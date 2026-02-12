Colombia

El Icetex amplía oportunidades de posgrado en el exterior con nuevas convocatorias para colombianos en maestrías presenciales y virtuales en Europa

La propuesta académica permite acceder a maestrías con descuento total o parcial en matrícula, abarcando programas oficiales en arte, tecnología, salud, negocios y más

Guardar
El Icetex abrió convocatorias para
El Icetex abrió convocatorias para estudios de posgrado en Europa dirigidas a estudiantes y profesionales colombianos interesados en internacionalización académica - crédito Infobae/Jesús Avilés

El Icetex anunció la apertura de nuevas convocatorias para estudios de posgrado en Europa, dirigidas a estudiantes y profesionales colombianos interesados en fortalecer sus trayectorias académicas y profesionales fuera del país.

Las iniciativas hacen parte de la estrategia de internacionalización de la educación superior colombiana, basada en la cooperación interinstitucional e internacional, para facilitar el acceso a programas de alta calidad y promover la movilidad académica global.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las principales oportunidades destaca la convocatoria para la University of Salford, en el Reino Unido, institución reconocida por su excelencia académica y su enfoque en la innovación y la vinculación con el sector productivo británico.

El llamado, vigente hasta el 8 de mayo de 2026, ofrece descuentos en matrículas para maestrías presenciales en diferentes áreas, incluyendo arte, diseño, tecnología, salud, ingeniería, finanzas, arquitectura, negocios, ciencias de datos y psicología, entre otras.

La University of Salford en
La University of Salford en Manchester ofrece becas de maestría presenciales con descuentos en matrícula y una beca completa para el mejor puntaje, vigentes hasta 2026 - crédito Icetex

La universidad otorgará una beca del 100% en matrícula a la persona aspirante con el mayor puntaje en la preselección del Icetex, así como diez becas parciales de 5.000 libras esterlinas para otros seleccionados. Los programas cubiertos incluyen títulos oficiales con inicio en septiembre de 2026 y finalización en septiembre de 2027, en modalidad presencial y en inglés, en la ciudad de Manchester.

La lista de maestrías financiables es amplia y abarca disciplinas como animación, comunicación visual, producción de videojuegos, salud pública, fisioterapia, finanzas, arquitectura, marketing digital, inteligencia artificial, ingeniería aeroespacial, psicología forense y gestión deportiva, entre otras.

Es fundamental que los aspirantes consulten en detalle los programas elegibles y tengan en cuenta que el beneficio cubre únicamente la matrícula, debiendo asumir los seleccionados los demás gastos asociados a su estancia en el Reino Unido.

Más de diez áreas académicas,
Más de diez áreas académicas, como arte, tecnología, finanzas, psicología e ingeniería, cuentan con programas elegibles en la convocatoria del Icetex para la University of Salford - crédito Icete

En Suecia, la convocatoria está abierta para la Jönköping University, reconocida por su enfoque internacional, su estrecha relación con la industria europea y su ambiente multicultural. El programa, dirigido a quienes busquen realizar maestrías presenciales con inicio en agosto de 2026, ofrece becas del 60% sobre el valor de la matrícula en áreas como administración, ingeniería, arquitectura, ciencias físicas, comunicación, salud y tecnologías digitales.

Los programas tienen una duración de uno o dos años y se imparten completamente en inglés en Jönköping. Además de la reducción en matrícula, la beca incluye cobertura total de seguro médico durante la estadía.

Las áreas de estudio disponibles incluyen innovación y emprendimiento, economía aplicada, marketing estratégico, inteligencia artificial, ciberseguridad, ingeniería de materiales, comunicación sostenible, gestión de la cadena de suministro y producción, así como estudios globales y sostenibilidad. La decisión final sobre el otorgamiento de la beca corresponde a la universidad, por lo que se recomienda a los postulantes revisar los requisitos detallados en el portal institucional.

La Jönköping University en Suecia
La Jönköping University en Suecia otorga becas del 60% sobre el valor de la matrícula para maestrías presenciales en áreas como ingeniería, administración y tecnología digital - crédito Icetex

Para quienes prefieren la modalidad virtual, el Icetex abrió una convocatoria en alianza con la Universidad Internacional de Valencia (VIU), en España, para maestrías oficiales en línea en una variedad de áreas de conocimiento.

