Colombia

Desde el Centro Democrático se solidarizaron con Abelardo de la Espriella tras denunciar amenazas del ELN: “La seguridad es pilar innegociable”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se refirió a las recientes advertencias de la campaña del candidato de derecha y pidió al Gobierno nacional garantías para continuar en la contienda electoral

El partido Centro Democrático expresa
El partido Centro Democrático expresa solidaridad con Abelardo de la Espriella tras las amenazas reportadas por su campaña presidencial - crédito @AlvaroUribeVel / X

Luego de que la campana del candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunciara un presunto plan del Ejército Nacional de Liberación (ELN) en el que se habría puesto como objetivo de ataques terroristas varias de sus sedes en las principales ciudades del país, las reacciones no se hicieron esperar.

De hecho, desde el partido Centro Democrático se pronunciaron en la tarde del jueves 12 de febrero. La colectividad expresó su solidaridad con el candidato de derecha y pidió garantías al Gobierno nacional para que el abogado siga ejecutando su campaña con seguridad.

El Centro Democrático condena las amenazas del grupo terrorista ELN contra Abelardo de la Espriella y exige al Gobierno Nacional garantías reales de seguridad para todos y cada uno de los candidatos presidenciales”, señaló el partido.

El Centro Democrático le recordó al Ejecutivo y a la ciudadanía que, de no proteger a De la Espriella ante posibles ataques, podría repetirse la historia vivida en junio de 2025, cuando sujetos armados acabaron la vida del entonces candidato Miguel Uribe Turbay.

El Centro Democrático exige al
El Centro Democrático exige al Gobierno nacional garantías efectivas de seguridad para todos los candidatos presidenciales de Colombia - crédito prensa Centro Democrático

“La seguridad es el pilar innegociable de la democracia; no podemos permitir que existan zonas vedadas en el territorio nacional para el ejercicio político. La historia nos exige actuar con firmeza: Colombia no puede permitir que se repita un magnicidio como el de Miguel Uribe Turbay. Es deber del Estado impedir que el terrorismo decida quién puede o no recorrer el país”, concluyó el partido.

Por su parte, el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, también usó su cuenta de X para reprochar las amenazas contra Abelardo de la Espriella.

“Toda la solidaridad con el Dr Abelardo de la Espriella, la política no puede seguir siendo interferida por las armas. Se necesita una Colombia segura para todos”, excribió el exmandatario.

Álvaro Uribe Vélez manifiesta su
Álvaro Uribe Vélez manifiesta su respaldo a Abelardo de la Espriella y condena la interferencia armada en el proceso político - crédito X

Las declaraciones del partido Centro Democrático se dan después de que se conociera de la amenaza directa y específica recibida contra el candidato presidencial Abelardo De la Espriella y las sedes de su movimiento Defensores de la Patria en varias ciudades de Colombia, según lo confirmó la campaña en un comunicado oficial.

El episodio encendió las alarmas apenas cuatro meses antes de las elecciones y se produjo en medio de un clima electoral especialmente ajustado, donde los sondeos anticipan una disputa voto a voto con Iván Cepeda: la encuesta de AtlasIntel difundida por Semana muestra a De la Espriella con un 32,1% de apoyo y a Cepeda con 31,4%. La consulta también proyecta que, en una eventual segunda vuelta, De la Espriella superaría a Cepeda por 36,8% a 34,6%.

El comunicado divulgado por la campaña detalla que la amenaza fue recibida el 10 de febrero de 2026 mediante una llamada anónima, en la que se alertó sobre una “escalada terrorista” presuntamente atribuida al ELN.

Tanto el candidato como las instalaciones políticas del movimiento en ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta figuraban como posibles objetivos.

Campaña de Abelardo de la
Campaña de Abelardo de la Espriella - crédito campaña de Abelardo de la Espriella

Tras recibir esa advertencia, el equipo de De la Espriella remitió la información a la Seccional de Protección y Servicios Especiales, procediendo con los protocolos oficiales: verificación, evaluación de riesgos y fortalecimiento de la seguridad, en cumplimiento de la normativa.

Además, solicitó el refuerzo integral de las medidas de protección y la intervención urgente de los organismos de inteligencia estatales para esclarecer la veracidad, el alcance y el origen de la amenaza.

“La campaña ha solicitado el refuerzo integral del esquema de protección y la intervención urgente de los organismos de inteligencia del Estado para establecer la credibilidad, alcance y origen de la amenaza”, señala el comunicado.

Entre las exigencias públicas, la campaña reclamó al Gobierno nacional la garantía de seguridad plena no solo para De la Espriella sino para todos los aspirantes y el proceso electoral en su conjunto, argumentando que “la democracia colombiana no puede quedar expuesta a presiones terroristas”.

A pesar de la amenaza, el candidato mantuvo los compromisos públicos previstos, subrayando que los intentos de intimidación no condicionaron su actividad política ni lograron silenciar la defensa de las instituciones.

En la red social X, De la Espriella sostuvo: “El ELN me declara objetivo militar. Este hecho confirma lo que el país ya sabe: en Colombia, los criminales y terroristas se sienten fortalecidos por un gobierno débil, permisivo y cómplice con la violencia”. Agregó: “Seguiré recorriendo el país, defendiendo a Colombia y enfrentando a los enemigos de la libertad con determinación y sin miedo”.

El movimiento Defensores de la Patria reiteró su compromiso con los principios constitucionales y manifestó su determinación de afrontar cualquier amenaza, enfatizando que el país no cederá ante el miedo.

