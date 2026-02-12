Colombia

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

La investigación oficial detalla que este sujeto tenía antecedentes por varios ataques a las fuerzas de seguridad y por su rol en hechos violentos en la región colombiana

Guardar
Alias Venezuela era uno de
Alias Venezuela era uno de los delincuentes más buscados en Antioquia por su extenso prontuario y alta peligrosidad - crédito Captura de Pantalla/Ministerio de Defensa

En un operativo militar efectuado en zona rural del municipio de Anorí, departamento de Antioquia, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, confirmó la muerte de un hombre identificado con el alias de Venezuela, señalado como uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá.

Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien resaltó que este sujeto ejercía como lider de comisión de la Estructura 36 del grupo armado organizado residual Bloque Magdalena Medio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En Anorí, Antioquia, nuestra Policia, en coordinación con Fiscalia neutralizó a alias ‘Venezuela’ cabecilla subestructura criminal al servicio del cartel de alias ‘Calarcá’”, mencionó el jefe de cartera en su cuenta de X.

- crédito @PedroSanchezCol/X
- crédito @PedroSanchezCol/X

En el mismo operativo, las autoridades incautaron una pistola de 9 mm, municiones, dispositivos de comunicación y material logístico, y capturaron a un presunto integrante de las redes de apoyo identificado como alias Ángel.

“No habrá refugio para quienes eligen la violencia: el Sector Defensa seguirá actuando con contundencia para garantizar seguridad y confianza en todo el territorio”, indicó Sánchez.

Quién era ‘Venezuela’

Según la información oficial, este sujeto figuraba en el cartel de los más buscados y acumulaba más de 15 años de trayectoria criminal.

Se le acusaba de concierto para delinquir agravado y terrorismo, además de liderar el reclutamiento forzado de menores de edad en zonas rurales como Santa Inés, Concha Media, Concha Baja y El Carmín, así como de extorsionar a mineros y comerciantes en el área urbana y sus alrededores.

- crédito Ejército Nacional
- crédito Ejército Nacional

De acuerdo con la investigación oficial, sus zonas de operación incluían varias veredas de Anorí —Madre Seca, Los Trozos, Las Conchas (Alta, Media y Baja)—, así como Naranjal, Chispero y Los Toros en Amalfi.

Las autoridades presumen que estos espacios servían para coordinar confrontaciones armadas contra el Clan del Golfo, en medio de la disputa por el control territorial.

Autoridades También Incautaron Varios Elementos De Alias Venezuela, Cabecilla De Las Disidencias En Antioquia - crédito Ejército Nacional de Colombia

El historial de crímenes atribuido a alias Venezuela incluye ataques de alto impacto. Entre los hechos documentados, el ministro Pedro Arnulfo Sánchez destacó el caso del 21 de agosto de 2025 en Amalfi, cuando un ataque con explosivos contra un helicóptero causó la muerte de 13 policías.

Además, enfatizó el atentado del 30 de septiembre de 2025 en Anorí, que dejó un soldado muerto y tres uniformados heridos, y el asesinato de dos subintendentes de la policía el 8 de febrero de 2026.

La ofensiva condujo a la
La ofensiva condujo a la muerte de varios uniformados que se encontraban a bordo - crédito Grupo de difusión Reporte de emergencias / WhatsApp

Destruyen megalaboratorio de las disidencias en Antioquia

Este no fue él unico golpe efectuado por las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.

El 11 de febrero de 2026, las autoridades colombianas ubicaron y destruyeron un megalaboratorio clandestino de cocaína, con una capacidad de producción de hasta dos toneladas semanales y un impacto económico estimado en 100 millones de dólares, afectando directamente al frente 36 del grupo armado.

Según el reporte oficial, el operativo se efectuó en la vereda San Pablo de Caney, zona rural del municipio de Guadalupe, departamento de Antioquia, lugar al que llegaron uniformados de la Policía Nacional de Colombia, junto con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la DEA.

La Policía Nacional de Colombia,
La Policía Nacional de Colombia, con apoyo de la DEA y fuerzas nacionales, desmanteló un megalaboratorio clandestino de cocaína en Antioquia con capacidad para dos toneladas semanales - crédito @COL_EJERCITO / X

El complejo, bajo la supervisión de alias Chejo —uno de los cabecillas más buscados en Antioquia—, funcionaba como centro de acopio y procesamiento, empleando la modalidad de outsourcing criminal vinculada al bloque Magdalena Medio – Gentil Duarte.

Durante la intervención se incautaron 2.755 kilogramos de clorhidrato de cocaína y se destruyeron 1.054 galones de insumos líquidos indispensables para la fabricación del alcaloide.

