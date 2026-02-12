El Icetex amplía oportunidades de posgrado en el exterior con nuevas convocatorias para colombianos en maestrías presenciales y virtuales en Europa

El Icetex abrió convocatorias para estudios de posgrado en Europa dirigidas a estudiantes y profesionales colombianos interesados en internacionalización académica - crédito Infobae/Jesús Avilés

El Icetex anunció la apertura de nuevas convocatorias para estudios de posgrado en Europa, dirigidas a estudiantes y profesionales colombianos interesados en fortalecer sus trayectorias académicas y profesionales fuera del país.

Las iniciativas hacen parte de la estrategia de internacionalización de la educación superior colombiana, basada en la cooperación interinstitucional e internacional, para facilitar el acceso a programas de alta calidad y promover la movilidad académica global.

Entre las principales oportunidades destaca la convocatoria para la University of Salford, en el Reino Unido, institución reconocida por su excelencia académica y su enfoque en la innovación y la vinculación con el sector productivo británico.

El llamado, vigente hasta el 8 de mayo de 2026, ofrece descuentos en matrículas para maestrías presenciales en diferentes áreas, incluyendo arte, diseño, tecnología, salud, ingeniería, finanzas, arquitectura, negocios, ciencias de datos y psicología, entre otras.

La universidad otorgará una beca del 100% en matrícula a la persona aspirante con el mayor puntaje en la preselección del Icetex, así como diez becas parciales de 5.000 libras esterlinas para otros seleccionados. Los programas cubiertos incluyen títulos oficiales con inicio en septiembre de 2026 y finalización en septiembre de 2027, en modalidad presencial y en inglés, en la ciudad de Manchester.

La lista de maestrías financiables es amplia y abarca disciplinas como animación, comunicación visual, producción de videojuegos, salud pública, fisioterapia, finanzas, arquitectura, marketing digital, inteligencia artificial, ingeniería aeroespacial, psicología forense y gestión deportiva, entre otras.

Es fundamental que los aspirantes consulten en detalle los programas elegibles y tengan en cuenta que el beneficio cubre únicamente la matrícula, debiendo asumir los seleccionados los demás gastos asociados a su estancia en el Reino Unido.

En Suecia, la convocatoria está abierta para la Jönköping University, reconocida por su enfoque internacional, su estrecha relación con la industria europea y su ambiente multicultural. El programa, dirigido a quienes busquen realizar maestrías presenciales con inicio en agosto de 2026, ofrece becas del 60% sobre el valor de la matrícula en áreas como administración, ingeniería, arquitectura, ciencias físicas, comunicación, salud y tecnologías digitales.

Los programas tienen una duración de uno o dos años y se imparten completamente en inglés en Jönköping. Además de la reducción en matrícula, la beca incluye cobertura total de seguro médico durante la estadía.

Las áreas de estudio disponibles incluyen innovación y emprendimiento, economía aplicada, marketing estratégico, inteligencia artificial, ciberseguridad, ingeniería de materiales, comunicación sostenible, gestión de la cadena de suministro y producción, así como estudios globales y sostenibilidad. La decisión final sobre el otorgamiento de la beca corresponde a la universidad, por lo que se recomienda a los postulantes revisar los requisitos detallados en el portal institucional.

Para quienes prefieren la modalidad virtual, el Icetex abrió una convocatoria en alianza con la Universidad Internacional de Valencia (VIU), en España, para maestrías oficiales en línea en una variedad de áreas de conocimiento.

La VIU, reconocida por su modelo pedagógico flexible y su campus virtual, ofrece becas del 60% sobre el valor de la matrícula para cincuenta y cuatro programas de maestría en campos como dirección de marketing, recursos humanos, economía circular, psicología clínica, energías renovables, inteligencia artificial, derecho digital, gestión ambiental, robótica, periodismo multimedia y educación, entre otros.

Los programas tienen una duración de doce meses, con inicios en abril y octubre de 2026, y están avalados por el Ministerio de Universidades de España.

Quienes deseen participar en alguna de estas convocatorias deben realizar su postulación directamente a través de los enlaces oficiales proporcionados por el Icetex, disponibles en la sección de Becas Internacionales de su página web. La entidad recomendó a los interesados revisar cuidadosamente los términos, fechas y requisitos de cada convocatoria, así como preparar la documentación necesaria para el proceso de aplicación.