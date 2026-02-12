Laura Barjum habló del rechazo y confesó que no ha quedado en ningún casting en lo que va del año: “He querido dedicarme a otra cosa”

Laura Barjum confiesa sus difíciles castings y habla sin filtros sobre el rechazo en la actuación - crédito @laurabarjum/Instagram

La ex Señorita Colombia y creadora de contenido Laura Barjum sorprendió a sus seguidores al revelar que, pese a su trayectoria, visibilidad y reconocimiento público, no ha pasado ninguno de los castings a los que se ha presentado en lo que va del 2026.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la también actriz habló sobre el rechazo, la frustración profesional y dejó un mensaje de reflexión para los que atraviesan por momentos similares.

Según contó Barjum, en los primeros meses del año ha participado en cerca de diez audiciones sin recibir respuesta positiva y esto la llevó a compartir la situación con su público con tal de que conozcan la realidad de su vida profesional y también para darles una palabra de aliento a los que lo necesiten.

“En lo que va del año llevo alrededor de diez castings, de los cuales no he tenido noticia de ninguno en realidad a estas alturas”, empezó contando la modelo, la cual recordó que recientemente estaba grabando una nueva prueba y fue cuando decidió compartir su experiencia.

El valiente mensaje de Laura Barjum: “He querido abandonar la actuación, pero es mi pasión” - crédito @laurabarjum/Instagram

La exreina explicó que esta reflexión se conectó con una pregunta que le hizo una estudiante durante una visita a un colegio con Bye Bye Bullying, el movimiento y fundación que lidera.

“Una de las chicas me preguntaba como: ‘Bueno, pero tú ya triunfaste, ¿no? Tú ya lo tienes todo, tú ya no tienes que lidiar con el rechazo... ¿Cómo hace uno para llegar hasta ahí?’”, relató.

Ante esa inquietud, Barjum fue clara al explicar la realidad de la industria artística: “Yo hago alrededor de cien castings al año, de actuación, de los cuales puede que me gane uno, dos, siendo un gran año, o a veces ninguno, como en el 2025”, señaló, desmitificando la idea de que el reconocimiento público garantiza estabilidad laboral.

La actriz también quiso dar contexto sobre su trayectoria y aclaró que su mensaje no busca generar lástima.

“Tuve el honor de ser señorita Colombia en 2017, de ser virreina de Miss Universo o primera finalista de Miss Universo. He trabajado con muchísimas marcas. Tengo una comunidad maravillosa aquí en mis redes sociales, por la cual estoy agradecida todos los días de mi vida”, expresó.

Laura Barjum desmitifica el éxito: “Las redes no muestran los rechazos que vivimos los artistas” - crédito @laurabarjum/tiktok

Incluso, destacó que atraviesa un buen momento profesional en otros aspectos. “Si tú vienes a Colombia, básicamente vas a ver mi cara en todos lados, porque en este momento está al aire una campaña hermosísima. Yo no estoy diciendo como que: ‘ay, no, qué mal me va’. No. No quiero que lo tomes por ahí”, aclaró.

Sin embargo, Barjum insistió en que su principal vocación siempre ha sido la actuación, un camino que inició mucho antes del reinado.

“Yo estudié actuación desde que tengo dieciséis años. Fue la razón por la cual me mudé de Cartagena, que es mi tierra, mi ciudad, a Bogotá, antes de haberme metido al reinado”, explicó.

En ese sentido, aseguró que utilizó el certamen como una plataforma para su carrera artística: “Ante todo eso, yo soy actriz. Tomé el reinado como una plataforma para mi carrera. Todo lo que hago, todo mi trabajo, es para poder actuar”, afirmó.

Laura Barjum revela el rechazo detrás del éxito público - crédito @laurabarjum/IG

La creadora de contenido también reveló el alto nivel de inversión personal que implica su formación actoral: “Es la actividad a la que yo más le invierto dinero. He viajado varias veces a otros países a tomar talleres, cursos, bootcamps de verano, etcétera. Energía también, yo todos los días estoy hablando con mi manager de actuación, todos los días estoy pensando en actuación”, contó.

Pese a ese esfuerzo constante, reconoció que es el área donde menos resultados visibles ha tenido y confesó que ha pensado en abandonar la actuación en varias ocasiones.

“Es probablemente de lo que yo menos veo resultados. Las estadísticas son una vida llena de rechazos... He querido parar varias veces. He querido dedicarme a otra cosa llena de rabia. He dicho: ‘ya no voy a actuar más, no puedo más con esto’”, admitió. No obstante, aseguró que siempre regresa a su verdadera pasión: “Pero es lo que amo hacer”.

Finalmente, dejó un mensaje directo para sus seguidores, especialmente para quienes comparan su proceso con la imagen idealizada que se proyecta en redes sociales.

El lado desconocido de la fama según Laura Barjum - crédito @laurabarjum / Instagram

“A veces, a través de esta pantalla, se ve como que tu creador de contenido favorito, tu artista favorito, tiene una vida bien cool y probablemente la tiene. Vuelvo y digo, yo la tengo”, dijo.

Sin embargo, cerró con una reflexión contundente: “De que se enfrenta en momentos de rechazo muy parecidos a los que tú estás sintiendo, se enfrenta. Eso te lo apuesto yo”.

Las declaraciones de Laura Barjum generaron múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la importancia de visibilizar los procesos detrás del éxito y normalizar el rechazo como parte del camino profesional, incluso para figuras con amplio reconocimiento público.