En el lugar se hallaron 792 galones de acetona, 158 de solvente, 84,5 de gasolina, 50 kilogramos de soda cáustica y 20 galones de ácido sulfúrico, junto a una variedad de maquinaria industrial sofisticada: una planta eléctrica con dos transformadores, 13 hornos microondas, dos resistencias “gusanos”, dos prensas para molde, una prensa hidráulica y una prensadora al vacío. Todos estos equipamientos fueron neutralizados durante el procedimiento.

Las acciones coordinadas permitieron localizar un sofisticado centro de fabricación de sustancias prohibidas que abastecía rutas ilícitas internacionales y representaba un flujo considerable de recursos económicos para organizaciones delictivas - crédito X

La incautación y la destrucción del laboratorio demuestran una vez más la afectación directa a las economías ilícitas y a las finanzas criminales de estos grupos delincuenciales”, manifestó el coronel Andrés Felipe Valencia Velásquez, comandante de la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 01 del Ejército Nacional.

Las investigaciones determinaron que el laboratorio no solo abastecía el tráfico nacional, sino que permitía mantener una logística de exportación regular hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Por su parte, el coronel Luis Roberto González Olmos, subdirector de Investigación Criminal e Interpol, explicó el modo de funcionamiento: el estupefaciente era cargado en camiones adaptados y conducido hasta la costa de La Guajira, donde se embarcaba en lanchas rápidas tipo Go-Fast con destino a mercados internacionales.

Esta acción conjunta obedece a una estrategia oficial destinada a desarticular la infraestructura logística de las disidencias y reducir de manera sostenible la exportación transnacional de droga. Las fuerzas de seguridad informaron que continúan las labores de inteligencia para identificar y capturar a los principales responsables, así como para impedir la restauración de complejos análogos en el norte de Antioquia.

Temas Relacionados

Alias VenezuelaAlias CalarcáDisidencias de las FarcAntioquiaAtaques contra policiasAnoríAmalfiOperativo militarPolicía NacionalColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro volvió a extender el permiso para que peligrosos cabecillas del ELN y disidencias, condenados a 40 años, sigan como gestores de paz

Los facilitadores participan en las mesas de negociación del Gobierno nacional con el grupo Comuneros del Sur

Petro volvió a extender el

Diosdado Cabello cuestionó a Gustavo Petro por su propuesta a Estados Unidos para combatir el narcotráfico: “Hay gente rara en este mundo”

El ministro del Interior y Justicia del régimen aseguró que Nicolás Maduro presentó esa propuesta al presidente de Colombia hace un año

Diosdado Cabello cuestionó a Gustavo

Las disidencias de las Farc niegan secuestro de la senadora Aida Quilcué y hablan de “operación de bandera falsa” en Cauca

El autodenominado Estado Mayor Central aseguró que no tuvo responsabilidad en el secuestro exprés de la congresista indígena y cuestionó inconsistencias en las versiones entregadas por la propia senadora y las autoridades

Las disidencias de las Farc

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

La Tricolor es líder con siete puntos en el grupo A, donde además aseguró la clasificación de manera anticipada a la fase final, aspirando a un cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Colombia vs. Paraguay - EN

Luis Suárez fue elegido mejor delantero y jugador del mes de enero en la Liga de Portugal: así se definieron las votaciones

El atacante samario sigue consolidándose en los “Leones” de Portugal, siendo una de las fichas claves para el equipo dirigido por Rui Borges

Luis Suárez fue elegido mejor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón lanzó duras críticas

Yina Calderón lanzó duras críticas contra Karola y Valentino por su comportamiento en ‘La casa de los famosos Colombia’

Koral Costa reveló detalles de su separación con Bola 8 y confesó la razón por la que dieron fin a su relación: “No estábamos teniendo intimidad”

Laura Barjum habló del rechazo y confesó que no ha quedado en ningún casting en lo que va del año: “He querido dedicarme a otra cosa”

Shakira puso en venta su isla en el Caribe: pide 25 millones de euros por ella

Así quedó la placa de ‘La casa de los famosos’: Nicolás Arrieta y Juanda Caribe perdieron el apoyo del público

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

Luis Suárez fue elegido mejor delantero y jugador del mes de enero en la Liga de Portugal: así se definieron las votaciones

Otra alarma médica en la selección Colombia para el Mundial 2026: Jhon Lucumí salió lesionado con el Bolonia en la Copa Italia

James Rodríguez acompañó al Minnesota United en un partido amistoso: este fue el motivo por el que no jugó

Jugador de Águilas Doradas criticó el penal concedido a Millonarios que terminó en gol de Falcao: “Como si no hubiera pasado nada”