‘La casa de los famosos Colombia’

La ‘influencer’ no tuvo ‘pelos en la lengua’ al opinar sobre el comportamiento de la creadora de contenido barranquillera, señalando su aparente sobreactuación y asegurando que tiene una ventaja sobre los demás participantes

Yina Calderón lanzó duras críticas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón lanzó duras críticas

Yina Calderón lanzó duras críticas contra Karola y Valentino por su comportamiento en ‘La casa de los famosos Colombia’

Koral Costa reveló detalles de su separación con Bola 8 y confesó la razón por la que dieron fin a su relación: “No estábamos teniendo intimidad”

Shakira puso en venta su isla en el Caribe: pide 25 millones de euros por ella

Así quedó la placa de ‘La casa de los famosos’: Nicolás Arrieta y Juanda Caribe perdieron el apoyo del público

Sara Uribe respondió a las críticas por su actitud en ‘La casa de los famoso’ y Marilyn Patiño aseguró que le gusta la polémica

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

Luis Suárez fue elegido mejor delantero y jugador del mes de enero en la Liga de Portugal: así se definieron las votaciones

Otra alarma médica en la selección Colombia para el Mundial 2026: Jhon Lucumí salió lesionado con el Bolonia en la Copa Italia

James Rodríguez acompañó al Minnesota United en un partido amistoso: este fue el motivo por el que no jugó

Jugador de Águilas Doradas criticó el penal concedido a Millonarios que terminó en gol de Falcao: “Como si no hubiera pasado nada”