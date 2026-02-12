Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Alias Venezuela era uno de los delincuentes más buscados en Antioquia por su extenso prontuario y alta peligrosidad - crédito Captura de Pantalla/Ministerio de Defensa

En un operativo militar efectuado en zona rural del municipio de Anorí, departamento de Antioquia, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, confirmó la muerte de un hombre identificado con el alias de Venezuela, señalado como uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá.

Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien resaltó que este sujeto ejercía como lider de comisión de la Estructura 36 del grupo armado organizado residual Bloque Magdalena Medio.

“En Anorí, Antioquia, nuestra Policia, en coordinación con Fiscalia neutralizó a alias ‘Venezuela’ cabecilla subestructura criminal al servicio del cartel de alias ‘Calarcá’”, mencionó el jefe de cartera en su cuenta de X.

En el mismo operativo, las autoridades incautaron una pistola de 9 mm, municiones, dispositivos de comunicación y material logístico, y capturaron a un presunto integrante de las redes de apoyo identificado como alias Ángel.

“No habrá refugio para quienes eligen la violencia: el Sector Defensa seguirá actuando con contundencia para garantizar seguridad y confianza en todo el territorio”, indicó Sánchez.

Quién era ‘Venezuela’

Según la información oficial, este sujeto figuraba en el cartel de los más buscados y acumulaba más de 15 años de trayectoria criminal.

Se le acusaba de concierto para delinquir agravado y terrorismo, además de liderar el reclutamiento forzado de menores de edad en zonas rurales como Santa Inés, Concha Media, Concha Baja y El Carmín, así como de extorsionar a mineros y comerciantes en el área urbana y sus alrededores.

De acuerdo con la investigación oficial, sus zonas de operación incluían varias veredas de Anorí —Madre Seca, Los Trozos, Las Conchas (Alta, Media y Baja)—, así como Naranjal, Chispero y Los Toros en Amalfi.

Las autoridades presumen que estos espacios servían para coordinar confrontaciones armadas contra el Clan del Golfo, en medio de la disputa por el control territorial.

El historial de crímenes atribuido a alias Venezuela incluye ataques de alto impacto. Entre los hechos documentados, el ministro Pedro Arnulfo Sánchez destacó el caso del 21 de agosto de 2025 en Amalfi, cuando un ataque con explosivos contra un helicóptero causó la muerte de 13 policías.

Además, enfatizó el atentado del 30 de septiembre de 2025 en Anorí, que dejó un soldado muerto y tres uniformados heridos, y el asesinato de dos subintendentes de la policía el 8 de febrero de 2026.

Destruyen megalaboratorio de las disidencias en Antioquia

Este no fue él unico golpe efectuado por las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.

El 11 de febrero de 2026, las autoridades colombianas ubicaron y destruyeron un megalaboratorio clandestino de cocaína, con una capacidad de producción de hasta dos toneladas semanales y un impacto económico estimado en 100 millones de dólares, afectando directamente al frente 36 del grupo armado.

Según el reporte oficial, el operativo se efectuó en la vereda San Pablo de Caney, zona rural del municipio de Guadalupe, departamento de Antioquia, lugar al que llegaron uniformados de la Policía Nacional de Colombia, junto con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la DEA.

El complejo, bajo la supervisión de alias Chejo —uno de los cabecillas más buscados en Antioquia—, funcionaba como centro de acopio y procesamiento, empleando la modalidad de outsourcing criminal vinculada al bloque Magdalena Medio – Gentil Duarte.

Durante la intervención se incautaron 2.755 kilogramos de clorhidrato de cocaína y se destruyeron 1.054 galones de insumos líquidos indispensables para la fabricación del alcaloide.

En el lugar se hallaron 792 galones de acetona, 158 de solvente, 84,5 de gasolina, 50 kilogramos de soda cáustica y 20 galones de ácido sulfúrico, junto a una variedad de maquinaria industrial sofisticada: una planta eléctrica con dos transformadores, 13 hornos microondas, dos resistencias “gusanos”, dos prensas para molde, una prensa hidráulica y una prensadora al vacío. Todos estos equipamientos fueron neutralizados durante el procedimiento.

“La incautación y la destrucción del laboratorio demuestran una vez más la afectación directa a las economías ilícitas y a las finanzas criminales de estos grupos delincuenciales”, manifestó el coronel Andrés Felipe Valencia Velásquez, comandante de la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 01 del Ejército Nacional.

Las investigaciones determinaron que el laboratorio no solo abastecía el tráfico nacional, sino que permitía mantener una logística de exportación regular hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Por su parte, el coronel Luis Roberto González Olmos, subdirector de Investigación Criminal e Interpol, explicó el modo de funcionamiento: el estupefaciente era cargado en camiones adaptados y conducido hasta la costa de La Guajira, donde se embarcaba en lanchas rápidas tipo Go-Fast con destino a mercados internacionales.

Esta acción conjunta obedece a una estrategia oficial destinada a desarticular la infraestructura logística de las disidencias y reducir de manera sostenible la exportación transnacional de droga. Las fuerzas de seguridad informaron que continúan las labores de inteligencia para identificar y capturar a los principales responsables, así como para impedir la restauración de complejos análogos en el norte de Antioquia.