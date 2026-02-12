Colombia

Benedetti responde al general (r) Urrego: “A usted lo sacaron porque le iba a hacer un entrampamiento al presidente”

El ministro del Interior aseguró que el retiro no se debió al allanamiento a su casa, sino a un informe de inteligencia que lo señalaba de planear un complot contra Petro, y lo instó a enfrentar los señalamientos del mandatario en lugar de usarlo como escudo

Armando Benedetti - crédito Colprensa
Armando Benedetti - crédito Colprensa

El cruce de declaraciones entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el general retirado Edwin Urrego ha generado un intenso debate político. La polémica se desató tras el sorpresivo retiro del oficial, luego de los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre un presunto complot que habría buscado afectar la reunión Petro-Trump.

A través de sus redes sociales, Benedetti respondió de manera contundente al general Urrego, quien recientemente aseguró que fue retirado del cargo por los allanamientos realizados en la vivienda del ministro en noviembre de 2025.

El ministro afirmó: “El General (r) Urrego, de forma sospechosa, quiere hacer creer a los periodistas y la opinión pública que lo botaron por el ilegal allanamiento que me hicieron el 11 de noviembre de 2025. No señor, no sea cobarde, a usted lo botan es porque hay un informe de inteligencia donde le iba a hacer un entrampamiento al presidente Gustavo Petro. Enfóquese en responder los señalamientos del presidente y no me coja a mí de escudo para defenderse de ese hecho, de otros y de su paso por la DIJIN y por la POLFA. Su cargo le prohíbe deliberar en política y usted tomó partido para delinquir”.

Comentario de Benedetti - crédito
Comentario de Benedetti - crédito @AABenedetti/X

Con estas declaraciones, Benedetti deja claro que considera que la salida de Urrego no está relacionada con el allanamiento, sino con un supuesto plan para sabotear al presidente de la República.

Salida del general Edwin Urrego

El 11 de febrero, el Gobierno expidió el Decreto 0147, mediante el cual dispuso el retiro del servicio activo del brigadier general Edwin Urrego Pedraza bajo la figura de “llamamiento a calificar servicios”, según la Ley 857 de 2003.

El retiro se produjo tras la revelación del presidente Gustavo Petro, quien durante un consejo de ministros en Montería explicó:

“…Le dieron una extraña misión de poner sustancias psicoactivas en el carro en que me desplazaba para reunirme con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el pasado 3 de febrero, por eso él y otros oficiales salen”.

Petro añadió que llevaba dos días huyendo por amenazas a su integridad, lo que subraya la gravedad del caso según el mandatario.

Desencuentros previos entre Urrego y Benedetti

Según fuentes de Semana, la relación entre Urrego y Benedetti estaba marcada por varios conflictos que habrían contribuido a su retiro. Uno de ellos fue la intervención policial durante una protesta en la Universidad del Atlántico, donde la fuerza empleada generó molestia en el ministro del Interior.

Otro episodio que tensionó la relación fue la designación de dos motos de la Policía para reforzar la seguridad del entonces precandidato Abelardo de la Espriella, días después del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Según fuentes, estas medidas respondieron a la necesidad de seguridad extrema tras el crimen del senador, pero no fueron bien vistas por la administración.

Además, el allanamiento a la casa del ministro Benedetti, ordenado por la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia, y la participación del GOES en la operación, sumado a sobrevuelos de drones y helicópteros sobre la vivienda del ministro, habrían deteriorado la relación entre el general y Benedetti.

Urrego anuncia acciones legales

Por su parte, el general Urrego aseguró que interpondrá acciones legales para impugnar su retiro, que considera injusto. En diálogo con Semana, señaló que nunca planeó un complot contra el presidente, sino que todo obedecería a retaliaciones de grupos criminales de Puerto Colombia y Barranquilla, afectados por su labor policial, quienes habrían armado la situación que finalmente motivó su salida.

El impacto político del caso

Este enfrentamiento entre el ministro Benedetti y el general Urrego llega en un momento delicado para la administración de Petro, generando cuestionamientos sobre la seguridad presidencial y la actuación de altos mandos de la Policía. La polémica también resalta el riesgo de mezclas entre política y acciones judiciales, con implicaciones para la institucionalidad y la confianza en las fuerzas de seguridad.

El caso continúa abierto y se esperan movimientos legales y políticos en las próximas semanas, mientras la opinión pública sigue atenta a los desarrollos de esta crisis que involucra a la alta dirección de la Policía y a miembros del Gobierno.