La VIU, reconocida por su modelo pedagógico flexible y su campus virtual, ofrece becas del 60% sobre el valor de la matrícula para cincuenta y cuatro programas de maestría en campos como dirección de marketing, recursos humanos, economía circular, psicología clínica, energías renovables, inteligencia artificial, derecho digital, gestión ambiental, robótica, periodismo multimedia y educación, entre otros.

Los programas tienen una duración de doce meses, con inicios en abril y octubre de 2026, y están avalados por el Ministerio de Universidades de España.

La Universidad Internacional de Valencia
La Universidad Internacional de Valencia en España ofrece becas del 60% para estudiar maestrías online en áreas como derecho digital, energías renovables, robótica y periodismo - crédito Icetex

Quienes deseen participar en alguna de estas convocatorias deben realizar su postulación directamente a través de los enlaces oficiales proporcionados por el Icetex, disponibles en la sección de Becas Internacionales de su página web. La entidad recomendó a los interesados revisar cuidadosamente los términos, fechas y requisitos de cada convocatoria, así como preparar la documentación necesaria para el proceso de aplicación.

Temas Relacionados

Becas IcetexBecas de PosgradoUniversity of SalfordBecas en Europa para colombianosUniversidad Internacional de ValenciaInternacionalización EducativaColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Consejos virales de ‘skincare’ podrían aumentar el riesgo de padecer cáncer de piel, según expertos

Las fórmulas caseras puede retrasar el diagnóstico de enfermedades graves y empeorar los síntomas

Consejos virales de ‘skincare’ podrían

EN VIVO: Millonarios vs. Águilas Doradas, minuto a minuto hoy del partido de la Liga BetPlay

El cuadro Embajador espera conseguir su primera victoria de la liga colombiana en Bogotá con Fabián Bustos en el banquillo técnico

EN VIVO: Millonarios vs. Águilas

Gobierno Petro dice que tiene la fórmula para que los colombianos se ahorren una millonada en las facturas de energía

La modernización del sector impulsa la economía nacional y crea oportunidades para empresas y comunidades en nuevas regiones, informó el Ministerio de Minas

Gobierno Petro dice que tiene

Así reaccionó la familia de Pablo Escobar en Colombia al anuncio de serie sobre la vida del hijo del capo

La plataforma Disney+ estrenará una producción en la que Juan Pablo Escobar contará cómo fue “criado” por los sicarios del líder del cartel de Medellín

Así reaccionó la familia de

Temporada de lluvias deja 200 emergencias viales en corredores estratégicos y afecta la red de Invías y de la ANI en todo el país

Varios departamentos reportan incidencias atribuidas a movimientos en masa, daños estructurales y deslizamientos que generan labores técnicas y coordinaciones interinstitucionales de forma constante

Temporada de lluvias deja 200
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con drones y fusiles

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

Shakira celebró un año del

Shakira celebró un año del inicio de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ con un obsequio de “su hermana”

Clásicos del Reguetón Vol. 2 reveló su cartel con De La Ghetto, Ñengo Flow y más leyendas: conozca fecha, lugar y precios

My Chemical Romance y The Hives estremecieron Bogotá y celebraron el rock de los 2000: así fue su presentación

Marcela Benjumea compartió su visión sobre el amor: “Cada ciertos años cambio de marido”

Los sicarios que criaron al hijo de Pablo Escobar: las historias que podría incluir la serie que se estrenará en 2026

Deportes

EN VIVO: Millonarios vs. Águilas

EN VIVO: Millonarios vs. Águilas Doradas, minuto a minuto hoy del partido de la Liga BetPlay

Así fue el primer gol de Falcao García con Millonarios en 2026: abrió el marcador ante Águilas Doradas

La selección Colombia sub-20 tendría una baja clave ante Paraguay en el Sudamericano Femenino

La selección Colombia femenina sub-20 no solo va por el título en el Sudamericano de Paraguay: Luisa Agudelo busca récord

El Campín quedará en el olvido y “no van a meter ni un peso”: grave denuncia de Carlos Antonio Vélez