La confrontación entre Ingrid Betancourt y Sofía Gaviria, cabeza de lista al Senado del Partido Oxígeno, genera fuertes divisiones

El enfrentamiento entre la fundadora Ingrid Betancourt y la cabeza de lista Sofía Gaviria ha deteriorado el ambiente interno, mientras la colectividad se aproxima a las elecciones legislativas del 2026 con disputas sobre liderazgo y campaña - crédito Luisa Gonzalez / Reuters / Universidad de los Andes

La crisis interna en el Partido Oxígeno se ha agudizado por el enfrentamiento entre Ingrid Betancourt, fundadora y directora de la colectividad, y Sofía Gaviria, cabeza de lista al Senado, a menos de un mes de las elecciones legislativas en Colombia, previstas para el 8 de marzo de 2026.

Este choque ha polarizado al partido con acusaciones mutuas, cuestionamientos de liderazgo y amenazas de dimisiones, lo que compromete la permanencia de la lista al Senado, fundamental para conservar la personería jurídica y la representación de las víctimas del conflicto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reaparición del Partido Oxígeno tras la liberación de Betancourt impulsó la conformación de una lista centrada en víctimas. Gaviria, politóloga, exsenadora y víctima de las Farc, su hermano fue secuestrado y asesinado por el grupo armado, fue incluida por su trayectoria.

Sin embargo, la relación se deterioró cuando Gaviria descubrió que encabezar la lista fue una decisión de Betancourt, lo que aumentó las tensiones internas, de acuerdo con dialogos de Gaviria con Semana.

Las discrepancias principales provienen del estilo de liderazgo y de la estrategia en la campaña. Integrantes del partido explicaron al medio mencionado que “Betancourt percibe la conducta de Gaviria como problemática y ofensiva”.

El conflicto protagonizado por la fundadora del partido y la cabeza de lista al Senado ha suscitado preocupación en la colectividad, ante la posibilidad de una ruptura que afecte su proyección legislativa y su defensa de las víctimas - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

Inofbae Colombia trató de comunicarse con Sofía Gaviria. Su equipo de prensa afirmó que por el momento no darán declaraciones con respecto al tema, más que las mencionadas en Semana.

Por su parte, Gaviria expresó su desacuerdo con el enfoque de la campaña publicitaria, especialmente la orientación crítica hacia Gustavo Petro y el petrismo, y defendió que la mayoría de la lista priorice las propuestas programáticas con mira a las elecciones de 2026.

Varios episodios han marcado la crisis. En diciembre de 2025, en el Congreso, Gaviria fue requerida por la seguridad luego de que Oxígeno presentara una acción ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sobre la investigación a Petro, episodio que generó inconformidad en Betancourt.

Otro hecho relevante tuvo lugar en el Club El Nogal, en Bogotá, tras un debate presidencial organizado por el medio, donde Betancourt pidió a Gaviria moderar su discurso. La respuesta de Gaviria fue un reclamo, alegando que distintos sectores políticos rechazan a la directora del partido. Semana confirmó estos hechos tras consultar a las partes involucradas.

El control de los recursos internos, como la distribución de vallas durante la campaña, acentuó aún más el conflicto.

El choque entre la dirección fundacional y la cabeza de lista al Senado evidencia desafíos de gobernanza partidaria que podrían comprometer la personería jurídica y la representación de las víctimas en el próximo Congreso - crédito Diego Pineda/Colprensa

Directivos del partido declararon al medio citado que Gaviria buscó mayor visibilidad personal en la publicidad, lo que generó malestar en la dirección. Como resultado, Betancourt planteó elevar el caso ante el Comité de Ética de Oxígeno, un órgano que, según Gaviria, está dominado por la fundadora, acrecentando la desconfianza.

Ambas dirigentes buscaron sumar apoyos en el seno del partido, sobre esto, Gaviria contactó a distintos miembros de la lista para conocer su postura ante la disputa, mientras percibía que Betancourt intentaba influir sobre los directivos.

La situación escaló al punto de que Gaviria propuso a la lista que, si la denuncia no se retiraba del Comité de Ética, considerarían una renuncia colectiva, según lo que informó el medio ya antes mencionado.

El desenlace es aún incierto. Gaviria manifestó a Semana su descontento con el rumbo del partido y la posibilidad de dejar la lista, lo que significaría un golpe para la colectividad y para su personería jurídica a pocos días de los comicios. Las directivas, hasta el momento, no han remitido el caso al Comité de Ética, lo que deja abierta una posibilidad de solución negociada.

En conversación con el medio ya citado, Gaviria lamentó la situación: “Me parece muy doloroso lo que está ocurriendo. Es una realidad. Quienes estamos en esta lista buscamos prestarle un servicio al país y no enfrascarnos en discusiones de procesos antidemocráicos dentro del partido”. Rechazó haber cometido actos indebidos y atribuyó el deterioro de su relación con Betancourt a su franqueza, así como a cambios unilaterales en las reglas.

El choque entre la dirección fundacional y la cabeza de lista al Senado evidencia desafíos de gobernanza partidaria que podrían comprometer la personería jurídica y la representación de las víctimas en el próximo Congreso - crédito Asofondos

Referentes como Humberto de la Calle y Daniel Carvalho abandonaron Oxígeno en el pasado tras disputas similares, lo que incrementa el temor de una ruptura irreparable. Según Semana, la confrontación entre Betancourt y Gaviria expone al partido al riesgo de quedarse sin presencia en el Senado y de debilitar su labor en defensa de las víctimas en el Congreso.

En este contexto de tensión, existe aún la expectativa de un acuerdo, siempre que ambas partes antepongan el diálogo y el interés colectivo por encima de las diferencias, con la finalidad de garantizar la continuidad del proyecto político y de representación.