David Murcia, creador de DMG, siguió con las denuncias en contra de Abelardo de la Espriella: habló de sobornos a congresistas, robo de más de 5 mil millones y falso cristianismo

El aspirante presidencial es señalado en declaraciones recogidas por Caracol Radio de apropiación de dineros, solicitud de fondos para influir legislativamente y manipulación de recursos en favor de intereses particulares según el exempresario - crédito Luisa González/ Reuters / captura de pantalla Daniel Coronell / Youtube

Las acusaciones directas de corrupción y apropiación indebida formuladas en la cárcel La Picota por David Murcia Guzmán contra Abelardo de la Espriella, hoy aspirante presidencial y reconocido penalista, han agitado el escenario político colombiano en medio de la campaña presidencial para el 2026.

El testimonio, recogido por Caracol Radio en la sección de Daniel Coronell, presenta una serie de denuncias que, según Murcia, demuestran un patrón de abuso, enriquecimiento inexplicado y presuntos intentos de manipulación legislativa.

El punto de partida fue el reclamo explícito de Murcia: “Ya era hora de denunciar el abuso que se cometió por parte de un abogado que me defendió mal y abusó de mi confianza, abusó en todos los aspectos, porque hasta se quedó con el dinero“, declaró David Murcia Guzmán a Caracol Radio. C

En el relato, Murcia detalla el monto implicado: “Se pudo haber quedado, no sé, con unos... alrededor de unos 5 mil millones de pesos, más o menos. Unos cinco mil millones que nunca devolvió“, sostuvo Murcia Guzmán en diálogos con Coronell.

Las declaraciones realizadas desde prisión por el exlíder de DMG apuntan a la existencia de conductas irregulares relacionadas con pedidos de dinero y supuestas gestiones indebidas ante el Congreso que elevan la tensión política - crédito Luisa González / Reuters

La narrativa trasciende la retención de dinero y aborda supuestos sobornos ligados a actividades legislativas. Murcia sostiene: “En ningún momento yo le dije: ‘Oiga, vaya, toque congresistas’. No, él llegó y dijo: ‘Oiga, necesito setecientos sesenta millones de pesos porque hay que tocar algunos congresistas para que estén en contra de esa ley’“, afirmó David Murcia Guzmán a Caracol Radio. Este dinero, según explicó, estaría destinado a influir indebidamente en el Congreso para frenar una ley perjudicial para los intereses de DMG.

El propio Murcia reconoce el carácter ilícito de la solicitud: “Uno se da cuenta que eso es corrupción, ¿sí? Porque, pues, si hablamos de tocar congresistas, me imagino que es ponerles plata en el bolsillo para que favorezcan una ley“, enfatizó el exempresario.

Pese a la gravedad de sus palabras, recalca que no busca lesionar la candidatura de De la Espriella. “No estoy interesado ni en dañarle ninguna campaña presidencial ni nada de esas cosas. Él es el que me involucra a mí en la tal campaña, ¿sí? No es que yo esté saliendo a dañarle la campaña, estoy saliendo a decir lo que es“, puntualizó Murcia Guzmán a Caracol Radio.

Apela además a motivos personales y religiosos, dando cuenta de un trasfondo de indignación: “Me indigna, como cristiano, que una persona como esta salga, que todo el mundo sabe que es ateo y que lo ha declarado públicamente, y salga a decir que ahora es cristiano. Ahora sí, en plena campaña“, reclamó el acusado por captación ilegal, recurriendo a sus recientes creencias y formación teológica.

En paralelo, Murcia expresó su temor por posibles represalias: “A mí me puede dar miedo de que me haga algo, que le haga algo a mi familia. Y lo dejo acá clarito, que si algo le llega a pasar a mi familia o a mí, el culpable es Abelardo de la Espriella“, denunció ante Caracol Radio el exlíder de DMG.